Rolls-Royce amplia la avanzata capacità produttiva a Rotherham

Rolls-Royce ha annunciato un investimento di 19,3 milioni di sterline nella sua altamente specializzata Advanced Blade Casting Facility (ABCF) a Rotherham, a seguito di un finanziamento di 2 milioni di sterline da parte della South Yorkshire Mayoral Combined Authority (SYMCA).

“Il finanziamento totale di 21,3 milioni di sterline finanzierà un aumento delle capacità e della produttività dell’impianto, che produce alcune delle turbine blades più avanzate al mondo per i Rolls-Royce jet engines che equipaggiano long haul aircraft. Additional specialist machines, finanziate dall’investimento, raddoppieranno la produzione dello stabilimento entro il 2030″, afferma Rolls-Royce.

Nigel Bird, Executive Vice President, Turbine Systems, for Rolls-Royce, ha dichiarato: “Siamo grati al South Yorkshire’s Mayor per il suo sostegno. È un chiaro esempio di come il governo regionale possa generare fiducia negli investimenti del settore privato, contribuendo a mantenere ed espandere questo tipo di capacità unica nel Regno Unito e a sostenere le esportazioni britanniche. Grazie alla continua trasformazione di Rolls-Royce, siamo in grado di realizzare questo investimento, che porterà benefici alla regione e ai nostri clienti. Il nostro incredibile team di Rotherham produce ogni giorno componenti che spingono i confini della scienza. Questo investimento è un voto di fiducia nei loro confronti e nella capacità dell’intera regione di rimanere all’avanguardia nella produzione avanzata. Non vediamo l’ora di collaborare in futuro per contribuire a mantenere queste preziose competenze nella comunità”.

Il South Yorkshire’s Mayor, Oliver Coppard, ha dichiarato: “Il South Yorkshire ospita world-class engineering, world-class innovation and world-class talent. Sono orgoglioso che il nostro supporto contribuirà a sbloccare la crescita, a mantenere la produzione all’avanguardia qui nel South Yorkshire e a rafforzare ulteriormente il nostro ruolo nel cuore dell’industria manifatturiera avanzata del Regno Unito”.

“L’ABCF si occupa della fusione, della lavorazione e dell’ispezione delle intermediate and high pressure turbine blades per il Trent XWB-84, che equipaggia l‘Airbus A350-900, e per il Trent 1000 XE, che equipaggia il Boeing 787. Ogni high pressure turbine blade genera la potenza di un’auto di Formula 1, con un numero di pale compreso tra 60 e 90 per motore, sufficiente a fornire la spinta necessaria per far decollare alcuni degli aerei più grandi ed efficienti.

L’ABCF impiega oltre 300 persone, in gran parte provenienti dalla zona, ed è stata inaugurata nel 2015. Fa parte della capacità produttiva avanzata di livello mondiale di Rolls-Royce nel Regno Unito ed è supportata da una complessa supply chain globale”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)