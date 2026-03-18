Ryanair lancia l’operativo per l’estate 2026 a Trieste

Ryanair ha annunciato l’operativo estivo 2026 per Trieste, con 21 rotte, tra cui una nuova rotta estiva da/per Tirana, 2 aeromobili basati (investimento da 200 milioni di dollari) e una crescita del traffico del 20% per oltre 1,2 milioni di passeggeri all’anno.

“L’operativo per l’estate 2026 a Trieste prevede 2 aerei basati – US$200m investimento totale; 21 rotte, incl. 1 nuova da/per Tirana; aumento frequenze settimanali su popolari rotte esistenti tra cui Barcellona, Berlino, Brindisi e Valencia; oltre 1,2 passeggeri all’anno (+20% di crescita).

Questo operativo fa seguito allo slancio avviato dall’aprile 2024, dopo la decisione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di eliminare l’addizionale municipale – una azione che ha generato traffico record, investimenti e occupazione in tutta la Regione, dimostrando chiaramente quanto la riduzione dei costi di accesso possa favorire la crescita dell’economia e del turismo”, afferma Ryanair.

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair, ha detto: “In qualità di compagnia aerea n.1 in Europa e in Italia, Ryanair è lieta di annunciare l’operativo estivo 2026 per Trieste. Con 2 aeromobili basati (investimento da 200 milioni di dollari) e 21 rotte, tra cui 1 nuova da/per Tirana, questo operativo supporterà oltre 950 posti di lavoro locali e 1,2 milioni di passeggeri all’anno (+20%) – potenziando connettività, turismo e occupazione alle tariffe più basse d’Europa. Per stimolare ulteriormente il traffico e il turismo in Italia, Ryanair invita il Governo italiano e le Regioni a eliminare l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, come già fatto da Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia e, per i piccoli aeroporti, Sicilia ed Emilia-Romagna. La riduzione dei costi di accesso e l’eliminazione dell’addizionale municipale hanno dimostrato di essere misure di grande successo nel garantire una crescita trasformativa della connettività, del turismo e dell’occupazione in queste Regioni. Qualora il Governo italiano abolisse l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, Ryanair risponderebbe con un investimento da 4 miliardi di dollari nel Paese, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, ulteriori 20 milioni di passeggeri all’anno, 15.000 nuovi posti di lavoro Ryanair e oltre 250 nuove rotte”.

Fabio Gallo, Amministratore Delegato di Trieste Airport: “L’annuncio dell’operatività estiva di Ryanair per il 2026 conferma il ruolo strategico di Trieste come porta di accesso per il nord-est. Un network di 21 destinazioni in Italia ed Europa che vede la ripresa, dal 29 marzo, dei collegamenti diretti per Cagliari, Olbia, Praga e Stoccolma e l’introduzione del nuovo collegamento per Tirana, andando a rafforzare la proposta di connettività dello scalo. La partnership con Ryanair, costituisce un elemento importante per lo sviluppo del traffico aereo su Trieste Airport a sostegno dei flussi turistici e della competitività del nostro territorio”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)