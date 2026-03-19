L’Embraer E-Freighter vince l’Aviation Week Program Excellence Award

Embraer si è aggiudicata il 2026 Aviation Week Program Excellence Award nella OEM category.

“Gli Aviation Week Program Excellence Awards premiano i programmi che hanno dimostrato performance eccezionali, estendendo il loro impatto ben oltre i traguardi tecnici. Questo riconoscimento sottolinea l’importanza di soluzioni innovative e solide pratiche di gestione”, afferma Embraer.

“L’E-Freighter Program rappresenta una nuova frontiera per Embraer e per il global air cargo market. In 29 mesi, i nostri team e partner in tutto il mondo hanno trasformato la collaudata piattaforma E-Jet in un freighter altamente performante e completamente certificato, progettato per soddisfare le esigenze specifiche della odierna e-commerce logistics. Grazie alle sue eccezionali payload, range and turnaround performance, l’E190F contribuirà a collegare le città più piccole, ad aprire nuove rotte e a offrire agli operatori una soluzione moderna, sostenibile ed economicamente vantaggiosa”, afferma Marcelo Tocci, Program Director, Commercial Aviation, Embraer.

“L’E190F è stato lanciato per rispondere alle mutevoli esigenze dell’e-commerce e del commercio moderno, che richiedono consegne rapide e operazioni decentralizzate, alimentando la domanda per una rapid shipment distribution verso i mercati secondari e terziari. Il jet è stato sviluppato per colmare una lacuna nell’air cargo market e per sostituire i modelli più vecchi e meno efficienti”, prosegue Embraer.

“Gli E-Jets converted to freighters offrono oltre il 40% di volume capacity in più, un range tre volte superiore rispetto ai large cargo turboprops e costi operativi inferiori fino al 30% rispetto ai larger narrowbodies. Combinando le underfloor and main-deck capacities, il maximum structural payload è di 13.500 kg”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)