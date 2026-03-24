Tecnam potenzia il Flight Training in India

A seguito del recente annuncio della sua direct factory representation in India, Tecnam annuncia il completamento con successo di un cokpleto technical training and support program per le principali Flight Training Organizations (FTOs) del paese.

“A dimostrazione del suo impegno costante nel mercato aeronautico indiano in rapida espansione, Tecnam ha inviato esperti della casa madre per fornire supporto tecnico completo e formazione specialistica sulla manutenzione alle principali accademie, tra cui ARCA Aviation, Chimes Aviation Academy, Flight Simulation Technique Centre (FSTC), Orient Flights, Red Bird Aviation e Vision Flying Training Institute.

In qualità di uno dei principali Original Equipment Manufacturers (OEMs) for flight training aircraft, Tecnam ha condotto questa ampia iniziativa di supporto in stretta collaborazione con il Directorate General of Civil Aviation (DGCA), l’autorità aeronautica indiana. Per garantire i più elevati standard di sicurezza per la manutenzione e le procedure operative in tutte le scuole partner, Tecnam ha inviato i propri meccanici specializzati direttamente dalla sede centrale in Italia per condurre una formazione pratica e rigorosa con gli Indian maintenance crews sul campo.

La formazione specialistica copre tutti gli aspetti della gestione della flotta, dalla manutenzione ordinaria e dalla risoluzione dei problemi sui fuel-efficient Rotax and Continental diesel engines, fino ad approfondimenti sui sistemi avionici avanzati con cockpit digitali, preparando così i cadetti indiani ai moderni cockpit delle compagnie aeree”, afferma Tecnam.

Antoniou Constantinos, Tecnam Maintenance Instructor che ha condotto le sessioni di formazione in India, ha condiviso la sua esperienza: “Lavorare fianco a fianco con i team di manutenzione delle principali scuole di volo indiane è stato gratificante. I tecnici indiani sono altamente qualificati e profondamente impegnati nella sicurezza aerea. Portando le nostre procedure di fabbrica direttamente nei loro hangar, ci assicuriamo che ogni aeromobile Tecnam in India venga sottoposto alla stessa rigorosa manutenzione che verrebbe applicata qui a Capua. Questo trasferimento di conoscenze pratico è fondamentale per massimizzare i tempi di operatività e la sicurezza della flotta”.

Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam, ha sottolineato l’importanza strategica di questa iniziativa: “In Tecnam abbiamo sempre creduto che la consegna di un aeromobile sia solo l’inizio della nostra partnership. Il nostro recente passaggio alla direct factory representation in India è stato un impegno a essere più vicini ai nostri clienti e questo ampio programma di formazione tecnica ne è la dimostrazione concreta. Lavorando direttamente con le principali scuole di volo come Arca, Chimes, FSTC, Red Bird, Orient Flights e Vision Flight, ci assicuriamo che i loro team di manutenzione abbiano le conoscenze specifiche necessarie per mantenere le loro flotte operative in modo sicuro, efficiente e redditizio. Siamo profondamente impegnati nel successo dell’Indian flight training sector”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)