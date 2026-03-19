News Brevi – 19.03.2026

RYANAIR INAUGURA IL SUO PIÙ GRANDE MAINTENANCE HANGAR A MADRID AIRPORT – Ryanair informa: “Ryanair ha inaugurato il suo nuovo €25 million maintenance centre a Madrid Barajas Airport, il più grande del network Ryanair. Con una capacità di 7 aeromobili, questa struttura all’avanguardia di 22.000 m2, situata nell’area industriale dell’aeroporto, creerà 700 posti di lavoro altamente qualificati, tra cui ingegneri, meccanici e personale di supporto, rafforzando ulteriormente la posizione della Spagna e di Madrid come hub leader nell’aviazione europea. Questo nuovo hangar si aggiunge alla maintenance facility già esistente a Barajas, portando la sua capacità totale a 8 linee di manutenzione per aeromobili. Inoltre, Ryanair gestisce anche un moderno 5-bay aircraft maintenance centre a Siviglia, inaugurato nel 2019 e ampliato nel 2021, che rappresenta un ulteriore investimento di 30 milioni di euro in Spagna. La struttura di Madrid è ora un punto centrale del Ryanair Maintenance Engineering network, che conta 7 sedi nell’EU. A Madrid vengono eseguiti sia i routine A-checks che interventi più specializzati. Ryanair collabora inoltre a stretto contatto con le migliori scuole di aviazione di Madrid per formare e reclutare ingegneri e meccanici per questo nuovo centro di manutenzione, nell’ambito del suo programma interno di sviluppo ingegneristico. Ryanair è anche uno dei maggiori investitori stranieri in Spagna e un attore chiave nei settori turistico e industriale del Paese. Con 62 milioni di passeggeri all’anno in Spagna, una flotta di 109 aeromobili distribuiti in 11 basi, due maintenance centres, una recentemente crew training facility recentemente inaugurata e un IT innovation hub in central Madrid, l’investimento complessivo di Ryanair in Spagna ammonta a 11 miliardi di euro”. Eddie Wilson, CEO di Ryanair DAC, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare un altro importante investimento di Ryanair in Spagna. Oggi inauguriamo il nostro nuovo state-of-the-art 7-bay maintenance hangar di 22.000 mq in Madrid, il più grande dell’intero Ryanair network. Questa nuova struttura svolgerà un ruolo cruciale nel supportare le operazioni di Ryanair, che punta a raggiungere 800 aeromobili e 300 milioni di passeggeri entro il 2034″.

KLM: SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE – KLM informa: “A causa della persistente instabilità geopolitica in Medio Oriente, KLM ha deciso di cancellare tutti i voli da e per Dubai, Riyadh e Dammam fino al 17 maggio. La sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro equipaggio è sempre la nostra massima priorità. Comprendiamo che questa decisione abbia un impatto significativo sui nostri viaggiatori e stiamo facendo tutto il possibile per tenerli costantemente informati. I passeggeri i cui voli sono stati cancellati riceveranno una notifica e potranno riprenotare i propri biglietti gratuitamente o richiedere un rimborso tramite la sezione “My Trip”. Continuiamo a monitorare attentamente la situazione e a rimanere in contatto con le autorità competenti”.

IBERIA AMPLIA LA SUA CONNETTIVITA’ ALL’INTERNO DEL MESSICO – Iberia informa: “Pochi mesi prima dell’inizio operativo della nuova rotta diretta tra Monterrey e Madrid, Iberia ha raggiunto un accordo con la compagnia aerea messicana Viva, che garantirà a questa rotta un’ampia connettività con 32 destinazioni nell’entroterra del Paese. In questo modo, i clienti che desiderano viaggiare da e per Monterrey e raggiungere una qualsiasi di queste 32 città possono includere tutte le tratte del loro viaggio in un’unica prenotazione e avranno la possibilità di registrare il bagaglio fino alla destinazione finale, tra gli altri vantaggi, garantendo così il massimo comfort e semplicità durante il viaggio”. “Questa alleanza rappresenta un passo molto importante per la nostra nuova rotta tra Monterrey e Madrid, in quanto ci permette di collegare questo servizio praticamente con tutti i principali aeroporti del Messico e, quindi, di offrire la massima facilità e comodità ai nostri clienti nell’organizzazione dei loro viaggi tra il Messico e l’Europa, aprendo la strada affinché, ad esempio, un passeggero di Tijuana, in Messico, possa volare verso città come Parigi o Roma con un’unica prenotazione e nel modo più semplice”, afferma María Jesús López Solás, Direttore Commerciale, Sviluppo Rete e Alleanze di Iberia. “Grazie alla nostra alleanza con Iberia, stiamo compiendo passi significativi per rafforzare la connettività internazionale del Messico. Questa rotta consentirà ai nostri passeggeri di spostarsi più facilmente che mai tra Monterrey e l’Europa da Madrid. Inoltre, i passeggeri europei avranno facile accesso a oltre 30 rotte domestiche e internazionali, sempre a bordo della flotta più moderna del Messico e con il biglietto aereo più conveniente del settore”, ha aggiunto Javier Suárez, Vicepresidente Strategia, Pianificazione e Alleanze di Viva. “Questo accordo si aggiunge alla partnership già esistente tra Iberia e Viva, che collega 20 città messicane dall’Aeroporto Internazionale di Città del Messico. I clienti potranno acquistare voli direttamente dal sito Iberia da e per le seguenti città: Guanajuato, Ciudad Obregón, Ciudad Juárez, Culiacán, Cancún, Chihuahua, Cozumel, Guadalajara, Hermosillo, Huatulco, La Paz, Los Mochis, Città del Messico (AICM e AIFA), Mérida, Morelia, Mexicali, Mazatlán, Oaxaca, Puebla, Puerto Vallarta, Puerto Escondido, Querétaro, San Juan del Cabo, Tampico, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Tijuana, Toluca, Tulum, Veracruz e Villahermosa. Iberia inizierà le operazioni tra Monterrey e Madrid il 2 giugno, una pietra miliare che riafferma il forte impegno della compagnia aerea nel mercato messicano. Grazie a questa seconda destinazione all’interno del Paese, Iberia supererà quest’anno gli 820.000 posti disponibili sui collegamenti tra Messico e Spagna, una capacità che nessun altro mercato latinoamericano ha mai raggiunto finora, posizionando così il Messico al primo posto per capacità nell’intera regione. Inizialmente, il servizio opererà tre voli a settimana, tutti a bordo dell’Airbus A330-300 di Iberia, con una capacità di 292 passeggeri distribuiti tra le classi Business, Premium Economy ed Economy, offrendo ai clienti una più ampia gamma di opzioni per personalizzare il proprio viaggio in base alle proprie esigenze”, conclude Iberia.

L’EASA RIVEDE IL CZIB PER IL MEDIO ORIENTE E IL GOLFO PERSICO – L’EASA informa: “L’European Commission e l’European Union Aviation Safety Agency (EASA), in coordinamento con gli Stati membri, stanno monitorando attentamente la situazione in Medio Oriente per valutare l’evoluzione delle minacce e dei rischi e il loro potenziale impatto sull’aviazione civile. Il 18 marzo 2026, a seguito di una valutazione dell’Integrated EU Aviation Security Risk Assessment Group (IRAG), il Conflict Zone Information Bulletin (CZIB) è stato rivisto per riflettere le dinamiche del conflitto osservate, comprese le differenze nel livello e nella distribuzione geografica delle attività militari. Il nuovo CZIB è valido fino al 27 marzo. L’European COmmission e l’EASA, insieme agli Stati membri, continueranno a monitorare attentamente la situazione, al fine di valutare se il livello di rischio per gli EU aircraft operators aumenti o diminuisca con l’evolversi della situazione. Il testo completo del CZIB è disponibile qui: https://www.easa.europa.eu/en/domains/air-operations/czibs/2026-03-r4“.

LEONARDO FINALIZZA L’ACQUISIZIONE DEL BUSINESS DIFESA DI IVECO – Leonardo informa: “Leonardo ha finalizzato l’acquisizione del business Difesa di Iveco Group (marchi IDV e ASTRA) per un prezzo di €1,6 miliardi, in linea con l’Enterprise Value fissato a €1,7 miliardi, al netto degli adeguamenti contrattuali concordati. L’operazione viene finanziata con la cassa disponibile. Con il closing dell’operazione, Leonardo compie un ulteriore passo per il consolidamento della propria posizione di riferimento nel settore della difesa terrestre e rafforza il proprio ruolo di OEM (Original Equipment Manufacturer) integrato, con un portafoglio di soluzioni complete per la difesa e la sicurezza, su piattaforme cingolate e ruotate”. “L’acquisizione ci rafforza come attore di riferimento nel settore della Difesa terrestre e ci rende ancora più competitivi in un segmento di mercato caratterizzato da significative prospettive di crescita future. Grazie all’operazione, Leonardo aggiunge le competenze industriali per produrre piattaforme integrate, sia nella parte mobilità che payload, e compie un ulteriore passo nella strategia di crescita inorganica, una delle direttrici nello sviluppo del Piano Industriale”, dichiara Roberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo. “L’acquisizione potenzia inoltre il posizionamento commerciale congiunto, grazie alla complementarità delle reti di vendita e alla possibilità di proporre soluzioni integrate su specifici mercati ad alto potenziale. La capacità di Leonardo di offrire suite elettroniche complete, che va dai sistemi di comando e controllo fino alle elettro-ottiche e alle torrette di nuova generazione, insieme ai veicoli di IDV, permette di offrire soluzioni operative complete e ad efficienti prestazioni. Le competenze altamente specializzate nei rispettivi settori di riferimento, insieme alla forte capacità logistica e produttiva, favoriscono la sinergia operativa e sono in grado di accelerare lo sviluppo tecnologico congiunto, creando al contempo nuove opportunità di sviluppo ed evoluzione delle capacità tecnologiche e delle competenze professionali delle persone”, conclude Leonardo.

IL NUOVO ANCEN REPORT EVIDENZIA I KEY KNOWLEDGE GAPS NEGLI AVIATION’S NON-CO2 CLIMATE EFFECTS – L’EASA informa: “L’Aviation Non-CO2 Expert Network (ANCEN) Task Group 4 ha finalizzato un nuovo report intitolato ‘Gaps and uncertainties in aviation non-CO2 effects on climate’, che sintetizza lo stato attuale delle conoscenze scientifiche e individua le aree prioritarie in cui sono necessarie ulteriori ricerche. Questo report è pensato per supportare i responsabili politici, gli enti regolatori, l’industria e la più ampia comunità scientifica nel loro lavoro di valutazione e mitigazione degli aviation’s non-CO2 climate impacts. Sebbene sia noto che gli aviation’s non-CO2 effects contribuiscano in larga misura all’effective radiative forcing del settore, le incertezze associate rimangono sostanzialmente più elevate rispetto a quelle relative alla CO2. Il report spiega come queste incertezze derivino da una conoscenza incompleta dell’atmosfera di fondo, da lacune nei dati osservativi, da limitazioni nella comprensione dei processi e dal modo in cui i processi chiave sono rappresentati nei modelli climatici. Il report esamina le principali fonti di incertezza in quattro aree principali: contrails and contrail-cirrus clouds, indirect aerosol effects, NOx impacts on atmospheric composition, smaller direct forcing components come zolfo, fuliggine e vapore acqueo. Chiarificando dove si trovano le maggiori lacune conoscitive e quali sono le più gestibili, il Task 4 report fornisce una base scientifica per la ricerca futura, necessaria per migliorare le valutazioni delle opzioni di mitigazione mirate agli aviation’s non-CO2 effects. Il report fornirà informazioni utili per i prossimi lavori dell’ANCEN sulla valutazione dei percorsi di mitigazione e sulla distinzione tra le incertezze inerenti alla scienza di base e quelle introdotte da specifiche strategie di mitigazione. Il report è disponibile per il download sull’ANCEN website (section Task Group Reports)”.

BELL COMPLETA GLI SPINE UPGRADES AI PRIMI DUE H-1 AIRCRAFT – Bell Textron informa: “Bell Textron Inc., società di Textron Inc., ha annunciato il completamento dei primi elicotteri AH-1Z e UH-1Y, sottoposti ad aggiornamenti completi alla struttura e ai power delivery mechanisms nell’ambito dell’US Marine Corps SPINE program. Il programma è stato recentemente rinominato da SIEPU (Structural Improvement and Electrical Power Upgrade) a SPINE (Structural and Power Improvements for NextGen Effects) per sottolineare l’importanza di questo essenziale sforzo di modernizzazione e per evidenziare i vantaggi che SPINE garantirà per l’intera vita operativa della H-1 fleet. Gli elicotteri completati hanno lasciato l’Amarillo Assembly Center e si trovano ora presso la Naval Air Station (NAS) di Patuxent River per ulteriori test di volo. Questi test determineranno la final SPINE configuration da fornire al Corpo dei Marines degli Stati Uniti nell’ambito di futuri contratti. Il programma SPINE consentirà alla flotta di H-1 di utilizzare sistemi d’arma avanzati e altre capacità future, e fa parte del piano di modernizzazione del programma H-1 volto ad aumentarne le capacità”. “Avere questi primi due velivoli completati nell’ambito del programma SPINE è un momento importantissimo per noi”, ha dichiarato Scott Sims, H-1 program director, Bell. “In Bell, la sicurezza dell’equipaggio e l’efficacia degli aeromobili rimangono la priorità assoluta in tutto ciò che facciamo. Questi aggiornamenti garantiranno che i nostri H-1 rimangano gli elicotteri più performanti disponibili, operando in prima linea nelle missioni moderne. Continueranno a eccellere nel compito per cui sono stati progettati per molti anni a venire”. “L’impegno di Bell per la modifica di questi primi due velivoli è iniziato presso il Drives System Center (DSC) e il Repair and Overhaul Center (ROC) dell’azienda, culminando nelle modifiche elettriche e strutturali che si sono svolte negli ultimi 19 mesi presso l’Amarillo Assembly Center. Il successo dell’operazione è frutto di anni di collaborazione tra il governo degli Stati Uniti, Bell e i partner industriali. Il completamento della prima fase di modifica presso l’Amarillo Assembly Center pone le basi per la crescita futura, poiché Bell intende supportare la modifica della H-1 fleet dei Marines nel prossimo decennio”, conclude Bell Textron.

ANA RICEVE UN RICONOSCIMENTO PER L’EMANCIPAZIONE FEMMINILE – ANA informa: “ANA HOLDINGS INC. (di seguito “ANA HD”) è stata selezionata come fiscal year (FY) 2025 Nadeshiko Brand dal Japan’s Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) e dal Tokyo Stock Exchange (TSE), un riconoscimento assegnato alle aziende che dimostrano leadership nel promuovere l’emancipazione femminile sul posto di lavoro. È la quinta volta che ANA HD riceve questo riconoscimento, l’ultima volta nell’anno fiscale 2017. L’emancipazione femminile è un elemento centrale della strategia di diversità, equità e inclusione di ANA Group. La compagnia si impegna a raggiungere una rappresentanza femminile del 30% nelle posizioni dirigenziali, ampliando al contempo le opportunità per le donne in tutta l’organizzazione. Nei settori tecnici e operativi, tradizionalmente dominati dagli uomini nel settore aeronautico, il numero di dipendenti donne è aumentato del 60% dal 2019 grazie a iniziative come la partecipazione all’International Air Transport Association 25by2025 program. ANA Group promuove inoltre ambienti di lavoro flessibili, tra cui il lavoro da remoto e orari flessibili, per supportare i dipendenti nel conciliare carriera e responsabilità familiari. Riconoscendo le peculiarità del settore aeronautico, che includono pernottamenti fuori sede e turni mattutini o notturni, il gruppo ha lanciato programmi come Childcare Station, un’iniziativa promossa dai dipendenti in cui babysitter qualificate offrono supporto per la cura dei figli dei colleghi. Anche il congedo di paternità è ormai una pratica consolidata all’interno del gruppo, rafforzando una cultura aziendale in cui uomini e donne partecipano attivamente alla vita familiare. ANA Group continuerà a promuovere iniziative che amplino le opportunità per le donne, rafforzino il coinvolgimento dei dipendenti e supportino la crescita a lungo termine”.

ANA LANCIA UNA INIZIATIVA GLOBALE PER PROMUOVERE LA JAPANESE SAKE AND REGIONAL CULTURE – ANA informa: “All Nippon Airways Co., Ltd. (ANA) ha annunciato una nuova iniziativa volta a far conoscere ai viaggiatori la ricca cultura e le destinazioni regionali del Giappone, con particolare attenzione al sake giapponese. ANA offrirà contenuti autentici ed esperienze pratiche incentrate sulle Japan’s regional food and sake traditions. Promuovendo la conoscenza di questi elementi culturali all’estero, ANA mira ad approfondire l’interesse internazionale per il Giappone e a ispirare futuri viaggi nel Paese. Questa iniziativa è supportata dall’esperienza di IMADEYA, rivenditore specializzato in liquori con oltre 60 anni di storia. Sfruttando la competenza e l’ampia rete di IMADEYA, il programma farà conoscere al pubblico internazionale la ricca storia e le moderne modalità di degustazione del sake giapponese. Come evento inaugurale, ANA organizzerà un Japanese sake “KAKU-UCHI” (standing bar) event a Stoccolma, Svezia, nell’aprile 2026. I partecipanti potranno scoprire la ricchezza e la varietà del sake regionale giapponese e l’esclusiva cultura del consumo “KAKU-UCHI”, il tutto accompagnato da piatti della cucina giapponese che riflettono tecniche di fermentazione e cottura simili. Tra le iniziative future figurano lo sviluppo di contenuti esperienziali incentrati sulle sake brewery visits nelle città regionali del Giappone e il lancio di una piattaforma di comunicazione digitale per condividere informazioni sulla cultura del sake giapponese e sulle regioni meno conosciute”. “Oltre a facilitare i viaggi internazionali e a connettere persone e culture, puntiamo a condividere le attrazioni uniche del Giappone con il mondo”, ha dichiarato Chitose Takao, CX design lead, ANA. “Offrendo opportunità di scoprire la cucina e il sakè giapponesi all’estero e collegando queste esperienze a scoperte più approfondite in Giappone, speriamo di suscitare maggiore interesse per il Paese e di diventare una compagnia aerea di fiducia per i viaggiatori di tutto il mondo”.

DELTA E GLI ATLANTA BRAVES ESTENDONO LA LORO PARTNERSHIP – Delta informa: “Delta e gli Atlanta Braves continuano una collaborazione che ha contribuito a definire lo sport di Atlanta per quasi sei decenni. Il nuovo accordo mantiene Delta come Official Airline Partner of the Atlanta Braves fino alla stagione 2035 e introdurrà nuove esperienze per i Delta SkyMiles Members a partire da questa stagione. Nell’ambito della partnership ampliata, Delta ha annunciato “Pre-Boarding at Truist Park”, un nuovo vantaggio che consente ai membri SkyMiles di accedere in anticipo alle partite casalinghe del venerdì per assistere all’allenamento di battuta dalle tribune esterne”. “Atlanta è la città natale di Delta e i Braves sono parte integrante della cultura cittadina da generazioni”, ha dichiarato Emmakate Young, Head of Global Partnership Marketing, Delta. “Mentre proseguiamo questa collaborazione fino al 2035, siamo orgogliosi di continuare a supportare i tifosi dei Braves e a creare momenti memorabili per i membri SkyMiles allo stadio, celebrando insieme lo spirito di Atlanta”. “Per 60 stagioni di baseball dei Braves ad Atlanta, Delta Air Lines è stata un partner straordinario per la nostra organizzazione”, ha affermato Jim Allen, Senior Vice President of Corporate & Premium Partnerships, Atlanta Braves. “Essendo due istituzioni profondamente radicate in questa città, il legame tra i Braves e Delta riflette un orgoglio condiviso per Atlanta e per la comunità che serviamo. Apprezziamo inoltre l’enorme cura che Delta dedica al trasporto dei nostri giocatori durante tutto l’anno. Siamo grati per questa relazione di lunga data ed entusiasti di ciò che il futuro ci riserva insieme”.

EASYJET DONA CENTINAIA DI CREW iPad ALLE SCUOLE – easyJet informa: “easyJet si appresta a donare centinaia di crew iPads agli studenti. easyJet ha espresso il supporto in seguito alla scoperta che un bambino su cinque nel Regno Unito è escluso digitalmente. Per contribuire a colmare questa disparità, easyJet sta collaborando con la Digital Poverty Alliance (DPA) in una nuova partnership a livello nazionale in UK che mira a superare il divario digitale, a partire dalla donazione di circa 500 iPad alle scuole in alcune delle aree più svantaggiate del Regno Unito, attraverso la rete di fiducia della DPA. easyJet ha inoltre firmato la charity’s Charter for Digital Inclusion dell’organizzazione benefica, sottolineando il suo impegno a lungo termine nell’aiutare gli studenti ad accedere alla tecnologia e alle competenze digitali necessarie per migliorare il loro apprendimento e incrementare le future opportunità di lavoro. Secondo la DPA, almeno un bambino su cinque nel Regno Unito è escluso digitalmente, ovvero non ha accesso alla tecnologia necessaria per crescere. Per contribuire a combattere le disuguaglianze tecnologiche, easyJet ha scelto di collaborare con la Digital Poverty Alliance, un’organizzazione benefica indipendente lanciata nel 2021 con la missione di porre fine alla povertà digitale entro il 2030. L’iniziativa si concentrerà sulle regioni vicine alle principali basi britanniche della compagnia, tra cui Luton, Gatwick e Newcastle, alcune delle aree in cui la povertà digitale è più diffusa”. Opal Perry, Chief Technology Officer, easyJet, ha dichiarato: “Il Regno Unito si trova ad affrontare un crescente divario digitale. Con un bambino su cinque che vive ancora in povertà digitale e il numero di giovani tra i 16 e i 24 anni che non studiano, non lavorano e non seguono corsi di formazione che si avvicina al milione, rischiamo di lasciare indietro un’intera generazione. Se non si interviene per fornire ai giovani la tecnologia di cui hanno bisogno per prosperare, queste disuguaglianze non faranno che aggravarsi. È quindi fondamentale colmare questo divario ed è per questo che stiamo collaborando con la Digital Poverty Alliance e abbiamo firmato la loro Charter for Digital Inclusion, in modo da poter continuare a fare la nostra parte per garantire che più persone abbiano l’opportunità di partecipare a una società sempre più digitale”. Elizabeth Anderson, CEO, Digital Poverty Alliance, ha dichiarato: “Il successo scolastico è ormai strettamente legato all’accesso digitale: i bambini e i ragazzi che non dispongono di un dispositivo faticano spesso a completare i compiti, i lavori di corso e altri incarichi scolastici. L’impegno di easyJet nel fornire centinaia di iPad avrà un impatto enorme sui bambini e sulle loro famiglie, e siamo profondamente grati per il loro lavoro che ha reso possibile tutto ciò”.