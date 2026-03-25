De Havilland Canada avanza la modernizzazione del CL-415 con la Transport Canada Certification

De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) annuncia che il Supplemental Type Certificate (STC) per il CL-415 Avionics Upgrade è stato ufficialmente approvato da Transport Canada. Questo traguardo rappresenta un significativo passo avanti nella modernizzazione dell’iconica waterbomber platform.

“La certificazione è il risultato di un’intensa collaborazione tra De Havilland Canada e le sue consociate, Mid-Canada Mod Center (MC2) e Avionics Design Services (ADS), in partnership con Universal Avionics. Insieme, questi team hanno sviluppato una state-of-the-art avionics solution che migliora le capacità operative, l’affidabilità e il supporto a lungo termine per gli operatori del CL-415 in tutto il mondo”, afferma De Havilland Canada.

“L’approvazione di questa STC non solo modernizza il CL-415, ma rafforza anche il nostro impegno a fornire soluzioni avanzate e pronte all’uso per gli aerial firefighting operators”, afferma Jean-Philippe Côté, Vice President, Programs and Business Improvement at De Havilland Canada. “Non vediamo l’ora di implementare questi advanced avionics systems su tutta la flotta di CL-415 e sulla prossima generazione di velivoli DHC-515”.

“Questo traguardo giunge in un periodo importante per il De Havilland Canada waterbomber program, poiché l’azienda continua a investire nella modernizzazione e nella sostenibilità a lungo termine della sua flotta. La suite avionica appena certificata sarà integrata anche nel futuro DHC-515 aircraft, garantendo la standardizzazione della flotta e l’efficienza operativa su entrambe le piattaforme.

De Havilland Canada desidera esprimere il suo sincero apprezzamento ai numerosi team che hanno contribuito a questo risultato, tra cui engineering, production, flight test, certification, supply chain, programs, maintenance operations, technical support. Un ringraziamento speciale va ai MC2 and ADS teams, la cui competenza e dedizione sono state fondamentali per portare questo programma alla certificazione”, conclude De Havilland Canada.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)