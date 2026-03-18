ITA Airways innova il proprio modello distributivo

ITA Airways compie un passo decisivo nel percorso di innovazione e rafforzamento del modello di distribuzione dei propri contenuti al canale indiretto, annunciando uno sviluppo strategico: dal 5 maggio 2026 i contenuti più vantaggiosi offerti dalla Compagnia saranno disponibili per gli Agenti IATA/ARC con ticketing authority ITA Airways, tramite la soluzione NDC (New Distribution Capability) di Lufthansa Group.
“La tecnologia NDC, definita da IATA, abilita una modalità di distribuzione più moderna ed evoluta, capace di offrire contenuti di viaggio più ricchi, flessibili e personalizzati rispetto ai sistemi tradizionali. Per gli Agenti di Viaggio questo si traduce in maggiore competitività, maggior controllo sull’offerta e nuove opportunità di business.
Il modello distributivo NDC offre ai clienti tariffe competitive, accesso a offerte esclusive e la possibilità di accedere a pacchetti personalizzati, che includano servizi aggiuntivi come scelta del posto, bagaglio extra e upgrade, migliorando complessivamente l’esperienza di acquisto e il livello di servizio.
L’adesione all’approccio distributivo di Lufthansa Group permetterà agli Agenti di Viaggio di accedere ai contenuti NDC ITA Airways in modo semplice e veloce e alla Compagnia di implementare standard tecnologici comuni al resto dei vettori del Gruppo, beneficiando delle best practice consolidate dall’esperienza Lufthansa“, afferma ITA Airways.
“Questo sviluppo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di evoluzione di ITA Airways verso un modello di distribuzione digitale moderno, flessibile e sempre più orientato al valore per i clienti, aprendo la strada a nuove opportunità grazie all’integrazione con le tecnologie più avanzate del settore”, ha affermato Emiliana Limosani, Chief Commercial, Network and Incentive Management Officer di ITA Airways.
(Ufficio Stampa ITA Airways)