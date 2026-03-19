Turkish Airlines aggiunge il terzo scalo nella capitale britannica: London Stansted

Turkish Airlines ha aggiunto l’aeroporto di Stansted alla propria rete di collegamenti come terza destinazione nella capitale britannica, dopo Heathrow e Gatwick.

“Con l’avvio dei voli per Stansted, che saranno operati con 15 frequenze settimanali, la rete della compagnia di bandiera turca nel Regno Unito conta ora un totale di sei destinazioni, incluse London Heathrow, London Gatwick, Birmingham, Manchester ed Edimburgo. Se si aggiunge Dublino, il numero totale di frequenze settimanali della compagnia di bandiera nel Regno Unito e in Irlanda raggiungerà quota 168 durante il periodo estivo.

Durante la cerimonia di inaugurazione tenutasi all’aeroporto di London Stansted, i dirigenti di Turkish Airlines e dell’aeroporto hanno sottolineato l’importanza della nuova rotta”, afferma Turkish Airlines.

Sul lancio della nuova rotta, Fuat Firat, Vice President Sales (Europa Centrale e Settentrionale) di Turkish Airlines, ha affermato: “Il Regno Unito continua a rappresentare uno dei mercati strategici chiave per Turkish Airlines. Con l’introduzione dei voli su London Stansted, siamo lieti di rafforzare ulteriormente la nostra presenza a Londra, operando ora su tre aeroporti. Questo ampliamento ci consente di migliorare i collegamenti da Stansted e di offrire ai nostri ospiti una maggiore flessibilità nell’accesso alla nostra impareggiabile rete globale. Riteniamo che questa nuova rotta non solo soddisferà la domanda, ma contribuirà anche all’attività commerciale e turistica in tutta l’area”.

Gareth Powell, Managing Director dell’Aeroporto London Stansted, ha commentato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Turkish Airlines all’aeroporto di London Stansted. Si tratta di una tappa fondamentale per l’aeroporto e di un forte segno di fiducia sia nella nostra gestione sia nella vivace regione in rapida crescita che serviamo. Istanbul è una destinazione fantastica di per sé, ma questo nuovo servizio apre anche le porte alla vasta rete globale di Turkish Airlines, collegando Londra Stansted a oltre 350 destinazioni e offrendo ai passeggeri e alle aziende della nostra area una scelta più ampia e un accesso più facile a destinazioni in Asia, Africa, Australia e oltre. Non vediamo l’ora di costruire una solida partnership con Turkish Airlines e di vedere crescere questa nuova ed entusiasmante rotta”.

“Con l’aggiunta dei voli per London Stansted, Turkish Airlines continua a rafforzare ulteriormente la propria presenza nel Regno Unito, offrendo ai propri passeggeri un accesso diretto alla sua vasta rete globale, che copre 357 destinazioni in 133 Paesi distribuiti su 6 continenti”, conclude Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)