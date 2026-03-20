Wizz Air nominata seconda migliore compagnia ultra-low cost al mondo e tra i primi 10 vettori low-cost globali per il 2026

Wizz Air è stata classificata come la seconda migliore compagnia aerea ultra-low-cost al mondo e inserita tra i primi 10 vettori low-cost globali per il 2026 da Airline Ratings, l’autorità mondiale per la sicurezza aerea, la qualità del prodotto e le recensioni dei passeggeri. La classifica sottolinea l’impegno di Wizz Air nell’offrire un’esperienza di viaggio affidabile e di alto livello all’interno del segmento low-cost, supportata da una delle flotte più giovani e da solide performance operative.

“In Wizz Air, abbiamo sempre creduto che un modello low-cost non debba mai scendere a compromessi sulla qualità”, ha dichiarato József Váradi, Amministratore Delegato di Wizz Air. “Essere riconosciuti in questa classifica è un forte avallo del prodotto che abbiamo costruito: un’esperienza premium a un prezzo accessibile, offerta con disciplina, affidabilità e una mentalità orientata al cliente. Operiamo una flotta modernissima, investiamo pesantemente in formazione e tecnologia e ci impegniamo ogni giorno per innalzare gli standard dell’intero settore low-cost”.

“Questo posizionamento conferma che i nostri sforzi sono visibili e riflette il duro lavoro dei nostri equipaggi e di tutti i colleghi di Wizz Air che permettono alla compagnia di dare il meglio ogni giorno. Questo riconoscimento appartiene a loro”, ha aggiunto József Váradi.

“Wizz Air continua a dimostrare come una compagnia ultra-low-cost possa combinare con successo tariffe competitive con una flotta moderna e una forte efficienza operativa”, ha affermato Sharon Petersen, CEO di Airline Ratings. “Iniziative incentrate sul passeggero, come il Wizz Discount Club, offrono ai soci risparmi su tariffe e bagagli, mentre il programma di abbonamento WIZZ MultiPass consente ai viaggiatori frequenti di assicurarsi voli mensili regolari a prezzi prevedibili. Con una delle flotte Airbus più giovani d’Europa e una rete in rapida espansione, la compagnia si è fermamente affermata come una forza principale nel settore dei vettori ultra-low-cost”.

Le migliori compagnie aeree del mondo vengono valutate esclusivamente sulla base del prodotto offerto a bordo, concentrandosi su scelta, comfort e valore all’interno dell’intera rete di ogni vettore. L’elenco completo delle compagnie aeree selezionate e ulteriori informazioni sono disponibili qui: https://www.airlineratings.com/.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)