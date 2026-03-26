News Brevi – 26.03.2026

QATAR AIRWAYS CONTINUA IL RIPRISTINO DEL SUO NETWORK DI VOLI – Qatar Airways informa: “Qatar Airways ha pubblicato il suo ultimo orario aggiornato, che riflette il graduale aumento dei voli da e per Doha. L’ultimo aggiornamento, valido fino al 15 aprile 2026, prevede frequenze aggiuntive per oltre 50 destinazioni nell’ambito della rete globale di Qatar Airways. Tutti i voli da e per Doha continuano a operare attraverso corridoi di volo dedicati. Queste rotte sono state stabilite in stretta collaborazione con l’Autorità per l’Aviazione Civile del Qatar. I passeggeri che attualmente dispongono di una prenotazione confermata per un volo verso una delle destinazioni elencate nel nuovo orario saranno contattati con le nuove informazioni sul volo. Si prega di consultare il sito web o l’app di Qatar Airways e di verificare che i propri dati di contatto siano corretti e aggiornati. Si prega gentilmente i passeggeri di non presentarsi all’aeroporto di partenza se non in possesso di un biglietto di viaggio valido e confermato. Gli orari dei voli sono soggetti a modifiche o cancellazioni a causa di circostanze operative, normative, di sicurezza o di altro tipo al di fuori del nostro controllo. I nostri team stanno facendo tutto il possibile, nei limiti delle attuali possibilità, per garantire che i nostri passeggeri raggiungano le loro destinazioni. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati da questo periodo di interruzione e ringraziamo i passeggeri per la pazienza e la comprensione. La sicurezza e il benessere dei nostri passeggeri e dell’equipaggio rimangono la nostra massima priorità”.

HELLOFLY: TORNANO I COLLEGAMENTI DA PERUGIA VERSO LAMPEDUSA E PANTELLERIA – HelloFly inaugura la stagione 2026 con un ampliamento significativo della propria offerta e con una serie di innovazioni pensate per rendere l’esperienza di viaggio ancora più semplice, personalizzabile e digitale. Le novità sono state illustrate nel corso di due appuntamenti istituzionali che si sono svolti il 17 marzo a Perugia e il 18 marzo a Castiglion Fiorentino, momenti che hanno permesso alla compagnia di condividere con territori e operatori le prospettive della nuova stagione. Al centro della programmazione estiva tornano i collegamenti verso Lampedusa e Pantelleria (ogni sabato dal 6 giugno al 26 settembre), ormai punti fermi dell’operatività HelloFly. Lampedusa viene confermata per il terzo anno consecutivo, mentre Pantelleria entra nella sua seconda stagione, a testimonianza della solidità del progetto e della risposta positiva del mercato. Accanto alle conferme, la compagnia introduce anche un altro elemento di rilievo: il ripristino della rotta Malta–Lampedusa, tutti i venerdì dal 5 giugno al 25 settembre. Parallelamente all’espansione delle rotte, HelloFly ha presentato un sistema di prenotazione completamente rinnovato, progettato per offrire ai passeggeri una maggiore libertà nella costruzione del proprio viaggio. Il nuovo modello consente di scegliere tra tariffe flessibili o soluzioni che includono già una serie di servizi aggiuntivi, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più diversificato. A questo si affianca il lancio di una app dedicata, che permetterà di gestire la prenotazione, monitorare lo stato dei voli e acquistare servizi extra anche all’ultimo momento. Tra le innovazioni introdotte figura anche il check-in online gratuito, pensato per rendere più rapido e intuitivo l’accesso ai voli. Le novità sono state presentate in dettaglio durante l’incontro del 17 marzo all’Aeroporto Internazionale dell’Umbria – Perugia “San Francesco d’Assisi”, dove il Direttore Generale Umberto Solimeno ha accolto agenzie di viaggio e operatori del territorio. L’appuntamento ha visto la partecipazione dei partner delle due isole, che hanno illustrato l’offerta turistica e le iniziative di valorizzazione locale: Qalea Pantelleria, Welcome to Pantelleria e il Consorzio Lampedusa Island. Il vettore Luxwing, rappresentato dai comandanti Giuseppe Sapia e Daniele Guida, ha inoltre presentato l’aeromobile impiegato sui collegamenti, il Dash Q8-400 da 78 posti, un turboelica moderno e particolarmente silenzioso. Nel corso dell’incontro, il Direttore Generale dell’aeroporto, Umberto Solimeno, ha sottolineato come la collaborazione con HelloFly rappresenti un tassello importante per la crescita dello scalo umbro: “Siamo lieti di confermare per il terzo anno consecutivo Lampedusa e per il secondo Pantelleria, segno che la collaborazione con HelloFly è ampiamente consolidata. Stiamo lavorando a nuovi progetti e speriamo che questo annuncio sia foriero di ulteriori sviluppi e novità per il nostro aeroporto e la nostra Regione”. Il giorno successivo, il 18 marzo, la compagnia è stata ospite di una cena istituzionale organizzata dal Sindaco Mario Agnelli di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, nel cuore della Valdichiana Aretina, un territorio che guarda con crescente interesse alle opportunità di connessione con le isole minori. Alla serata hanno partecipato rappresentanti delle isole, istituzioni locali e numerose agenzie della bassa Toscana, confermando l’attenzione del territorio verso le nuove rotte e il progetto complessivo.

VISITA DEL DG ENAC PRESSO LA DIREZIONE TERRITORIALE CAMPANIA – Enac informa: “Oggi, 26 marzo, visita del Direttore Generale Enac Alexander D’Orsogna presso la Direzione Territoriale Campania, all’Aeroporto di Napoli Capodichino. Il Direttore Generale Enac, accompagnato dal Vice Direttore Generale Fabio Nicolai e dal Direttore Centrale Aeroporti Fabio Marchiandi, ha espresso soddisfazione per la proficua occasione di confronto, che ha consentito di condividere esperienze ed esigenze connesse all’operatività dello scalo, con particolare attenzione alle dinamiche gestionali, ai processi di coordinamento e alle prospettive di sviluppo. Una visita che rafforza il dialogo operativo e la sinergia tra Direzione Generale e territorio, presso un hub focale per la mobilità campana e dell’intero Sud Italia. All’incontro ha preso parte tutto il personale della Direzione Territoriale Campania Enac, guidata dal Direttore Carlo Marfisi”.

EASYJET VOLERA’ TRA LONDON GATWICK E NEWQUAY – easyJet informa: “easyJet ha annunciato che opererà voli tra London Gatwick e Newquay quest’estate. Il volo inaugurale decollerà il 23 giugno 2026 e sarà operativo due volte a settimana, il martedì e il sabato. La nuova rotta rafforzerà i collegamenti nazionali diretti tra Londra e il Sud-Est e Newquay, sia per una vacanza al mare, sia per visitare amici e parenti, sia per proseguire il viaggio verso altre destinazioni in Europa e oltre, sostenendo al contempo l’economia turistica della Cornovaglia per coloro che desiderano esplorare tutto ciò che la regione ha da offrire”. Kevin Doyle, Country Manager di easyJet UK, ha dichiarato: “Siamo lieti di inaugurare quest’estate i voli da London Gatwick a Newquay, offrendo una connettività ancora maggiore ai clienti di Londra e del Sud-Est che desiderano esplorare la Cornovaglia. La nuova rotta non solo offrirà collegamenti diretti con il Sud-Ovest, ma consentirà anche di raggiungere l’Europa e altre destinazioni attraverso la nostra rete di voli a corto raggio, continuando al contempo a sostenere l’importante economia turistica della Cornovaglia. Nel nostro trentesimo anno di attività, restiamo impegnati a offrire una scelta ancora più ampia, sempre con tariffe convenienti, e non vediamo l’ora di dare il benvenuto a nuovi clienti a bordo quest’estate”. Nigel Scott, Commercial Director, Cornwall Airport Newquay, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di dare il benvenuto a questo nuovo collegamento con London Gatwick operato da easyJet per l’alta stagione estiva. La domanda per la Cornovaglia continua a crescere, in particolare dal Sud-Est, e questa rotta offre ai visitatori un modo conveniente e pratico per raggiungere la regione durante uno dei nostri periodi di maggiore affluenza”. “All’inizio di questa settimana, la compagnia aerea ha inaugurato la sua undicesima base nel Regno Unito e continua a crescere nelle regioni britanniche, con otto nuovi aeromobili Airbus A320 Family che si aggiungono alla flotta basata nel Regno Unito a Birmingham, Bristol, Manchester, Liverpool, Glasgow e Newcastle”, conclude easyJet.

NUOVA NOMINA PER AIR FRANCE-KLM GROUP – Air France-KLM Group informa: “Air France-KLM annuncia la nomina di Lucie Muniesa come Executive Vice President, Corporate Secretary of the Air France-KLM Group a partire dal 1° aprile 2026. In questo ruolo, Lucie Muniesa sarà membro dell’Air France-KLM Group Executive Committee e riporterà direttamente a Benjamin Smith, Chief Executive Officer of Air France-KLM. Come Corporate Secretary, Lucie Muniesa supervisionerà gli affari legali, le relazioni pubbliche e la conformità normativa del Gruppo. Sarà responsabile della tutela legale del Gruppo, del coordinamento delle relazioni istituzionali a livello nazionale e internazionale e della gestione della conformità normativa del Gruppo. Si occuperà inoltre della Segreteria del Board of Directors e dei suoi vari comitati”. Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM, ha dichiarato: “Sono molto lieto di dare il benvenuto a Lucie Muniesa in Air France-KLM Group. Porta con sé una vasta esperienza maturata sia nel settore pubblico che in quello privato, avendo saputo muoversi con disinvoltura in contesti economici e normativi complessi ai massimi livelli”.

AIR CANADA: UPDATE SULL’INCIDENTE A NEW YORK LAGUARDIA AIRPORT DEL 22 MARZO – Air Canada informa: “L’Air Canada Special Assistance Team rimane a New York e continua a fornire supporto ai passeggeri, all’equipaggio e ai familiari delle persone coinvolte nel volo Air Canada Express 8646, operato da Jazz Aviation, il 22 marzo. Ad oggi, quattro tra i passeggeri e i membri dell’equipaggio feriti sono ancora ricoverati in ospedale. L’aeromobile è stato rilasciato e i team di manutenzione di Air Canada, presenti a New York, lo trasferiranno in un hangar protetto non appena sarà possibile. Una volta che l’aeromobile sarà nell’hangar, i team di Air Canada inizieranno la procedura per la restituzione dei bagagli e degli effetti personali. Gli oggetti saranno restituiti in sicurezza il prima possibile, sebbene la procedura di smistamento e identificazione di tutti gli effetti personali a bordo dell’aeromobile richiederà del tempo. Air Canada e Jazz Aviation stanno collaborando con il Transportation Safety Board of Canada e il National Transportation Safety Board degli Stati Uniti nell’indagine sulle cause di questo incidente”. Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada, informa: “Desidero ribadire le mie più sentite condoglianze alle famiglie del comandante e del primo ufficiale della Jazz, tragicamente scomparsi, e riconoscere il profondo impatto che questo incidente ha avuto sui nostri dipendenti e clienti. Air Canada sta collaborando pienamente con le autorità statunitensi e canadesi nelle indagini. In qualità di President and Chief Executive Officer of Air Canada, è mio dovere sostenere le persone colpite da questa tragedia. Sono inoltre molto grato a coloro che si sono prodigati al massimo negli ultimi giorni per prendersi cura dei nostri clienti e dei colleghi, affrontando il peso di questa tragedia, e sono stato profondamente commosso dai messaggi di sostegno ricevuti da così tante persone che mi hanno contattato per esprimere il loro pensiero per coloro che sono stati colpiti dal tragico incidente di domenica”.

EUROWINGS PREVEDE 200.000 PASSEGGERI NEL FINE SETTIMANA DI PASQUA – Eurowings informa: “All’inizio delle vacanze di Pasqua, Eurowings sta registrando una forte domanda di viaggi: sono previsti circa 200.000 passeggeri nel primo fine settimana festivo. Allo stesso tempo, con il lancio dell’orario estivo 2026, il numero di voli aumenterà significativamente: a partire dal 1° aprile, Eurowings opererà circa 500 voli al giorno. Maiorca rimane una destinazione di vacanza classica particolarmente apprezzata. Inoltre, le città europee sono molto richieste per i viaggi, tra cui Londra, Barcellona, Lisbona, Roma e Budapest. Anche le destinazioni soleggiate delle Isole Canarie, come Tenerife, Fuerteventura e Las Palmas, figurano tra le mete più gettonate all’inizio delle vacanze”, afferma Eurowings. “Eurowings inoltre sta ampliando la sua offerta di voli per Maiorca con breve preavviso, offrendo circa 36.000 posti aggiuntivi entro la fine di maggio. Sono previsti circa 100 voli extra per Palma di Maiorca, insieme a circa 70 collegamenti aggiuntivi per le Isole Canarie (Fuerteventura, Las Palmas, Tenerife), nonché per Faro, Malaga, Napoli e Nizza. Con questa mossa, la compagnia aerea risponde all’attuale evoluzione della domanda nel settore turistico e rafforza in particolare la sua offerta verso le destinazioni del Mediterraneo occidentale. I posti aggiuntivi partiranno da Berlino, Colonia/Bonn, Düsseldorf, Amburgo e Stoccarda e sono già prenotabili”, conclude Eurowings.

EUROWINGS AMPLIA LA SUA OFFERTA VERSO LA FINLANDIA DA BERLINO IL PROSSIMO INVERNO – Eurowings informa: “A partire dal 20 dicembre, Eurowings collegherà Berlino con la piccola città finlandese di Kuusamo. Durante la stagione invernale, la compagnia aerea opererà voli dalla capitale a Kuusamo ogni domenica. I biglietti sono disponibili a partire da 79,99 euro. Negli ultimi anni, questa popolare destinazione nel nord-est della Finlandia è già stata servita regolarmente da Düsseldorf. Inoltre, Eurowings aumenterà la frequenza delle sue rotte esistenti tra Berlino e Rovaniemi e Kittilä. Queste rotte saranno ora operate fino a due volte a settimana. I voli per Rovaniemi partiranno il mercoledì e il sabato, mentre i voli per Kittilä saranno operativi il martedì e il sabato”.

IL NUOVO ICAO BORDER SYSTEM RAFFORZERA’ LA SECURITY – L’ICAO informa: “Viaggiatori, compagnie aeree, aeroporti e governi beneficeranno di viaggi transfrontalieri più efficienti e sicuri grazie al lancio, previsto per domani, del next-generation “Public Key Directory” (PKD) system da parte dell’ICAO. L’ICAO PKD è un database internazionale sicuro che aiuta le autorità di frontiera, le compagnie aeree e altre parti a verificare l’autenticità dei passaporti elettronici e dei documenti di viaggio digitali. Questo avviene grazie a una piattaforma centralizzata in cui gli Stati possono condividere i certificati di sicurezza digitali, noti come “chiavi pubbliche”, utilizzati per verificare che un documento di viaggio corrisponda a quello rilasciato da un governo. Quando un viaggiatore presenta un passaporto elettronico o un documento d’identità digitale, i funzionari utilizzano il PKD (Patent Key Data) per verificarne la firma digitale, confermando sia l’autenticità del documento sia che le sue informazioni non siano state alterate. Il PKD non contiene informazioni personali sugli individui né il contenuto dei loro documenti. Il sistema aggiornato verrà lanciato ufficialmente alle 09:00 ora di Montréal del 27 marzo 2026. Il sistema è progettato per aiutare gli Stati a rispettare i propri obblighi legali in materia di gestione rapida e rispettosa dei passeggeri, consentendo al contempo agli operatori del settore di supportare un processo di viaggio olistico e senza intoppi. Compagnie aeree e aeroporti avranno nuove possibilità di offrire l’autenticazione remota dei documenti tramite smartphone e di accedere in anticipo ai dati biometrici verificati. Per i passeggeri che sceglieranno di aderire, ciò semplificherà l’imbarco, i controlli di immigrazione e persino i servizi commerciali, come lo shopping. Questi miglioramenti consentiranno ad aeroporti, compagnie aeree e fornitori di tecnologia di supportare al meglio le autorità statali in qualità di partner per l’innovazione. Inoltre, il sistema supporterà la verifica dell’autenticità di una gamma più ampia di documenti di viaggio. Dall’ultimo aggiornamento del 2015, il PKD (Pacific Keyword Database) è stato esteso a 107 dei 193 Stati membri dell’ICAO. Poiché il sistema riveste un ruolo centrale nella più ampia strategia dell’ICAO per migliorare l’accessibilità del trasporto aereo, l’ICAO incoraggia tutti gli Stati membri ad aderire e a utilizzare appieno il PKD, fornendo supporto per lo sviluppo delle capacità al fine di garantire che possano farlo. Oltre all’implementazione immediata per gli Stati membri in qualità di utenti principali, l’ICAO prevede di utilizzare i mesi successivi al lancio di marzo come fase dimostrativa per altri soggetti interessati del settore privato. Ciò consentirà alle organizzazioni interessate di esplorare le nuove funzionalità del sistema PKD. Un programma più ampio per l’utilizzo da parte del settore privato è previsto per settembre 2026″.

ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS SI ASSICURA UN MAJOR DEFENCE CONTRACT – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce Power Systems si è aggiudicata uno dei più grandi efence contracts della sua storia. Il contratto prevede la fornitura di circa 200 nuovi mtu PowerPacks dotati del motore 10V 890 per il Bundeswehr Puma vehicle. Questo rafforza il ruolo dell’azienda come partner tecnologico affidabile per la Bundeswehr. I progressi tecnici garantiscono che il sistema di propulsione funzioni in modo affidabile anche nelle condizioni più impegnative. Le consegne sono previste a partire dal 2028”. Il Dr. Jörg Stratmann, CEO di Rolls-Royce Power Systems AG, ha dichiarato: “Questo ordine rappresenta un forte segnale di fiducia nella nostra tecnologia e nelle nostre capacità industriali. Segna un’altra importante pietra miliare per Rolls-Royce Power Systems e sottolinea il nostro ruolo di partner affidabile per le Forze Armate tedesche. Allo stesso tempo, dimostra che stiamo crescendo in modo mirato in un mercato in espansione, ampliando le nostre capacità produttive, investendo in impianti di produzione moderni e continuando a formare il nostro personale qualificato”.

DASSAULT AVIATION RINNOVA IL SUO IMPEGNO PER LA COURSE DU COEUR – Dassault Aviation informa: “La 39ª edizione della Course du coeur si svolgerà dal 25 al 29 marzo 2026. Dassault Group rinnova il suo impegno per il 25° anno consecutivo al fianco dell’associazione Trans-Forme. In quattro giorni e quattro notti, diverse tappe di corsa e ciclismo permetteranno alle squadre (e al convoglio di supporto) di percorrere gli 800 km che separano Parigi da Bourg-Saint-Maurice Les Arcs. Quest’anno, la squadra è composta da 16 corridori. Sono sostenuti da uno sponsor esterno, Elodie Brunot, aerospace engineer and creator of aerospace, space, and military content, e un internal sponsor, Ary Plagnol, Executive Vice President of Industrial Operations at Dassault Aviation. Una sfida sportiva, ma soprattutto una potente esperienza umana, la Course du coeur è, in Francia, uno dei principali eventi volti a sensibilizzare l’opinione pubblica sul successo dei trapianti e sulla necessità della donazione di organi”.

MHI DIMOSTRA CON SUCCESSO LA MISSION AUTONOMY PER L’USO SU UAV – MHI informa: “Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) ha condotto con successo flight demonstrations della AI-powered mission autonomy, sviluppata per l’utilizzo su unmanned aerial vehicles (UAV), sfruttando un AI development environment tramite Hivemind Enterprise fornito dall’azienda statunitense Shield AI Inc.. L’intero processo, dallo sviluppo dell’AI all’installazione sull’UAV e al volo, è stato completato in sole otto settimane. Il mission autonomy development per questa dimostrazione di volo è iniziato a settembre 2025. Le dimostrazioni di volo sono state condotte il 7 novembre presso il test field in Inashiki District, Ibaraki Prefecture, e il 18 dicembre presso il test field in Ota City, Gunma Prefecture. Nello specifico, l’AI è stata completata dopo un precedente addestramento, una valutazione tramite simulazione e test HIL (Hardware-in-the-Loop), per poi essere installata sul drone ARMD (Affordable Rapid-prototyping Mitsubishi-Drone initiative), che ha effettuato voli di prova con successo. L’autonomia di missione è una tecnologia fondamentale per le operazioni con droni in Giappone e MHI considera la produzione nazionale essenziale. Sulla base del rapido sviluppo di questo Japan-made mission autonomy system, MHI e SAI rafforzeranno la collaborazione e accelereranno ulteriormente il mission autonomy development”.

JETBLUE AMPLIA IL SUO NETWORK A FORT LAUDERDALE – JetBlue informa: “JetBlue, la principale compagnia aerea a Fort Lauderdale, ha annunciato la continua espansione presso il Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL) con un nuovo collegamento con Cleveland, Ohio (CLE), e un aumento dei voli su nove rotte già esistenti e molto frequentate. Queste aggiunte consolidano la posizione di JetBlue come principale vettore dell’aeroporto, con il maggior numero di partenze da FLL, migliorando al contempo la connettività per i clienti che viaggiano negli Stati Uniti, in America Latina e nei Caraibi. Con l’aggiunta di Cleveland, JetBlue raggiungerà quota 21 destinazioni e aumenterà di quasi 32 le partenze giornaliere da Fort Lauderdale nell’ultimo anno, rafforzando ulteriormente l’investimento della compagnia aerea nello sviluppo di una rete capillare e di una maggiore connettività nella sua città di riferimento nel sud della Florida”. “Queste ultime aggiunte riflettono la nostra strategia in corso per costruire una rete solida e rilevante a Fort Lauderdale, aggiungendo nuove destinazioni e aumentando le frequenze per raggiungere le destinazioni preferite dai nostri clienti”, ha dichiarato Daniel Shurz, senior vice president, revenue, network and enterprise planning, JetBlue. “Continuando a crescere a Fort Lauderdale, offriamo ai nostri clienti più scelta, maggiore flessibilità e una rete più interconnessa”.

ATAC RICEVE PER IL 13° ANNO CONSECUTIVO IL FAA WILLIAM “BILL” O’BRIEN DIAMOND AWARD OF EXCELLENCE – Textron informa: “Airborne Tactical Advantage Company, LLC (ATAC), parte del segmento Textron Systems di Textron Inc., ha annunciato di essersi aggiudicata il 2025 Federal Aviation Administration (FAA) William “Bill” O’Brien Diamond Award of Excellence. Questo riconoscimento premia l’azienda per il 13° anno consecutivo. Il premio riconosce l’esemplare impegno di ATAC nel promuovere l’aviation safety e la costante dedizione alla formazione continua dei tecnici”. “I nostri tecnici continuano a rappresentare il punto di riferimento nella defense aircraft industry”, afferma Scott Stacy, Senior Vice President. “Questo premio riflette l’alto livello e la professionalità del nostro maintenance team e ATAC è orgogliosa di essere stata premiata dalla FAA per il 13° anno consecutivo”. “Fin dall’inizio, ATAC ha dato priorità allo sviluppo di metodi più sicuri ed efficienti per l’addestramento degli air and ship crews. Il team di manutenzione, composto da veterani militari statunitensi pluridecorati e da esperti tecnici di manutenzione aeronautica (AMT) civili, è la spina dorsale di questo successo”, conclude Textron.

LOCKHEED MARTIN PARTECIPA ALLA U.S. SPACE FORCE VICTUS DIEM EXERCISE – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha partecipato all’esercitazione VICTUS DIEM della U.S. Space Force (USSF), eseguendo con successo un rapid payload processing and launch simulation in collaborazione con Firefly Aerospace. Attraverso questa attività, le aziende hanno dimostrato le capacità necessarie per eseguire missioni spaziali tatticamente reattive. L’esercitazione ha migliorato la capacità di eseguire operazioni spaziali in tempi accelerati, supportando gli sforzi di Lockheed Martin per portare in orbita più rapidamente le nuove tecnologie”. “La velocità nelle operazioni spaziali non è mai stata così cruciale”, ha affermato Kate Watts, vice president of Enterprise Strategy at Lockheed Martin Space. “Questa esercitazione ha dimostrato la nostra rapid payload processing capability e ha fornito un prezioso feedback dal nostro cliente governativo sulle nostre attività dimostrative”.