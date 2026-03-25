News Brevi – 25.03.2026

LA VIP LOUNGE DELL’AEROPORTO DI CATANIA SI RINNOVA OFFRENDO UNA SCELTA AMPLIATA AI PASSEGGERI – L’Aeroporto di Catania informa: “L’Aeroporto di Catania continua a investire sulla qualità dell’esperienza di viaggio. La VIP Lounge evolve per offrire ai passeggeri uno standard di accoglienza ancora più elevato. Grazie alla collaborazione con un nuovo operatore di catering abbiamo ampliato e migliorato l’offerta Food & Beverage: menù più ricco che spazia dai piatti caldi alle opzioni light e fredde; ingredienti selezionati per offrire un’esperienza gastronomica curata nei minimi dettagli; proposte studiate per ogni momento della giornata. L’offerta gastronomica è stata arricchita da un tocco autentico di tradizione siciliana: sapori locali, ingredienti del territorio e specialità che raccontano l’identità della nostra terra, per iniziare il viaggio già dal primo assaggio. Che il tuo obiettivo sia rilassarti prima del decollo, lavorare in un ambiente riservato o concederti una pausa di piacere, la nostra Lounge si conferma lo spazio ideale. Un ambiente sempre più accogliente dove il tempo dell’attesa diventa parte integrante del piacere del viaggio. Per maggiori informazioni: https://www.aeroporto.catania.it/vip-lounge“.

AGGIORNAMENTI SULL’INCIDENTE DELL’AIR CANADA EXPRESS FLIGHT AC8646 A NEW YORK LAGUARDIA – Air Canada informa: “Air Canada fornisce un aggiornamento sull’incidente che ha coinvolto un Mitsubishi CRJ900 di Air Canada Express durante l’atterraggio a New York LaGuardia il 22 marzo 2026 intorno alle 23:30. Il volo AC8646, operato dalla compagnia aerea Jazz Aviation LP (Jazz) di Air Canada Express, era partito da Montréal. Air Canada conferma che la lista passeggeri indicava 72 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio a bordo. Il comandante e il primo ufficiale del volo sono deceduti nell’incidente”. “A nome di tutto il personale di Air Canada, desidero esprimere la mia più profonda solidarietà a tutte le persone colpite e le mie più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici dei due piloti di Jazz che hanno tragicamente perso la vita. Rimaniamo concentrati sulle esigenze dei nostri passeggeri e dei membri dell’equipaggio di Jazz, nonché delle loro famiglie e dei loro cari. Ringrazio di cuore i membri del team di Air Canada e i soccorritori intervenuti sul posto, così come i dipendenti delle altre compagnie aeree per il loro aiuto, e le équipe mediche per le cure prestate ai nostri passeggeri e all’equipaggio. Questo è un momento difficile per tutti, compresi noi di Air Canada”, ha dichiarato Michael Rousseau, Presidente e CEO di Air Canada. “Dei 76 passeggeri e membri dell’equipaggio, 39 sono stati immediatamente trasportati negli ospedali della zona con lesioni di varia gravità, mentre 35 non hanno richiesto cure mediche immediate e hanno potuto ripartire per la loro destinazione finale. Sei persone rimangono ricoverate in ospedale. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli. Tuttavia, Air Canada e Jazz continueranno a fornire aggiornamenti regolari non appena saranno disponibili nuove informazioni. Air Canada e Jazz Aviation stanno collaborando con il Transportation Safety Board of Canada e il National Transportation Safety Board degli Stati Uniti nell’indagine sulle cause di questo incidente”, conclude Air Canada.

LEONARDO PROSEGUE IL PERCORSO AVVIATO CON LO SPOT TV CON LA SERIE DI VIDEO-STORIE – Leonardo informa: “Prosegue il percorso, avviato con lo spot TV di Leonardo, che racconta l’identità dell’azienda e il suo impegno per contribuire al progresso e alla sicurezza globale. Il protagonista della prima video-storia, Lorenzo, condivide la sua esperienza nel mondo degli Elicotteri. La nuova serie di video-storie nasce dal coinvolgimento diretto delle persone di Leonardo: come nello spot TV, i volti sono quelli di colleghe e colleghi selezionati attraverso un casting interno che ha coinvolto oltre 100 persone in Italia. Un viaggio attraverso i domini di business e le professionalità del Gruppo, per mostrare come competenza, passione e lavoro di squadra trasformino la tecnologia in soluzioni con impatto reale, a tutela del Pianeta e di chi lo abita. Il primo episodio racconta la storia di Lorenzo, già protagonista dello spot, che ci guida alla scoperta del mondo degli Elicotteri”.

DELTA PROLUNGA LA SOSPENSIONE DEI VOLI TRA NEW YORK E ATLANTA VERSO TEL AVIV E RINVIA L’AVVIO DEL SERVIZIO DA BOSTON – Delta informa: “Delta prolunga la sospensione dei voli per Tel Aviv (TLV) per continuare a monitorare attentamente la situazione nella regione e dare priorità alla sicurezza dei clienti e dei dipendenti. I voli da New York (JFK) e Atlanta (ATL) a Tel Aviv sono sospesi fino al 5 settembre. L’avvio del servizio Boston (BOS)-TLV, previsto per la fine di ottobre, è stato rinviato a data da destinarsi. I voli interessati saranno elaborati nei sistemi Delta il 28 marzo, data in cui i clienti riceveranno le notifiche di cancellazione tramite l’app Fly Delta e utilizzando i recapiti forniti nella prenotazione. I clienti con voli interessati da/per Atlanta o New York-JFK non devono attendere la notifica di cancellazione per modificare il proprio viaggio. Invitiamo i clienti a visitare l’app Delta o il sito delta.com per verificare le opzioni di riprenotazione e apportare modifiche al proprio viaggio. Sono disponibili opzioni flessibili, incluso il rimborso della parte di viaggio non effettuata, per i clienti con voli interessati da/per Tel Aviv fino al 5 settembre. I clienti con voli interessati da/per Boston riceveranno una notifica di cancellazione con le istruzioni per riprenotare o ottenere un rimborso”.

IL PRESIDENTE ENAC INCONTRA IL PRESIDENTE ART – Enac informa: “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha incontrato ieri, a Roma, il Presidente ART Nicola Zaccheo. Un dialogo tra amici, finalizzato a garantire efficienza, sicurezza e innovazione nel sistema del trasporto aereo italiano. Al centro del meeting, il rafforzamento della sinergia interistituzionale volto allo sviluppo sostenibile del settore aereo, al miglioramento continuo della qualità dei servizi per i passeggeri e al coordinamento delle politiche regolatorie in un contesto in costante evoluzione”.

IL DG ENAC RICEVE IL PREMIO “LEADER” – Enac informa: “Conferito al Direttore Generale Enac Alexander D’Orsogna il premio “Leader”, istituito dal Centro Studi Economia e Territorio come riconoscimento alla capacità di generare valore attraverso la propria attività professionale. Nel corso della cerimonia, che si è svolta il 23 marzo ad Ancona, è stato messo in evidenza come il Direttore Generale Enac, già AD Ancona International Airport, abbia rappresentato il valore della leadership operativa, riuscendo a rilanciare in tempi complessi l’Aeroporto delle Marche attraverso relazioni, ascolto e capacità gestionale. Dopo i saluti istituzionali del Presidente Regione Marche Francesco Acquaroli e del Sindaco del Comune di Ancona Daniele Silvetti, il DG D’Orsogna è intervenuto esprimendo soddisfazione per l’importante riconoscimento e sottolineando come una visione chiara di sviluppo e di implementazione di un servizio costituisca un fattore chiave per produrre valore per un territorio, sia a favore della comunità, sia degli stakeholder. Hanno ricevuto il premio Leader, insieme al Direttore Generale Enac, anche il Presidente XIII Commissione Agricoltura alla Camera On. Mirco Carloni, l’avvocato Paolo Tanoni e l’imprenditore dell’innovazione digitale Enrico Giacomelli. Alla premiazione sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente Centro Studi Economia e Territorio Mario Pelonghini, il Presidente Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini, l’Assessore regionale alle Attività Produttive Giacomo Bugaro e l’Area Manager Fineco Vincenzo Borchia”.

IL PRESIDENTE ENAC IN CONTRA IL PRESIDENTE CONFETRA E UNA RAPPRESENTANZA DELLE FEDERAZIONI DEL SETTORE – Enac informa: “Ieri, 24 marzo, presso il Palazzo dell’Aviazione Civile, incontro del Presidente Enac Pierluigi Di Palma con i vertici di Confetra – Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, il Presidente Carlo De Ruvo e il Direttore Generale Andrea Cappa. Il meeting ha rappresentato un’opportunità per proseguire il dialogo sui principali dossier del trasporto cargo, consapevoli che il settore della logistica e della movimentazione delle merci è prioritario nello sviluppo economico e commerciale del Paese. Il Presidente Di Palma ha ringraziato i vertici di Confetra per il proficuo confronto che è stato focalizzato sul rafforzamento della cooperazione strategica per la crescita del cargo aereo nazionale e delle infrastrutture logistiche, in un’ottica di sostenibilità, intermodalità, innovazione tecnologica e monitoraggio dei flussi per rendere questo comparto ancora più competitivo in ambito internazionale. Presente all’incontro anche una rappresentanza delle Federazioni del settore, composta dal Presidente ANAMA Alessandro Albertini, dal Segretario Generale AICAI Federico Fiaschi e dal DG Assohandlers Vito Mangano”.

RYANAIR CHIEDE DI ABOLIRE IL DUBLIN AIRPORT TRAFFIC CAP – Ryanair informa: “Ryanair ha chiesto al Dáil Committee of Transport di abolire il 32m passenger cap a Dublin Airport imposto nel 2007. Oltre a Ryanair, anche altre compagnie aeree, IATA e A4A hanno presentato documenti al Transport Committee, chiedendo al governo di mantenere la promessa fatta nel programma del gennaio 2025 di abolire il limite. Come dimostrato dalla documentazione presentata oggi al Transport Committee, Dublino e l’Irlanda possono beneficiare di una significativa crescita del traffico aereo, del turismo e dell’occupazione, sfruttando la seconda pista, inaugurata nel 2020. Questa seconda pista crea un potenziale aumento del traffico aereo compreso tra 50 e 60 milioni di passeggeri nei prossimi dieci anni. L’aeroporto di Dublino è il principale punto di accesso e di uscita dall’Irlanda. Ryanair riceverà 300 nuovi aeromobili Boeing nei prossimi 10 anni. Questi aerei arriveranno comunque in Europa, quindi l’unica domanda per Dublino e l’Irlanda è quanta crescita desiderino ottenere e se Dublino e l’Irlanda debbano perdere questo traffico e questa crescita occupazionale a favore di altri Stati europei”. Michael O’Leary, Ryanair CEO, ha dichiarato: “Non ci sono ragioni valide per impedire alle compagnie aeree e all’economia irlandese di beneficiare della seconda pista di Dublino, che noi, le compagnie aeree, stiamo finanziando. Dublino e l’Irlanda possono godere di rotte, traffico e posti di lavoro significativi grazie alla seconda pista di Dublino. Ryanair ha ordinato 300 aeromobili e può garantire questa crescita a Dublino e all’Irlanda, ma solo quando questo limite verrà abolito e la DAA offrirà tariffe aeroportuali competitive”. Chris Sununu, Presidente e CEO, Airlines for America, ha dichiarato: “Il Dublin Airport passenger cap non è più solo una questione di pianificazione. È una scelta politica che frena l’economia irlandese, mina le certezze per le compagnie aeree e i viaggiatori e mette a rischio i vitali collegamenti transatlantici. La posizione di Airlines for America è chiara: il limite deve essere rimosso attraverso una soluzione legislativa duratura che mantenga Dublino aperta alla crescita, alla concorrenza e ai collegamenti internazionali”.

IATA: STATEMENT SUL ‘GENERAL SCHEME OF THE DUBLIN AIRPORT BILL 2026’ – IATA informa: “Il settore aeronautico irlandese non è semplicemente un’industria importante, ma una risorsa strategica nazionale. La connettività aerea è alla base del ruolo dell’Irlanda come economia globale e aperta al mondo. Consente il commercio, il turismo, gli investimenti diretti esteri e supporta l’integrazione del Paese nelle reti internazionali di imprese, tecnologia e innovazione. Dublin Airport è il principale scalo internazionale dello Stato e l’hub del Paese. Quando la sua capacità è limitata, la connettività internazionale, la competitività e la crescita economica dell’Irlanda ne risentono. Il settore dell’aviazione contribuisce al PIL irlandese con oltre 20 miliardi di dollari e sostiene circa 128.000 posti di lavoro, mentre il turismo legato al trasporto aereo genera ulteriori 22 miliardi di dollari. Questi benefici dipendono dalla capacità delle compagnie aeree di crescere laddove esiste la domanda. Il limite di passeggeri imposto da tempo a Dublin Airport rappresenta ora un rischio reale e immediato. Limita lo sviluppo delle rotte, riduce la scelta dei consumatori e mina l’attrattiva dell’Irlanda per gli investimenti e il turismo. L’incertezza sulla capacità significa che le compagnie aeree stanno già valutando aeroporti alternativi per la crescita futura, decisioni che potrebbero diventare definitive. Il ‘General Scheme of the Dublin Airport (Passenger Capacity) Bill 2026’ è pertanto necessario e urgente. Sostituisce una condizione di pianificazione obsoleta con un meccanismo moderno e trasparente che consente al Ministro di intervenire quando il limite di passeggeri causa danni economici o alla connettività. Tali danni si stanno verificando oggi e continueranno a incidere sulla competitività dell’Irlanda se non verranno risolti rapidamente. È fondamentale agire tempestivamente per eliminare l’attuale incertezza. Le compagnie aeree inizieranno a pianificare la stagione estiva 2027 a settembre, con la Dublin Airport capacity declaration prevista entro il 1° ottobre. Se non si ristabilirà la certezza entro tale data, le compagnie aeree saranno costrette a pianificare ipotizzando che il limite massimo rimanga invariato. Una volta che le ipotesi di capacità vengono incorporate nei processi di assegnazione degli slot, diventa difficile modificarle. L’Irlanda rischia di perdere la connettività che potrebbe non essere più ripristinata. Comprendiamo appieno la necessità di rispettare le normative ambientali. Il disegno di legge fornisce al governo gli strumenti necessari; ciò che conta ora è utilizzarli rapidamente e con decisione. Una rapida approvazione ed entrata in vigore sono essenziali per proteggere la connettività e la resilienza economica dell’Irlanda. IATA sostiene con forza l’approvazione urgente di questa legge. I rischi di un ritardo sono significativi e possono essere evitati”.

JETBLUE ANNUNCIA UNA NUOVA PARTNERSHIP SPORTIVA A BOSTON – JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato una partnership pluriennale con il Boston Legacy FC, la nuova squadra di calcio femminile professionistica della città, diventando l’Official and Exclusive Airline Partner del club. In una partnership senza precedenti per il Boston Legacy FC, JetBlue metterà a disposizione delle atlete professioniste del club la sua pluripremiata esperienza di viaggio e il suo servizio clienti. JetBlue collaborerà a stretto contatto con il club per offrire un’esperienza di viaggio confortevole e senza intoppi, che permetta alle atlete di concentrarsi completamente sulla preparazione e sulla prestazione in partita. L’accordo prevede anche l’integrazione di JetBlue nell’esperienza dei tifosi durante le partite casalinghe, attraverso la presenza del logo negli stadi e la partecipazione ai contenuti dedicati alle trasferte del club. I tifosi del Boston Legacy FC e di JetBlue potranno assistere a iniziative e momenti di co-branding durante tutta la stagione”. “In qualità di Official Airline of Boston Sports, JetBlue è orgogliosa di collaborare con il Boston Legacy FC e di supportare la continua crescita dello sport femminile professionistico in città”, ha dichiarato Stephanie Evans Greene, senior vice president of marketing and brand, JetBlue. “Da oltre 20 anni colleghiamo Boston alle sue destinazioni preferite e non vediamo l’ora di supportare le atlete e lo staff del club con viaggi confortevoli, mentre rappresentano la città in tutta la nostra rete”.

IL SAFRAN EXECUTIVE COMMITTEE ACCOGLIE DUE NUOVI MEMBRI – Safran informa: “A partire dal 1° aprile 2026, due nuovi membri entreranno a far parte del Safran Executive Committee. Philippe Couteaux, Chief Strategy and Programs Officer: il suo dipartimento sarà ora rappresentato all’interno dell’Executive Committee. Jeremy Dorn, nominato CEO di Safran Cabin, succede a Jorge Ortega, che si ritira. Philippe Couteaux ha iniziato la sua carriera nel 1987 presso Messier-Hispano-Bugatti (ora Safran Landing Systems). Nel 2000 è entrato in Snecma (ora Safran Aircraft Engines) come Head of Testing for Ariane programs, prima di essere nominato Head of Industrial Development for Space Engine activities. Nel 2003 è stato nominato Vice President, High-Thrust Engine Programs nella Commercial Engines Division. Nel 2006 Philippe Couteaux è entrato in Turbomeca (ora Safran Helicopter Engines) come Vice President, Sales and Programs, diventando Executive Vice President for airframer activities. Nel 2015 è stato nominato Vice President, Support and Services at Safran Nacelles, ricoprendo contemporaneamente anche la carica di Vice President, Strategy dell’azienda. Nel 2017 è diventato Senior Vice President, Sales & Marketing at Safran Aircraft Engines. Nel 2023 è stato nominato Group Senior Vice President, Strategy and Programs. Philippe Couteaux, 63 anni, è ingegnere laureato presso l’Ecole Spéciale de Travaux Publics (ESTP) e l’Ecole Supérieure des Techniques Aérospatiales (ESTA). Jeremy Dorn ha iniziato la sua carriera nel 1996 come ingegnere presso Schneider Electric, prima di entrare nel settore aerospaziale nel 2011 presso Rockwell Collins come Product Line Manager. Nel 2017 è stato nominato Vice President of Flight Control Systems and Actuation activities in Irvine, California, attività che sono entrate a far parte di Safran Electronics & Defense nel 2019. Da gennaio 2021 Jeremy Dorn ricopre la carica di President & CEO of Safran Electronics & Defense Avionics USA. Jeremy Dorn, 52 anni, ha conseguito una laurea in ingegneria meccanica presso la Iowa State University e un Master in Business Administration (MBA) presso l’Università dell’Iowa”.

VENEZIA FC APRE UN NUOVO STORE ALL’AEROPORTO DI VENEZIA MARCO POLO – Venezia FC prosegue la propria strategia di crescita del canale retail: il Club ha inaugurato un nuovo temporary store ufficiale all’interno dell’Aeroporto di Venezia Marco Polo, presso l’area delle partenze. Con questa apertura salgono a cinque i punti vendita del Club, dopo quelli di Rialto, Campo Santi Apostoli e Stazione di Venezia Santa Lucia nel centro storico di Venezia, e il negozio presso la sede di Ca’ Venezia a Mestre, cui si aggiunge la piattaforma e-commerce. “Questo nuovo store rappresenta un ulteriore passo nel percorso di posizionamento del nostro brand”, dichiara Tancredi Vitale, Managing Director di Venezia FC. “Essere presenti in uno dei principali luoghi di transito della città ci consente di rafforzare ulteriormente la visibilità e l’identità del Club, tra sport, estetica contemporanea e legame profondo con Venezia e il suo territorio, e di offrire un servizio sempre più diffuso e coerente con i nostri valori, ad un pubblico locale e internazionale”. Lo store, situato al secondo piano dello scalo, poco prima dell’area check-in dei voli internazionali, è aperto tutti i giorni dalle 6.30 alle 19.30, e propone una selezione di capi e accessori tra i più rappresentativi del Club, pensati per incontrare il gusto di una clientela cosmopolita e trasversale, in una formula agile e mirata, coerente con l’universo estetico e valoriale del brand.

NUOVA NOMINA PER LOCKHEED MARTIN – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin Corporation ha annunciato la nomina di Jenna McMullin come senior vice president and chief communications officer, con effetto immediato. In questo ruolo, McMullin guiderà la global communications organization della società supervisionerà enterprise communications strategy, media relations, brand, digital engagement, employee communications and stakeholder communications, a supporto delle priorità aziendali e della missione di Lockheed Martin”. “Jenna vanta una profonda esperienza nella comunicazione strategica e una solida esperienza di leadership in organizzazioni globali complesse”, ha dichiarato Stuart Holliday, chief public affairs officer. “Comprende l’importanza di una comunicazione chiara e affidabile per promuovere la nostra missione e coinvolgere i nostri dipendenti, clienti e stakeholder in tutto il mondo. Sono certo che Jenna continuerà a rafforzare il modo in cui raccontiamo la storia di Lockheed Martin e a supportare l’importante lavoro che i nostri team svolgono ogni giorno”. “Sono grata e onorata di assumere questo ruolo e di lavorare al fianco dei talentuosi professionisti della comunicazione di Lockheed Martin che contribuiscono a dare vita alla nostra missione ogni giorno”, ha dichiarato McMullin.

LOCKHEED MARTIN ACCELERA LA PRODUZIONE DEL PrSM – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin e il DoW hanno annunciato un accordo quadro per accelerare la produzione di Precision Strike Missiles (PrSM). L’accordo si basa su un precedente contratto da 4,94 miliardi di dollari assegnato dall’esercito statunitense lo scorso anno e, insieme, queste azioni quadruplicheranno la capacità produttiva di PrSM”.

AMERICAN: NUOVA NOMINA NEL BOARD OF DIRECTORS – American Airlines informa: “American Airlines Group Inc. ha annunciato l’elezione di Mary Dillon nel board of directors della compagnia. Dillon farà parte del Compensation Committee e del Corporate Governance and Public Responsibility Committee del Board. Dillon, 64 anni, vanta oltre quarant’anni di esperienza nei settori dei beni di consumo, del marketing e delle operazioni presso importanti marchi globali”. “Siamo molto lieti di nominare Mary nel board di American Airlines”, ha dichiarato Greg Smith, Chairman, American Airlines. “È una leader molto stimata che vanta una significativa, rilevante e comprovata esperienza di leadership senior in diversi settori chiave rivolti al consumatore. La sua visione strategica e la sua capacità di guidare la trasformazione saranno un prezioso contributo per la nostra compagnia e per il nostro board”. “Mary è una leader straordinaria con una profonda esperienza nella guida di marchi riconosciuti a livello globale”, ha dichiarato Robert Isom, CEO di American. “La sua competenza operativa, commerciale e di marketing, insieme al suo successo nella gestione di organizzazioni complesse, saranno risorse importanti per American e per il nostro board”.