Lufthansa arricchisce la sua esperienza di viaggio con il premium skincare di BABOR

A partire da fine marzo, Lufthansa migliorerà l’intera long-haul travel experience con la sua Future Onboard Experience (FOX).

“Il programma verrà inizialmente lanciato in First Class, per poi essere esteso alle altre classi di viaggio a partire da maggio. Con FOX, i passeggeri potranno godere di un nuovo livello di qualità di viaggio.

Per la nuova esperienza di bordo, Lufthansa porta a bordo il German premium skincare brand BABOR. I prodotti sono stati selezionati in esclusiva per i viaggiatori, per prendersi cura della propria pelle durante il volo e non solo. I passeggeri di First Class e Business Class potranno ora godere di lussuosi prodotti per la cura della pelle di altissima qualità”, afferma Lufthansa.

“Con BABOR come nuovo partner per i nostri amenity kits in First and Business Class, dimostriamo che il nostro impegno per un servizio premium non si limita a nuovi sedili e a un nuovo concept culinario: dettagli di lusso come prodotti per la cura della pelle di alta qualità fanno la differenza a bordo. Insieme a BABOR, offriremo ai nostri ospiti un’esperienza di benessere unica sopra le nuvole”, spiega Michelle Mynhardt, Head of Brand Marketing and Customer Relations, Lufthansa.

“Lufthansa e BABOR condividono un impegno speciale per l’innovazione, la tradizione e un’esperienza eccezionale per i passeggeri”, afferma Mirja Rousselle, Vice President of Global Marketing, BABOR. “Insieme, vogliamo trasformare il viaggio in un’esperienza speciale e personale e, per noi, questo include la cura della pelle. Questi momenti personali sono particolarmente preziosi nel nostro mondo frenetico”.

“A partire dai primi di maggio, i passeggeri di Business Class riceveranno un nuovo amenity kit contenente balsamo labbra e crema mani della linea Soul & Body.

In First Class, i viaggiatori potranno usufruire della DOCTOR BABOR Collagen Peptide Booster Cream, uno dei prodotti più apprezzati di BABOR.

Tuttavia, la collaborazione va oltre il classico amenity kit: gli ospiti di First Class possono scegliere ulteriori prodotti da un menu completamente nuovo, personalizzabile in base alle esigenze individuali e della pelle. L’equipaggio porterà poi i prodotti selezionati direttamente al posto di ciascun ospite. Oltre a revitalizing eye cream, Eye Zone Patches e a un firming filler serum, è disponibile anche una crema-gel idratante che garantisce una pelle ben curata, soprattutto a 10.000 metri di altitudine. Il nuovo amenity menu si concentra volutamente sui desideri e le preferenze individuali degli ospiti, creando un’esperienza di cura della pelle unica e personalizzata.

Con FOX, Lufthansa investe in maggiore comfort, individualità ed eccezionali momenti firmati Lufthansa per i suoi ospiti”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)