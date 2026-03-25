United annuncia la United Relax Row nella Economy cabin

United Airlines ha annunciato oggi United Relax RowSM: una serie di United Economy seats che possono trasformarsi in un divano, creando un’opzione più confortevole per i passeggeri che viaggiano nella Economy cabin di United sui voli a lungo raggio.

“United è la prima compagnia aerea nordamericana a offrire questo tipo di configurazione di posti e detiene l’esclusiva per il Nord America su questo design.

Questa nuova fila dedicata di tre sedili è dotata di adjustable leg rests indidividuali che si ripiegano a 90 gradi per creare più spazio per dormire, distendersi o guardare un film.

Questa fila dedicata di tre posti in United Economy® può trasformarsi in uno spazio completamente orizzontale, simile a un materasso, dopo il decollo.

La United Relax Row è ideale per le famiglie con bambini piccoli, per chi viaggia da solo e per le coppie che desiderano la convenienza della United Economy ma con un po’ di comfort in più. I passeggeri che viaggiano nella United Relax Row riceveranno servizi aggiuntivi per il loro volo, tra cui un materassino su misura, una morbida coperta di dimensioni speciali, due cuscini extra, un peluche e un Children Travel Kit per le famiglie.

Il lancio della United Relax Row è previsto per il 2027 e la compagnia aerea prevede di offrirla su oltre 200 aeromobili widebody Boeing 787 e 777 entro il 2030. I sedili saranno situati tra la United Economy e la United Premium Plus® e United offrirà fino a 12 sezioni United Relax Row su ciascun aeromobile”, afferma United.

“In qualità di compagnia aerea premium leader, ci impegniamo a offrire esperienze innovative e all’avanguardia a tutti i nostri clienti, e la United Relax Row ne è l’esempio perfetto. I passeggeri che viaggiano in United Economy sui voli a lungo raggio meritano un’opzione con più spazio e comfort, e questo è uno dei modi in cui possiamo offrirglielo”, ha dichiarato Andrew Nocella, United’s Executive Vice President and Chief Commercial Officer. “United è l’unica compagnia aerea nordamericana a offrire un prodotto come la United Relax Row ed è uno dei tanti motivi per cui continuiamo a conquistare clienti fedeli al brand”.

“La United Relax Row è solo l’ultima novità con cui United rende i viaggi più facili per le famiglie:

Free family seating: United è la prima e unica compagnia aerea a offrire una mappa dinamica dei posti che permette ai bambini sotto i 12 anni di sedersi gratuitamente accanto a un adulto del loro gruppo al momento della prenotazione. Se necessario, United sposterà automaticamente le famiglie ai posti preferiti per far sì che rimangano sedute insieme.

Kids meals onboard: i bambini possono gustare la colazione e il pranzo/cena su alcuni voli United dove vengono serviti pasti gratuiti. I genitori possono preordinare i pasti per i loro bambini tramite l’app United o su United.com.

Family-friendly inflight entertainment: United ha una sezione dedicata all’intrattenimento a bordo per le famiglie.

Children Travel Kit: creato in collaborazione con Sesame Street, lo United Children Travel Kit offre attività interattive per rendere il viaggio divertente per i bambini e senza stress per i genitori, tra cui un libro di attività, un puzzle scorrevole e una striscia sensoriale rilassante”, conclude United.

(Ufficio Stampa United Airlines – Photo Credits: United Airlines)