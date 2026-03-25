Wizz Air lancia l’ecosistema digitale integrato di cabina con Immfly e gateretail

Wizz Air ha lanciato un nuovo ecosistema digitale di cabina in collaborazione con Immfly e gateretail, che integra la vendita al dettaglio a bordo, la connettività per passeggeri ed equipaggio e i dati operativi in un’unica piattaforma integrata.

“L’iniziativa segna un ulteriore passo avanti nella strategia digitale di Wizz Air, sottolineando la posizione della compagnia aerea come una delle più innovative nel settore dell’aviazione. La collaborazione consentirà alla compagnia aerea di offrire un’esperienza più efficiente e coinvolgente per i passeggeri, introducendo al contempo una connettività limitata.

Il programma combina un’implementazione a livello di flotta dell’ordinazione al posto abilitata dal Bluetooth con una prova limitata di connettività di sei mesi nel Regno Unito per supportare nuovi servizi come gli acquisti wireless di intrattenimento in volo e i servizi di messaggistica in volo, mentre la compagnia aerea continua a investire in un’infrastruttura digitale scalabile. Ciò supporterà la crescita, migliorerà l’esperienza del cliente e, in definitiva, ottimizzerà le prestazioni operative”, afferma Wizz Air.

“Dopo test approfonditi, Wizz Air ha implementato l’ordinazione al posto abilitata dal Bluetooth su tutta la sua flotta di oltre 260 aeromobili Airbus A320 e A321. I passeggeri che scaricano l’app mobile Wizz Air prima di partire possono sfogliare e acquistare cibo, bevande e prodotti di boutique direttamente dai propri dispositivi, anche senza accesso a Internet. Gli ordini vengono trasmessi tramite Bluetooth all’equipaggio di cabina, contribuendo a ridurre i tempi di attesa, migliorare l’accuratezza degli ordini e ottimizzare il servizio a bordo, dando ai passeggeri l’opportunità di ricevere il loro ordine anche prima che inizi il servizio con il carrello.

Il sistema è alimentato dall’ecosistema unificato di vendita al dettaglio e digitalizzazione della cabina di Immfly ed è integrato con la piattaforma di vendita al dettaglio in volo di gateretail, supportando migliori performance accessorie e migliorando l’efficienza delle vendite dell’equipaggio.

Wizz Air sta anche lanciando una prova di concetto di sei mesi su cinque aeromobili basati nel Regno Unito per valutare le soluzioni di connettività (alimentate dal server Equilux di Immfly e dalla rete satellitare globale di Iridium).

La prova consentirà una nuova gamma di servizi a bordo, tra cui:

– Acquisti wireless di intrattenimento in volo, inclusa una selezione di film, programmi TV, podcast, musica, giochi e contenuti per bambini.

– Servizi di messaggistica WhatsApp in volo.

– Ordinazione al posto supportata da autorizzazione di pagamento in tempo reale per ridurre i pagamenti rifiutati e i costi.

– Informazioni sui voli e contenuti di destinazione in tempo reale.

Oltre ai servizi per i passeggeri, il programma include anche l’integrazione di applicazioni nella cabina di pilotaggio, consentendo la condivisione di dati in tempo reale e strumenti di supporto alle decisioni, per migliorare la pianificazione delle rotte e l’ottimizzazione del carburante. In caso di esito positivo dei test, la soluzione potrà anche essere estesa per includere una valutazione dell’integrazione con MedAire, per esplorare come la connettività avanzata possa migliorare l’assistenza medica a bordo”, prosegue Wizz Air.

Ian Malin, Chief Commercial Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “Questo lancio mira a ripensare l’esperienza a bordo in un ambiente low-cost. Stiamo investendo in una tecnologia intelligente e scalabile che offre ai clienti più controllo e più scelta, dall’ordinazione al proprio posto al rimanere connessi in aria. Allo stesso tempo, aiuta i nostri equipaggi a fornire un servizio più rapido e fluido. Stiamo costantemente esplorando modi più intelligenti per operare la nostra flotta e offrire di più ai nostri clienti, e questo ne è un chiaro esempio in azione”.

Fernando Guinea, Presidente di Immfly, ha dichiarato: “Questa partnership segna un importante passo avanti nel dare vita alla cabina digitale. Con l’ecosistema digitale unificato di Immfly al centro – che combina vendita al dettaglio, connettività e dati operativi – stiamo consentendo a Wizz Air di elevare ogni aspetto dell’esperienza a bordo. Dall’ordinazione al posto tramite Bluetooth agli approfondimenti operativi in tempo reale, questo programma dimostra come la tecnologia di Immfly favorisca un maggiore coinvolgimento, prestazioni di vendita al dettaglio più elevate e significative efficienze operative e commerciali in tutta la compagnia aerea”.

Federico Germani, Chief Commercial Officer e Presidente LATAM & APME di gategroup, ha dichiarato: “L’ordinazione al posto tramite Bluetooth rappresenta un’importante svolta sia per i passeggeri che per i partner aerei. Offre ai passeggeri un modo più semplice per acquistare l’offerta a bordo, fornendo al contempo all’equipaggio una visibilità in tempo reale per supportare un’evasione efficiente. Sostenuto dall’esperienza di gateretail nel comportamento dei passeggeri e nella tecnologia di vendita al dettaglio, è progettato per rafforzare l’engagement e sbloccare un maggiore potenziale di entrate”.

“Questa collaborazione è l’ultima innovazione di Wizz Air, dopo il lancio di Wizz Link e Wizz Class all’inizio di quest’anno, a ulteriore dimostrazione dell’impegno della compagnia aerea per l’innovazione e l’evoluzione della proposta per i clienti, mentre continua la sua rapida crescita”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)