Volare giunge a destinazione: il programma fedeltà di ITA Airways terminerà il 30 marzo 2026

Volare, il programma fedeltà di ITA Airways, terminerà il 30 marzo 2026, a ulteriore conferma di quanto già comunicato ai Soci del programma lo scorso 18 dicembre 2025.

“I punti accumulati potranno essere utilizzati fino al 30 marzo 2026 per prenotare voli da utilizzare entro i 12 mesi successivi con ITA Airways e con le compagnie partner, tramite modalità Cash&Points e Award Ticket. Sarà inoltre possibile utilizzare i propri punti per l’acquisto di prodotti e servizi dei partner commerciali fino al 30 aprile 2026.

Dal 1° aprile i Soci del programma avranno inoltre la possibilità di convertire i propri punti in un voucher (“Gift Card Volare”), non nominativo e cedibile, che potrà essere utilizzato entro il 30 giugno 2026 per acquistare sul sito www.ita-airways.com biglietti di tutte le tipologie tariffarie per volare con ITA Airways e con le compagnie partner entro i successivi 12 mesi”, afferma ITA Airways.

“Fin dalla sua nascita, Volare ha posto il Cliente al centro della propria attività, distinguendosi per flessibilità, semplicità, trasparenza e personalizzazione dell’esperienza di viaggio, con l’obiettivo di facilitare l’accumulo e l’utilizzo dei punti e costruire un rapporto di fiducia con i propri Soci. Questi principi hanno guidato lo sviluppo del programma e delle sue iniziative, consentendo di offrire soluzioni su misura per esigenze e stili di viaggio differenti.

A conferma di questa visione, il programma, che ha raggiunto i 4 milioni di iscritti, ha sviluppato tre prodotti dedicati: Volare Avventura, dedicato ai giovani viaggiatori dai 2 ai 16 anni, che ha già coinvolto oltre 6.500 famiglie, per un totale di 12.800 iscritti; il programma Corporate, pensato per le aziende e seguito da oltre 48.000 clienti, e Volare Business Club, rivolto alle Piccole e Medie Imprese, con oltre 4.500 aziende aderenti.

Nel tempo, Volare ha costruito un ecosistema di oltre 40 partner nei settori hôtellerie, mobilità, lifestyle e shopping, oltre a collaborazioni con numerosi vettori internazionali, ampliando le opportunità di accumulo e utilizzo dei punti su scala globale. La cura nella selezione dei partner ha contribuito a rafforzare ulteriormente il legame con la community su scala globale

Una brand identity coerente e riconoscibile ha accompagnato il Programma permettendo di dialogare con pubblici eterogenei per età, nazionalità ed esigenze.

I risultati raggiunti rappresentano non solo una crescita numerica, ma la capacità di Volare di costruire relazioni autentiche e durature, trasformando ogni viaggio in un’esperienza di valore.

Volare rimane disponibile a supportare i propri iscritti in questa fase: le informazioni e le FAQ relative al programma sono disponibili sulla pagina https://www.loyaltyprogram.ita-airways.com/it_it/faq.html“, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)