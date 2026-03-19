Star Flight Training amplia la sua flotta con quattro Tecnam P-Mentor

Tecnam annuncia che Star Flight Training ha ampliato la sua flotta con quattro IFR-equipped Tecnam P-Mentor aircraft.
“Questa acquisizione strategica porta tecnologia all’avanguardia e capacità migliorate direttamente alle loro Virginia-based operations.
Il Tecnam P-Mentor rappresenta una nuova generazione di velivoli specificamente progettati per le moderne flight training operations. Dotato di una suite avionica avanzata e di un training-focused airframe, il P-Mentor rappresenta la piattaforma ideale per gli studenti che passano dal loro primo volo fino alle certificazioni avanzate.
Integrando il P-Mentor nella sua flotta, Star Flight Training è in grado di offrire ai propri studenti un’esperienza di addestramento più efficiente, tecnologicamente avanzata e coinvolgente”, afferma Tecnam.
“Il Tecnam P-Mentor rappresenta l’ultima generazione nella flight training technology”, afferma Richard Donnelly, Director of Operations at Star Flight Training. “L’aereo combina un’eccellente efficienza nei consumi, un’avionica moderna e caratteristiche di manovrabilità eccezionali, rendendolo la piattaforma ideale per l’addestramento degli studenti, dal primo volo fino all’addestramento avanzato. Il consumo di carburante del Tecnam P-Mentor è eccellente. Consuma circa la metà del carburante di molti traditional training aircraft, il che ci permette di effettuare missioni di addestramento più lunghe durante la giornata, mantenendo un’elevata efficienza operativa”.
“Qui in Star Flight Training, ci impegniamo a fornire un addestramento al volo di altissima qualità”, ha dichiarato Matt Hunt, Office Manager, Star Flight Training. “Il Tecnam P-Mentor offre un’esperienza di addestramento di prim’ordine che i nostri studenti apprezzeranno moltissimo”.
“Oggi le scuole di volo necessitano di velivoli efficienti, robusti e progettati specificamente per l’addestramento”, ha affermato John Armstrong, fondatore e CEO di LifeStyle Aviation. “Il Tecnam P-Mentor offre esattamente questo. Siamo orgogliosi di collaborare con Star Flight Training nella costruzione di una flotta moderna che contribuirà ad addestrare la prossima generazione di piloti”.
Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam, ha celebrato la nuova partnership: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Star Flight Training nella crescente famiglia di scuole di volo che adottano il P-Mentor come standard. Il mercato statunitense continua a riconoscere l’impareggiabile valore economico e formativo delle nostre piattaforme”.
(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)