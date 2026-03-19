La Diamond Aircraft Special Mission Aircraft Division svela la 2026 Development Roadmap del DA62 MPP

La Diamond Aircraft Special Mission Aircraft Division annuncia una serie di importanti sviluppi tecnici completati nel 2025 per il DA62 MPP.

“Questi progressi riflettono il costante impegno di Diamond nel migliorare le capacità operative, la sicurezza e l’interoperabilità a livello globale. Parallelamente, Diamond presenta la sua roadmap per il 2026, che delinea una nuova ondata di innovazioni progettate per ampliare ulteriormente il ruolo del DA62 MPP come uno degli special mission aircraft più versatili ed efficienti al mondo”, afferma Diamond Aircraft.

“In un anno di miglioramenti e progressi operativi, Diamond Aircraft ha implementato importanti aggiornamenti in ambito di connettività, certificazione e integrazione avionica nel 2025. Questi aggiornamenti hanno rafforzato le prestazioni del DA62 MPP per ISR, law enforcement, environmental monitoring and maritime surveillance operators in tutto il mondo.

Nell’arco di sei mesi, Diamond ha condotto test flights con Starlink Mini in Europa e in alcune zone del Nord Africa. I test hanno convalidato una connettività di bordo stabile e ad alta larghezza di banda. Questi risultati confermano la capacità del DA62 MPP di supportare lo streaming di dati dei sensori in tempo reale, la comunicazione VoIP, la sincronizzazione dei sistemi di missione e i flussi di lavoro basati su cloud, ponendo le basi per next-generation beyond-line-of-sight (BLOS) capabilities a un costo molto inferiore rispetto ai BLOS systems convenzionali.

Diamond ha certificato con successo un aumento della Maximum Take-Off Mass (MTOM) da 2.300 kg a 2.360 kg, consentendo agli operatori di trasportare ulteriori equipaggiamenti di missione, sensori o carburante senza compromettere prestazioni o sicurezza.

Nel 2025, il DA62 MPP ha ottenuto la certificazione per Flight Into Known Icing (FIKI) per specifiche MPP configurations, ampliando significativamente l’affidabilità operativa in ambienti meteorologici difficili.

Il DA62 MPP è ora certificato con un integrated diversity transponder, che migliora la visibilità e la robustezza delle comunicazioni con i ricevitori ADS-B terrestri e spaziali. Questo aggiornamento migliora la continuità del tracciamento in regioni remote e durante profili di missione a bassa quota”, prosegue Diamond Aircraft.

“Diamond Aircraft ha definito un’ambiziosa roadmap di sviluppo per il 2026, incentrata sull’efficienza aerodinamica, la crew situational awareness, la versatilità dei sensori e l’integrazione degli equipaggiamenti di missione. Guardando al futuro, questo migliorerà la flessibilità delle missioni e le capacità operative.

Un radome di nuova concezione con resistenza aerodinamica ridotta migliorerà le performance del BLOS system sul DA62 MPP.

Una dedicated tail-mounted camera, completamente integrata nel Garmin G1000 MFD, fornirà una migliore situational awareness in ambienti di missione complessi.

Diamond introdurrà un dedicated Supplemental Type Certificate (STC) che consentirà l’integrazione sicura e conforme alle normative globali di non-eye-safe lasers, supportando sistemi di mappatura avanzati.

Il nuovo I-Frame è una belly structure che fornirà un’interfaccia universale per il trasporto di payload come i RIEGL VQX-2 LiDAR systems o zattere di salvataggio sganciabili per applicazioni SAR marittime. Questo pod modulare amplia la capacità del DA62 MPP di svolgere missioni multiruolo.

Un pod BR800 di nuova concezione consentirà l’integrazione di multi-mission surveillance radars, ampliando ulteriormente le capacità della piattaforma.

I risultati raggiunti nel 2025 e la roadmap per il 2026 sottolineano l’impegno di Diamond Aircraft nel fornire soluzioni all’avanguardia che migliorino l’efficacia delle missioni, riducano il carico di lavoro degli operatori e garantiscano la piena conformità agli standard di certificazione globali.

Diamond Aircraft non vede l’ora di continuare a investire in sistemi di missione avanzati, aerostrutture e programmi di certificazione, assicurando che il DA62 MPP rimanga una delle special mission platforms più capaci, efficienti e pronte per il futuro nella sua categoria”, conclude Diamond Aircraft.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)