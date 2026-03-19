Cathay si aggiudica numerosi riconoscimenti nell’ambito dei premi “World’s Best Airlines 2026” di AirlineRatings

Cathay ha ricevuto numerosi riconoscimenti nell’ambito dei premi “World’s Best Airlines 2026” organizzati da AirlineRatings, realtà globale specializzata nella valutazione della sicurezza e dei prodotti delle compagnie aeree.

“Cathay Pacific si è classificata al secondo posto nella categoria “World’s Best Full-Service Airlines” oltre ad aver vinto il premio “World’s Best Business Class” per la nuova Aria Suite e quello “World’s Best Airline-Branded Lounges”.

Inoltre, Cathay Cargo è stata premiata come “World’s Best Airline-Branded Cargo Operations” e HK Express è stata nominata “World’s Best Low-Cost Carrier”“, afferma Cathay Pacific.

Ronald Lam, Amministratore delegato del Gruppo Cathay, ha dichiarato: “Siamo onorati di ricevere questi riconoscimenti che testimoniano l’impegno e la professionalità dei nostri team in tutta Cathay. Dai viaggi premium, al cargo, ai viaggi low cost, questi riconoscimenti ci motivano a continuare a innovare e ad alzare l’asticella. Mentre celebriamo gli ‘80 Anni Insieme’, ringraziamo i nostri passeggeri per il loro continuo sostegno e rimaniamo fermamente concentrati sulla nostra visione di diventare il loro service brand più amato”.

“Guardando al futuro, Cathay continua a migliorare l’esperienza dei passeggeri e a rafforzare ulteriormente il ruolo di Hong Kong come hub internazionale di riferimento per l’aviazione, grazie a investimenti ben superiori a 100 miliardi di HK$ nella flotta, nei prodotti di bordo e a terra, e nell’innovazione digitale.

Questi ultimi riconoscimenti da parte di AirlineRatings si aggiungono agli altri premi ricevuti da Cathay Group, tra cui il posizionamento di Cathay Pacific fra le prime tre compagnie aeree al mondo secondo Skytrax e il riconoscimento, ottenuto lo scorso anno, della sua Economy Class e del suo sistema di intrattenimento a bordo come i migliori al mondo. Nel 2025, Cathay Cargo è stata nominata miglior operatore cargo al mondo da Air Transport World (ATW), mentre HK Express è stata inserita da Skytrax tra le prime tre compagnie aeree al mondo per miglioramento”, conclude Cathay Pacific.

(Ufficio Stampa Cathay Pacific – Photo Credits: Cathay Pacific)