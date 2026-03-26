Air India atterra a Roma Fiumicino

Air India ha inaugurato il suo nuovo collegamento non-stop per Roma Fiumicino, con quattro voli settimanali. La compagnia di bandiera indiana torna così a operare sulla capitale italiana dopo quasi sei anni di assenza e amplia la propria presenza nell’Europa continentale. Roma è l’ottavo gateway di Air India in Europa.

“Il volo AI123 è decollato ieri da Delhi alle ore 13:35. All’atterraggio a Roma Fiumicino è stato ufficialmente accolto dalle autorità dell’Ambasciata indiana in Italia, da rappresentanti di Aeroporti di Roma e da tutto il personale di Air India.

A celebrare il nuovo collegamento è intervenuta anche una delegazione composta da S.E. Vani Rao, ambasciatrice d’India in Italia e a San Marino, Gaurav Gandhi, vice capo missione dell’ambasciata d’India (Roma), Swaminathan Krishnamoorthy, capo cancelliere dell’Ambasciata d’India (Roma) e rappresentanti di Aeroporti di Roma, i quali hanno anche inaugurato il volo in partenza dalla capitale italiana, che è atterrato a Delhi alle 10:30 di oggi. Per l’occasione, le autorità hanno celebrato una cerimonia indiana tradizionale, con l’accensione di una lampada rituale, il taglio della torta e la premiazione del primo passeggero imbarcato”, afferma il comunicato.

Nipun Aggarwal, Chief Commercial Officer, Air India, ha dichiarato: “La domanda di viaggi tra India ed Europa continua ad aumentare sia nel segmento turistico sia in quello commerciale, grazie alle numerose affinità culturali tra i nostri due paesi e ai sempre crescenti rapporti che consolidano non solo i legami commerciali ed economici ma anche il legame culturale tra italiani e indiani. Siamo lieti di ristabilire il collegamento aereo tra le Delhi e Roma, due grandi capitali e città storiche, offrendo collegamenti agevoli verso e dalle destinazioni di tutto il subcontinente indiano e del Sud-est asiatico attraverso il nostro hub di Delhi”.

“L’Italia rimane un partner importante per l’India nel commercio, nel turismo e nel campo della cultura. Nel 2025 gli scambi bilaterali tra i due paesi hanno superato i 14 miliardi di dollari, grazie a un’intensa collaborazione in settori quali ingegneria, automotive, moda e design. Inoltre, l’Italia conta una delle più grandi comunità indiane del continente europeo, con oltre 200.000 persone di origine indiana che contribuiscono alla costante crescita della domanda di collegamenti tra i due paesi”, prosegue il comunicato.

“Siamo lieti di dare il benvenuto ad Air India a Roma”, ha dichiarato Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma. “Il nuovo collegamento diretto con Delhi arricchisce la nostra offerta per la capitale indiana e risponde alla crescente domanda di viaggi tra Italia e India. Questa nuova rotta rafforza ulteriormente il ruolo di Roma Fiumicino come hub internazionale di primaria importanza nel Mediterraneo, rendendolo sempre più centrale per i collegamenti aerei con l’Asia”.

“A partire da ieri, Air India opera voli tra Delhi e Roma quattro volte la settimana – lunedì, mercoledì, venerdì e domenica – con aeromobili B787-8. L’aeromobile è configurato a due classi: 18 posti in Business Class con sedili completamente reclinabili, e 241 spaziosi sedili in Economy Class, per un’esperienza di volo confortevole e resa ancor più ricca dal calore della tipica ospitalità indiana e dall’impeccabile servizio di bordo di Air India.

L’orario dei voli è stato studiato in funzione dei collegamenti via Delhi con numerose destinazioni in India e nel Sud-est asiatico, tra cui, per esempio, Thailandia, Sri Lanka, Malesia, Singapore e Vietnam. La struttura dell’orario consente ai viaggiatori provenienti dall’Italia di accedere facilmente alla rete internazionale e nazionale di Air India, che è in continua espansione.

Air India offre ora voli diretti dall’India verso otto destinazioni nell’Europa continentale: Amsterdam, Copenhagen, Francoforte, Milano, Parigi, Roma, Vienna e Zurigo.

Le prenotazioni per i voli Air India tra Delhi e Roma sono aperte su tutti i canali, compreso il sito web e l’app mobile di Air India, le biglietterie aeroportuali, i centri di contatto e le agenzie di viaggio in tutto il mondo”, concludono Air India e Aeroporti di Roma.

(Ufficio Stampa Air India – Aeroporti di Roma)