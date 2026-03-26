Aeroporto di Cagliari: al via una Summer 2026 da record

Domenica 29 marzo si aprirà ufficialmente la stagione estiva: all’Aeroporto di Cagliari è tutto pronto per la Summer 2026 con numeri in crescita e un network di collegamenti sempre più internazionale.

“Il 2025 si era chiuso con 5.254.433 passeggeri totali e una crescita del 7% nel segmento internazionale rispetto all’anno precedente.

Questi numeri chiave della stagione Summer 2026:

• 109 collegamenti totali verso 26 Paesi.

• 68 rotte internazionali e 41 nazionali.

• 12 nuovi collegamenti di linea.

• 31 compagnie aeree operative sullo scalo.

Per questa stagione estiva è prevista un’offerta complessiva di oltre 5 milioni di posti (+11% rispetto al 2025).

Le 12 novità di linea:

• Francia: easyJet rafforza la sua presenza lanciando Bordeaux e Nizza.

• Italia: forte espansione di Aeroitalia con 7 nuove direttrici: Alghero, Olbia, Bologna, Cuneo, Firenze, Lamezia Terme e Pisa. Una nuova destinazione anche del vettore Ryanair che attiva il collegamento su Forlì.

• Austria: Eurowings attiva la nuova rotta su Salisburgo.

• Medio Oriente: un nuovo volo diretto su Tel Aviv operato da El Al (in partnership con Sun d’Or).

L’Aeroporto di Cagliari vede l’accelerazione dei piani di sviluppo dei vettori con crescite, anche a doppia cifra, e un consolidamento strategico su vari fronti. Con un’offerta che supera i 2,5 milioni di posti e 41 destinazioni raggiungibili, Ryanair rafforza la propria presenza a Cagliari. Oltre al lancio della nuova rotta per Forlì, la programmazione del vettore irlandese sullo scalo include le seguenti conferme:

• Internazionali: Budapest, Carcassonne, Bruxelles Charleroi, Cracovia, Karlsruhe- Baden, Dublino, Düsseldorf Weeze, Francoforte Hahn, Göteborg, Madrid, Malta, Norimberga, Palma di Maiorca, Parigi Beauvais, Porto, Poznan, Siviglia, Londra Stansted, Stoccolma, Valencia, Vienna.

• Nazionali: Bari, Bergamo, Bologna, Roma Ciampino, Catania, Cuneo, Forlì (novità), Genova, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Pisa, Rimini, Torino, Trieste, Venezia e Verona”, afferma l’Aeroporto di Cagliari.

“Protagonista della stagione Summer è anche Aeroitalia. La compagnia aerea mette a segno un incremento record della capacità (+30%) grazie ad un’offerta complessiva di circa 1,5 milioni di posti. Il risultato è frutto dell’attivazione delle 7 nuove rotte, della conferma del volo su Catania e del potenziamento della Continuità Territoriale, che vedrà picchi di 10 frequenze giornaliere su Roma Fiumicino e 9 su Milano Linate.

Lufthansa Group conferma la sua leadership sul mercato tedesco con la compagnia di bandiera che offre un incremento complessivo del 37% sulle rotte di Francoforte e Monaco. Per quanto riguarda gli altri vettori del Gruppo, crescita che sfiora il 40% per il vettore low cost Eurowings che, oltre la nuova rotta austriaca, conferma i collegamenti su Amburgo, Düsseldorf e Stoccarda. Crescita a doppia cifra anche per Austrian che su Vienna incrementa la capacità del 23%. Dopo le ottime performance dei voli invernali, il vettore elvetico Edelweiss rinnova la Zurigo con una crescita di capacità dell’11%.

Il vettore easyJet, oltre le novità delle rotte francesi, conferma il suo network con i collegamenti su Basilea, Ginevra, Lione, Milano Malpensa, Napoli e Parigi Orly, incrementando del 27% l’offerta complessiva per la Summer 2026.

Sul fronte del Nord Europa, KLM raddoppia la propria presenza con un incremento di capacità del 114% sulla rotta per Amsterdam. Il volo sarà giornaliero e operativo da fine marzo a fine ottobre. Si consolida anche la programmazione di Scandinavian Airlines (SAS), che conferma il forte interesse per lo scalo cagliaritano potenziando la rotta su Copenhagen con un incremento di capacità del 23%.

Crescita a doppia cifra anche per Luxair, che potenzia i collegamenti con il Lussemburgo incrementando del 35% il numero di posti offerti. Sviluppo notevole anche per i vettori francesi sulla capitale: la compagnia di bandiera Air France incrementa la capacità verso Parigi Charles De Gaulle del 45%, mentre Transavia France segna un +52% di posti offerti su Parigi Orly rispetto alla scorsa stagione estiva.

Relativamente al Gruppo IAG, Iberia e Vueling consolidano la loro presenza nel mercato spagnolo, con incrementi della capacità rispettivamente del 47% su Madrid e del 5% su Barcellona, mentre British Airways conferma il collegamento su Londra Gatwick con un aumento del 2%.

Segnali positivi anche dal vettore spagnolo Volotea che riconferma i collegamenti nazionali su Firenze, Venezia, Verona e la rotta internazionale su Marsiglia, registrando una crescita complessiva del 24%.

Potenziamento anche per i vettori italiani con Neos, che sugli scali di Bergamo, Milano Malpensa e Verona aumenta i posti in vendita del 13% e Sky Alps che riconferma le rotte di Bolzano e Berna con il 10% in più della capacità.

Sempre più saldo il legame con la Repubblica Ceca grazie a Smartwings, che opera su Praga con ben cinque frequenze settimanali per tutta la stagione”, prosegue l’Aeroporto di Cagliari.

“Ricco il programma anche sul fronte dei charter che affianca alle rotte tradizionali nuovi collegamenti verso destinazioni inedite. Di seguito le principali città che verranno raggiunte durante la stagione estiva: Altenrhein, Amburgo, Atene, Bergamo, Copenhagen, Doha, Francoforte, Ginevra, Innsbruck, Istanbul, Londra Stansted, Malta, Milano Malpensa, Oslo, Parma, Stoccolma Arlanda, Tallinn, Varsavia, Venezia, Verona, Vitoria e Zagabria”, conclude l’Aeroporto di Cagliari.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Cagliari – SOGAER)