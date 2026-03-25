Embraer, Saab e la Brazilian Air Force svelano il primo Gripen E Fighter prodotto in Brasile

Embraer, Saab e la Brazilian Air Force (FAB) hanno presentato ufficialmente il primo supersonic fighter aircraft prodotto in Brasile, durante una cerimonia tenutasi presso il complesso industriale di Embraer a Gavião Peixoto, nello Stato di San Paolo.

“Tra le autorità brasiliane presenti all’evento figuravano il President of the Republic, Luiz Inácio Lula da Silva; l’Ambassador of Sweden to Brazil, Karin Wallensteen; il Minister of Defense, José Múcio Monteiro Filho; il Commander of the Brazilian Air Force, Lieutenant Brigadier Marcelo Kanitz Damasceno; executives delle aziende coinvolte nel programma, tra cui Francisco Gomes Neto, President and CEO of Embraer, Bosco da Costa Junior, President and CEO of Embraer Defense & Security, Micael Johansson, President and CEO of Saab”, afferma il comunicato di Saab ed Embraer.

“Siamo molto orgogliosi di supportare la Brazilian Air Force in questo progetto e di sviluppare, in Brasile, la capacità di produrre un high-tech supersonic fighter aircraft, pienamente in grado di svolgere missioni di superiorità aerea e di contribuire alla difesa della nostra sovranità territoriale. La presentazione del primo Gripen prodotto in Brasile rappresenta un’altra importante pietra miliare nella collaborazione strategica tra Brasile e Svezia. Siamo fiduciosi che questa partnership generi valore per entrambi i Paesi e abbia un grande potenziale per aprire nuove opportunità commerciali”, ha dichiarato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

“La consegna del primo Gripen prodotto in Brasile rappresenta molto più del semplice completamento di un velivolo, simboleggia la forza di una partnership basata sulla fiducia, su una visione a lungo termine e su una vera cooperazione. Siamo estremamente orgogliosi di quanto abbiamo realizzato fianco a fianco con i nostri partner brasiliani. Saab rimane pienamente impegnata ad espandere e consolidare la propria presenza in Brasile, rafforzando il Paese a livello industriale e tecnologico e consolidandone la posizione di hub per l’esportazione a livello globale”, ha affermato Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab.

“Lo stabilimento industriale di Embraer a Gavião Peixoto produce i fighter Gripen E avvalendosi di una filiera produttiva brasiliana e internazionale, che comprende anche le aerostrutture realizzate nello stabilimento Saab di São Bernardo do Campo. Altri 14 velivoli, previsti dall’attuale contratto con la Brazilian Air Force, seguiranno lo stesso modello produttivo.

Prima della consegna definitiva al cliente, gli aerei saranno sottoposti a testing and production flight tests. Dopo questa fase, il fighter si unirà agli altri dieci esemplari già consegnati al First Defense Group (1st GDA) presso la Anápolis Air Force Base.

Il Gripen E è il fighter aircraft più moderno al mondo, progettato per ruoli quali difesa aerea, ricognizione e attacco. Il Gripen E integra avionica, sensori, armamenti e sistemi di missione all’avanguardia per migliorare le peformance in ambienti complessi. La sua network-centric architecture e le sensor-fusion capabilities consentono la condivisione delle informazioni, supportando un processo decisionale coordinato e migliorando la situational awareness”, prosegue il comunicato.

“Il contratto del 2014 con il governo brasiliano prevede lo sviluppo e la produzione di 36 Gripen: 28 single-seat Gripen E e 8 two-seat Gripen F. Le consegne sono iniziate nel 2020 e ad oggi sono stati consegnati 10 velivoli. Da febbraio, il fighter è impiegato in Quick Reaction Alert (QRA) missions dalla Anápolis Air Force Base, a protezione dello spazio aereo sopra il distretto governativo federale”, concludono Saab e Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Saab – Photo Credits: Saab)