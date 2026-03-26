I dipendenti progettano un aereo Lufthansa per l’anniversario

Nell’anno dell’anniversario, il 2026, Lufthansa prende il volo con un altro aereo davvero speciale: un Airbus A321neo con una livrea speciale che racconta le storie profondamente personali dei dipendenti della compagnia aerea. Con il motto “Made by many. Remembered by all”, Lufthansa rende omaggio alle persone che hanno plasmato la compagnia per 100 anni.

“Tutti i nostri colleghi fanno parte della storia di Lufthansa”, afferma Jens Ritter, CEO di Lufthansa Airlines. “Che siano in volo o a terra, ogni persona che lavora per Lufthansa definisce la nostra compagnia aerea e la rende ciò che è. Con questa livrea speciale, vogliamo onorare il loro lavoro e raccontare la storia di Lufthansa dal loro punto di vista”.

“Tramite intranet, tutti i dipendenti di Lufthansa Group sono stati invitati a condividere le proprie storie personali. Una giuria ha selezionato i 20 migliori aneddoti, idee e proposte, tra i quali tutti i dipendenti hanno poi potuto votare i loro preferiti. Dodici motivi troveranno ora posto sull’aereo che porta il nome di battesimo “Hamm”.

Le storie selezionate sono molto varie: alcuni dipendenti hanno ricordato momenti speciali della storia di Lufthansa, come il primo inter-German scheduled flight dopo la divisione tedesca, operato da Francoforte sul Meno a Lipsia nel 1989. Altri hanno condiviso esperienze molto personali, come ad esempio la storia di un male e di un female flight attendant che si sono conosciuti sciando durante uno scalo a Vancouver. I loro disegni che li ritraggono sugli sci in montagna adorneranno ora l’aereo, così come un motivo creato dai dipendenti di Lufthansa Technik: raffigura due mani intrecciate e simboleggia lo spirito di squadra che permea molti settori lavorativi di Lufthansa.

Oltre ai motivi dei dipendenti, saranno presenti anche immagini storiche, come ad esempio una foto delle prime due donne pilota di Lufthansa, Nicola Lisy ed Evi Hetzmannseder. Tutte le immagini sono collocate su appositi mats integrati nel design dell’ormai familiare XXL crane, che si estende per tutta la lunghezza dell’aereo, con registrazione D-AEIM. In questo modo, le storie dei dipendenti volano con l’aereo in tutta Europa.

Ulteriori motivi dedicati ai dipendenti saranno aggiunti gradualmente nel corso dell’anno. Accanto a ciascun mat sull’aereo, sarà visibile un codice QR che rimanda a una pagina web con informazioni di approfondimento sui rispettivi motivi”, afferma Lufthansa.

“Le principali sottoflotte di Lufthansa hanno già ricevuto livree speciali in occasione dell’anniversario. Attualmente, due Airbus A320neo, un Airbus A350-900, un Airbus A380, un Boeing 747-8 e un Boeing 787-9 sono in servizio in tutto il mondo con la versione celebrativa del centenario, caratterizzata dalla XXL crane. In autunno, l’A350-1000 si unirà alla flotta, diventando il settimo membro di questo speciale flotta celebrativa”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)