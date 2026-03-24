Lufthansa Group e Munich Airport rafforzano la partnership e pianificano l’ampliamento del Terminal 2

Lufthansa Group e Munich Airport (FMG) si preparano a scrivere il prossimo capitolo della loro strategia di crescita congiunta.

“La proficua collaborazione a Monaco proseguirà e verrà ulteriormente rafforzata fino al 2056. In particolare, il satellite building del Terminal 2 verrà ampliato con un molo di collegamento ad angolo retto verso est, noto come “T-Pier”. In questo modo, entrambe le società creano le condizioni strategiche per un’ulteriore crescita del traffico aereo nel secondo hub aeroportuale più grande della Germania. Un fattore chiave in questo senso sarà l’espansione della flotta a lungo raggio a Monaco.

L’apertura del T-Pier è prevista per il 2035 e aumenterà la capacità di gestione del Terminal 2 di ulteriori 10 milioni di passeggeri all’anno. L’accordo congiunto apre la strada alla fase di pianificazione concreta del progetto di costruzione e definisce il percorso per la prosecuzione della partnership di successo tra Lufthansa Group e FMG. La traiettoria di crescita prevista apre prospettive economiche positive per entrambe le società, crea nuovi posti di lavoro sicuri e attraenti nella regione aeroportuale e rafforza la Germania come hub aeroportuale”, afferma Lufthansa Group.

Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board and CEO of Deutsche Lufthansa AG, afferma: “Le partnership di lungo termine basate sulla fiducia sono un fattore chiave del nostro successo come leading global airline group. A Monaco, ciò è particolarmente evidente nel fatto che, insieme a FMG e ai suoi azionisti, abbiamo creato un hub ad alte prestazioni che da molti anni si posiziona tra i migliori aeroporti al mondo. Grazie alla qualità premium, all’affidabilità e all’attenzione al cliente, Monaco è diventato un pilastro centrale del nostro hub network. L’ampliamento del Terminal 2, pianificato congiuntamente, e il conseguente aumento di capacità contribuiranno ulteriormente alla nostra partnership unica e al nostro successo condiviso. Questo investimento nel futuro è molto più di un semplice progetto infrastrutturale: è un chiaro impegno nei confronti della Baviera come porta d’accesso al mondo, della Germania come polo commerciale e della competitività globale degli hub aeroportuali europei. L’attuale crisi geopolitica dimostra ancora una volta quanto siano importanti le infrastrutture all’avanguardia per una connettività globale indipendente. Continueremo inoltre a investire nel nostro passenger and cargo hub in Frankfurt nei prossimi anni. Come nessun’altra compagnia, Lufthansa Group è sinonimo di connessione tra la Germania e l’Europa con il resto del mondo”.

Il Dr. Markus Söder, Bavarian Minister-President, ha dichiarato: “Congratulazioni per il centenario di Lufthansa. La Baviera è un hub per l’aviazione e Munich Airport è la nostra porta d’accesso al mondo. Dal 2003, l’aeroporto e Lufthansa mantengono una partnership unica e di successo a livello globale. Insieme, prevediamo di ampliare ulteriormente il satellite al Terminal 2 per accogliere fino a dieci milioni di passeggeri in più all’anno. Inoltre, Lufthansa amplierà la sua rete a lungo raggio a Monaco con ulteriori aeromobili a lungo raggio e una qualità e un servizio ancora maggiori. Questo è un accordo storico e una pietra miliare per l’hub aeronautico. Come governo regionale bavarese, sosteniamo con forza il settore aeronautico: continueremo ad ampliare i nostri hub, a sviluppare ulteriormente le nostre competenze e capacità e a promuovere una riduzione dell’air traffic tax. Come nazione esportatrice, abbiamo bisogno dell’industria aeronautica. Solo in questo modo potremo avere successo nella competizione internazionale. Grazie per l’eccellente collaborazione e i migliori auguri per il futuro”.

“La partnership tra Lufthansa e Munich Airport per la creazione e l’espansione delle hub operations è iniziata già negli anni ’90. Con l’apertura del Terminal 2 di Munich Airport nel 2003, le due società hanno avviato una joint venture che rimane unica in Europa ancora oggi: Munich Airport e Lufthansa condividono la responsabilità operativa delle infrastrutture aeroportuali che utilizzano. Oggi, Monaco si è affermata come un hub efficiente e, in quanto 5-star hub, si colloca tra i migliori aeroporti al mondo. A soli otto anni dall’apertura, il Terminal 2 di Monaco ha raggiunto la sua capacità massima prevista di 25 milioni di passeggeri all’anno. Il satellite building, entrato in funzione nell’aprile 2016, ha segnato la prima fase di espansione congiunta. Solo tre anni dopo, anche il satellite si è avvicinato alla sua capacità massima di 11 milioni di passeggeri all’anno. Il Terminal 2 è utilizzato esclusivamente dalle compagnie aeree di Lufthansa Group e dalle sue partner airlines. I passeggeri apprezzano le brevi distanze e le rapide opzioni di trasferimento del Terminal 2, nonché l’elevata qualità del servizio e l’atmosfera moderna e luminosa. Nel 2025, il Terminal 2 ha servito oltre 32 milioni di passeggeri. Munich Airport detiene una partecipazione del 60% nella Terminal 2 operating company, mentre Lufthansa Group detiene il 40%”, prosegue Lufthansa Group.

“Oltre all’espansione a Monaco, Lufthansa Group sta portando avanti anche l’ulteriore sviluppo del suo più grande hub a Francoforte. L’hub è destinato a continuare a crescere nel traffico intercontinentale al Terminal 1 nei prossimi anni. Inoltre, Lufthansa Cargo sta investendo oltre 600 milioni di euro in un nuovo cargo handling center nella sua posizione strategica a Francoforte. Con l’apertura del Terminal 3 a sud nell’aprile 2026, si presenterà anche l’opportunità, a partire da quest’anno, di rafforzare le core operations dell’aeroporto a nord nel lungo termine. Pertanto, Lufthansa Group, insieme a Fraport e FraAlliance, punta a ottimizzare le hub operations nella parte settentrionale dell’aeroporto, intorno al Terminal 1. A tal fine, all’inizio di questo mese è stato lanciato il “Campus North” project. L’obiettivo è migliorare ulteriormente l’efficienza operativa e, di conseguenza, l’esperienza di viaggio per i passeggeri di Lufthansa Group e dei suoi alliance partners nel Terminal 1“, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)