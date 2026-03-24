Wizz Air inizia il ritiro graduale della sua flotta A321ceo

Wizz Air ha raggiunto un traguardo significativo nella sua strategia a lungo termine di rinnovamento della flotta, con l’aeromobile Airbus A321ceo che inizia gradualmente a essere dismesso della compagnia aerea.

“L’aeromobile, consegnato originariamente nel dicembre 2016, è il primo dei 41 A321ceo che verranno gradualmente ritirati da ora fino a marzo 2029.

La maggior parte della flotta A321ceo è attualmente dislocata nelle basi di Wizz Air Ungheria, alcuni operano sotto Wizz Air Malta. L’aeromobile che lascia oggi la flotta ha solo nove anni – circa sei anni più giovane della media degli aeromobili commerciali, secondo lo IATA’s Global Outlook for Air Transport pubblicato nel dicembre 2025 – il che sottolinea l’impegno di Wizz Air a operare una delle flotte più giovani e moderne del settore”, afferma Wizz Air.

“Wizz Air gestisce già una delle flotte più nuove e moderne in Europa, e il traguardo di oggi sottolinea il nostro costante impegno a investire nella tecnologia più avanzata disponibile”, ha affermato Julia Brix, Supply Chain Officer di Wizz Air. “Ritirando gli aeromobili A321ceo e passando a una flotta dominata dalla tecnologia neo di Airbus, stiamo ulteriormente riducendo il consumo di carburante, abbassando le emissioni e migliorando l’efficienza in tutta la nostra rete. Con gli aeromobili neo che rappresentano già il 75% della nostra flotta – e destinati ad aumentare significativamente con l’uscita graduale della flotta ceo – rimaniamo saldamente concentrati sull’operare la flotta di aeromobili più sostenibile dal punto di vista ambientale e tecnologicamente avanzata in Europa”.

“La flotta di Wizz Air ha attualmente un’età media di 4,57 anni, già tra le più giovani di qualsiasi grande compagnia aerea europea. Con il ritiro degli aeromobili A321ceo e l’arrivo continuo in flotta dei velivoli di nuova generazione Airbus A321neo e A321 XLR, la compagnia aerea prevede che l’età media della sua flotta sarà di soli 6,39 anni nell’anno solare 2032.

Oggi, il 75% degli aeromobili di Wizz Air è alimentato dalla tecnologia neo avanzata di Airbus. A seguito del completo ritiro della flotta ceo in leasing, si prevede che questa percentuale aumenterà significativamente fino a quasi il 100%, rafforzando ulteriormente la posizione di Wizz Air come leader nelle operazioni a basso consumo di carburante e a basse emissioni”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)