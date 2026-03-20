SAS stringe una partnership strategica con 3

SAS e 3 stringono una nuova partnership commerciale che unisce connettività operativa globale e un’esperienza di viaggio migliorata per i passeggeri. Nell’ambito dell’accordo, 3 gestirà le operational mobile communication di SAS in tutto il mondo e consentirà l’accesso gratuito a bordo degli aeromobili SAS dotati di Starlink per i membri EuroBonus e i clienti di 3.

La collaborazione offre a SAS l’accesso a funzionalità di rete mobile potenziate a supporto delle operazioni quotidiane della compagnia aerea in tutto il suo network globale. Allo stesso tempo, la partnership pone le basi per nuovi vantaggi a bordo per i clienti.

“SAS si impegna a rendere l’esperienza di viaggio impeccabile dal momento dell’imbarco fino all’arrivo. Insieme a 3, stiamo compiendo un passo importante verso questo obiettivo. La loro solida posizione nella connettività mobile, combinata con il nostro nuovo Wi-Fi ad alta velocità basato su Starlink, offre ai nostri membri EuroBonus e ai clienti di 3 un’esperienza internet che rispecchia le aspettative dei viaggiatori: veloce, stabile e disponibile in tutte le classi. Questa collaborazione porta in volo la libertà che 3 già offre a terra. Allo stesso tempo, la partnership rafforza le basi per una soluzione di connettività globale a supporto sia delle nostre operazioni che dei nostri clienti. Combinando le capacità tecnologiche di 3 con la rete di SAS e l’ecosistema EuroBonus, otteniamo una connettività scalabile e l’opportunità di esplorare nuovi servizi che connettono l’esperienza di viaggio a terra, in volo e in tutto il mondo”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

I membri EuroBonus e i clienti di 3 riceveranno il Wi-Fi gratuito a bordo degli aeromobili SAS dotati di Starlink, aggiungendo un nuovo vantaggio facilmente accessibile al programma EuroBonus, anche per i nuovi iscritti. Poiché l’accesso digitale sta diventando sempre più centrale nell’esperienza di viaggio, l’offerta garantisce un viaggio più fluido e connesso.

“Noi di 3 ci impegniamo da anni a offrire ai nostri clienti la libertà di rimanere connessi in tutta sicurezza ovunque si trovino. Ora, insieme a SAS, portiamo questa filosofia anche in volo. Questa partnership unisce la forza di 3 in Danimarca e Svezia ai viaggiatori di tutta la Scandinavia e non solo. Per i nostri clienti e i membri EuroBonus, significa un’esperienza di viaggio ininterrotta: connessi dal momento in cui si parte fino alla destinazione finale, con la stessa connessione stabile ovunque vi porti il vostro viaggio. E questo è solo il primo passo. Vediamo un potenziale significativo per creare ancora più valore nei nostri mercati con la crescita della partnership”, afferma Morten Christiansen, Regional CEO, 3 Denmark, Sweden & Austria.

Haval van Drumpt, CEO for Tre in Sweden, prosegue: “Siamo entusiasti di annunciare una nuova partnership con SAS, un passo avanti fondamentale per il nostro business aziendale. Insieme, forniremo soluzioni di connettività sicure e affidabili per le operazioni di SAS. Offriremo inoltre Wi-Fi ad alta velocità gratuito a bordo degli aeromobili SAS ai nostri clienti e ai membri EuroBonus, integrando al contempo i vantaggi di EuroBonus nella nostra offerta”.

SAS e 3 stanno anche esplorando ulteriori sinergie commerciali, tra cui una maggiore integrazione tra il programma EuroBonus e i servizi mobili di 3, con l’obiettivo di creare un valore ancora maggiore per la loro clientela comune.

(Ufficio Stampa SAS)