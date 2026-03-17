Rolls-Royce si assicura 64 milioni di euro per lo sviluppo dell’UltraFan 30 demonstrator attraverso la UNIFIED partnership

Rolls-Royce si è assicurata un finanziamento di 64 milioni di euro dal Clean Aviation Joint Undertaking (CAJU) dell’Unione Europea per guidare UNIFIED (Ultra Novel and Innovative Fully Integrated Engine Demonstrations), un progetto di ricerca collaborativo a supporto dello sviluppo e dei ground testing previsti per l’UltraFan 30 demonstrator.

“Il progetto si concentrerà sulla maturazione e sul progresso delle next-generation propulsion technologies per future narrowbody applications, supportando i test a terra previsti per il dimostratore UltraFan 30 nel 2028 e contribuendo a definire un percorso credibile verso i futuri flight test.

Guidato da Rolls-Royce, il consorzio UNIFIED riunisce partner industriali, accademici e di ricerca provenienti da Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna e Regno Unito.

Combinando le competenze del settore aerospaziale europeo, incluso il Regno Unito attraverso la sua collaborazione con Horizon Europe, la partnership rafforzerà le capacità industriali, migliorerà la resilienza della supply chain e svilupperà la maturità tecnologica necessaria per le future narrowbody applications”, afferma Rolls-Royce.

Alan Newby, Rolls-Royce Director of Research and Technology, ha dichiarato: “UNIFIED rappresenta un passo importante per lo sviluppo delle UltraFan technologies, che potrebbero essere alla base di una futura narrowbody application. Il narrowbody segment è fondamentale per la crescita dell’aviazione globale e ottenere miglioramenti radicali in termini di efficienza in questo mercato è essenziale per la sostenibilità a lungo termine. Attraverso Clean Aviation, stiamo accelerando la maturità tecnologica in collaborazione con partner industriali, accademici e di ricerca leader del settore, rafforzando le basi necessarie per le future narrowbody opportunities”.

María Calvo Blanco, Clean Aviation Head of Unit Project Management, afferma: “Apprezziamo la nostra consolidata collaborazione con Rolls-Royce, che si basa su precedenti programmi di ricerca e sull’attenzione, all’interno di Clean Aviation, alla scalable UltraFan architecture, a partire da HEAVEN e proseguendo con UNIFIED. Il contributo di UNIFIED allo sviluppo della ultra-high bypass ratio technology rappresenterà un passo decisivo verso l’obiettivo di una riduzione del 30% delle emissioni di gas serra (rispetto alla 2020 state-of-the-art technology) per short-medium range aircraft che entreranno in servizio nel 2035. In questo modo, i partner del progetto contribuiscono a promuovere nuove propulsion technologies che possono svolgere un ruolo chiave nel garantire un sustainable and competitive aviation sector”.

“I partner del consorzio UNIFIED e i rappresentanti della Clean Aviation Programme Management Unit hanno recentemente partecipato a un formal kick-off meeting nel Regno Unito per condividere i piani generali del programma, gli obiettivi e i progressi delle attività iniziali del progetto.

Il finanziamento rientra nel più ampio Clean Aviation call 3 dell’Unione Europea, che investe circa 945 milioni di euro in attività di ricerca complessive su progetti selezionati per accelerare lo sviluppo di tecnologie aeronautiche sostenibili.

I partecipanti all’UNIFIED project includono: Rolls-Royce, Airbus, ITP Aero, Lufthansa Technik, TU Darmstadt, Imperial College London, DLR, NLR, ONERA, INSA Lyon e Aerospace Transmissions Technologies”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)