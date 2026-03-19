Aeroporto di Genova: stagione estiva 2026 in crescita per l’aeroporto di Genova

Stagione estiva 2026 in crescita per l’Aeroporto di Genova. Il Cristoforo Colombo si appresta ad aprire la summer season, al via il 29 marzo, mettendo a disposizione complessivamente oltre 1.375.000 posti (+10% rispetto al 2025).

L’aumento della capacità del Genova City Airport procede grazie all’inserimento di nuove rotte e all’estensione del periodo di attività di tratte già esistenti.

Per quanto riguarda le nuove rotte, la base di Aeroitalia presso il Cristoforo Colombo ha permesso di collegare lo scalo genovese a due nuove importanti destinazioni turistiche italiane e di aggiungere un ulteriore collegamento con Olbia:

Genova – Salerno: operativo dal 24 maggio – giovedì e domenica con 2 frequenze settimanali (Genova – Salerno ore 15.30; Salerno – Genova ore 13:10)

Genova – Alghero: operativo dal 5 giugno 2026 – lunedì e venerdì con 2 frequenze settimanali (Genova – Alghero ore 12:40; Alghero – Genova ore 14:50)

Genova – Olbia: operativo dal 4 giugno 2026 – giovedì e domenica con 2 frequenze settimanali (Genova – Olbia ore 12:20; Olbia – Genova ore 14:40)

A queste novità si aggiunge il collegamento con Tirana operato da Ryanair che si affianca a quello storico di Wizz Air andando ad ampliare significativamente l’offerta dei voli per la capitale albanese.

Da ricordare anche le novità annunciate negli scorsi mesi, Madrid (Volotea) e Roma FCO (Aeroitalia), che proseguiranno anche nella stagione estiva.

Per quanto riguarda, invece, le rotte esclusivamente stagionali, sono confermati i collegamenti con Budapest (Wizz Air), Bucharest (Ryanair), Manchester (Ryanair), Brindisi (Ryanair), Olbia (Volotea), Olbia (ITA Airways) e Copenhagen (SAS).

La summer season 2026 vedrà, inoltre, l’introduzione di un nuovo servizio charter inbound operato da Austrian Airlines in esclusiva per gli ospiti delle crociere Costa che, dal 2 maggio al 31 ottobre 2026, collegherà Vienna a Genova con una frequenza settimanale (partenza e ritorno il sabato) per un totale di 27 rotazioni e circa 3,250 passeggeri.

Il collegamento è dedicato agli ospiti Costa provenienti dal mercato austriaco che imbarcheranno sull’ammiraglia Costa Smeralda da Savona per il suo itinerario nel mediterraneo occidentale. Il nuovo volo si affianca al collegamento da Düsseldorf operato da Condor, già disponibile dallo scorso anno e confermato anche per questa stagione.

“Ci apprestiamo ad aprire la summer season 2026 con un’offerta sempre più ricca di destinazioni”, ha commentato Francesco D’Amico, Direttore Generale Aeroporto di Genova. “Il significativo incremento del numero di posti messi a disposizione dall’aeroporto di Genova per la stagione estiva rappresenta un ulteriore risultato tangibile del percorso di crescita del Cristoforo Colombo e conseguenza del nostro grande impegno ad ampliare i servizi a supporto delle compagnie aeree. L’avvio di nuovi collegamenti e l’espansione dei servizi charter legati al traffico crocieristico confermano la crescente strategicità del Genova City Airport nel supportare lo sviluppo turistico ed economico della Liguria e nel migliorare la connettività della regione con l’Italia e con l’Europa”.

“La decisione delle compagnie di attivare nuovi collegamenti e di rafforzare quelli esistenti dimostra una sempre maggior attrattività del nostro aeroporto sia per i passeggeri sia per gli operatori del turismo confermando il ruolo dello scalo genovese come porta di accesso ai porti liguri”, ha affermato Daniele Casale, Direttore Sviluppo Commerciale e Marketing Aeroporto di Genova. “Le novità della stagione estiva 2026 dimostrano che il percorso intrapreso è quello giusto”.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Genova – Photo Credits: Aeroporto di Genova)