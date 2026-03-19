Safran inaugura la nuova Sarasota facility per aircraft electrical systems maintenance, repair and overhaul

Safran Electrical & Power ha inaugurato la sua nuova sede a Sarasota, Florida, interamente dedicata a maintenance, repair and overhaul di aerospace electrical systems.

“Questa espansione rafforza le capacità dell’azienda a Sarasota, consolidando la posizione del sito come fornitore chiave di power generation, distribution and conversion management solutions.

Con questo ampliamento, la sede di Sarasota si estende ora su una superficie di 140.000 piedi quadrati. Offre una gamma completa di electrical equipment and services per gli aerospace, defense and industrial sectors. La struttura progetta, produce e fornisce assistenza per electrical power generation systems, power distribution, conversion and protection components, aircraft emergency systems.

La nuova struttura consolida tutte le electrical activities precedentemente svolte da Thales a Orlando – acquisita da Safran Electrical & Power nell’ottobre 2023 nell’ambito della sua strategia di crescita – e ora offre specialized maintenance per electrical generators, power electronics and lithium battery systems. È inoltre dotata di enhanced engineering and service infrastructure, dedicate alla manutenzione, riparazione e revisione (MRO), nonché all’assistenza di rotating machines. Le attività sono già iniziate.

Questo ampliamento del sito consente a Safran Electrical & Power di gestire l’intero ciclo di vita dei suoi electrical systems a Sarasota, coprendo ricerca e sviluppo, qualificazione, produzione e supporto di manutenzione esteso”, afferma Safran.

“Questo ampliamento dimostra il nostro impegno a rafforzare le attività negli Stati Uniti”, ha dichiarato Bruno Bellanger, CEO di Safran Electrical & Power. “Le nostre enhanced MRO capabilities avvicinano gli advanced electrical equipment ai nostri clienti, garantendo un servizio efficiente e tempi di intervento rapidi. Questi sviluppi sono in linea con i requisiti strategici per le piattaforme commerciali e militari emergenti”.

“Lo stabilimento di Sarasota è operativo dal 1978 ed è stato successivamente acquisito da Safran nel 2015. Nei suoi assembly, production, maintenance, engineering and corporate sites in 25 stati, Safran sostiene circa 11.000 posti di lavoro negli Stati Uniti, contribuendo in modo significativo agli U.S. aerospace, space and defense markets”, prosegue Safran.

“Accogliamo con favore l’espansione dello stabilimento di Safran Electrical & Power a Sarasota, che rafforza la nostra presenza in Florida, un importante polo aerospaziale”, ha dichiarato Peter Lengyel, Presidente e CEO di Safran USA. “Safran opera negli Stati Uniti da oltre mezzo secolo e questo traguardo rappresenta un passo importante nella nostra strategia di crescita in corso”.

(Ufficio Stampa Safran)