Star Alliance inaugura lo Star Connection Centre a Los Angeles International Airport

Per rafforzare il suo impegno a offrire viaggi senza intoppi tra compagnie aeree in tutta la sua rete globale, Star Alliance ha inaugurato un nuovo Star Connection Centre (SCC) a Los Angeles International Airport (LAX), il suo nono centro a livello mondiale.

“Con oltre 350.000 passeggeri in transito tra le compagnie aeree membre di Star Alliance ogni anno a Los Angeles International Airport (LAX), questo è uno degli hub di transito globali più importanti dell’Alleanza.

Progettato per assistere i passeggeri con coincidenze ravvicinate tra due voli di compagnie aeree membre di Star Alliance, l’SCC identifica in modo proattivo i clienti a rischio di perdere la coincidenza a causa del ritardo del volo in arrivo e li indirizza rapidamente al volo successivo”, afferma Star Alliance.

“Ogni istante conta quando le coincidenze sono strette e il nostro obiettivo è rendere i viaggi con più compagnie aeree un’esperienza senza intoppi”, ha dichiarato Ambar Franco, Vice President – Customer Experience at Star Alliance. “Nei Connection Centre di Star Alliance, le compagnie aeree membre collaborano per garantire che, indipendentemente dalla compagnia con cui volano, i passeggeri ricevano assistenza da una prospettiva di Alleanza. Questo è ciò che Star Alliance rappresenta: offrire un’esperienza fluida in tutta la nostra rete globale. Il nostro nuovo Star Connection Centre a Los Angeles Airport (LAX) sarà un vantaggio sia per i nostri membri che per i nostri clienti”.

“Per i passeggeri di Star Alliance, l’esperienza è semplice: una coincidenza agevole e senza intoppi. Dietro le quinte, tuttavia, i team delle compagnie aeree membre di Star Alliance lavorano insieme per rendere tutto ciò possibile. Agenti dedicati monitorano le finestre di transito utilizzando un software specializzato e intervengono per coordinare l’assistenza, accogliendo i passeggeri al gate di arrivo e guidandoli rapidamente al volo successivo.

Star Alliance gestisce i Connection Centre da oltre un decennio, supportando il trasferimento di passeggeri e bagagli nei principali hub di tutto il mondo. Oltre a Los Angeles, gli Star Connection Centre sono presenti a Bruxelles (BRU), Chicago (ORD), Francoforte (FRA) e Toronto (YYZ), mentre centri dedicati esclusivamente al ritiro bagagli si trovano a Houston (IAH), Newark (EWR), Washington Dulles (IAD) e San Francisco (SFO).

Attualmente, 16 compagnie aeree membre di Star Alliance servono l’aeroporto di Los Angeles: Air Canada, Air China, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Copa Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Singapore Airlines, SWISS, TAP Air Portugal, Turkish Airlines e United. Insieme, operano oltre 2.000 voli settimanali verso più di 80 destinazioni in oltre 20 paesi”, conclude Star Alliance.

(Ufficio Stampa Star Alliance)