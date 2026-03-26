Volotea finalizza l’aumento di capitale da 71 milioni di euro

Volotea ha completato un aumento di capitale pari a 71 milioni di euro. L’operazione è stata guidata da Aegean Airlines – il principale vettore greco e partner strategico e commerciale di Volotea dal 2021 – insieme ad Alaeo, il gruppo che rappresenta il team di management guidato dal fondatore e CEO Carlos Muñoz, e dal fondo statunitense PAR Capital, noto investitore nel settore dell’aviazione, con la partecipazione di altri azionisti europei esistenti.

“Questa operazione rafforza ulteriormente la posizione finanziaria della compagnia e determina una rinnovata struttura azionaria di riferimento, pienamente allineata alla strategia di crescita nel lungo periodo.

La transazione segna il completamento del processo avviato a settembre 2024, quando Volotea aveva annunciato un piano di aumento di capitale fino a 100 milioni di euro. Nell’ottobre 2025, con il supporto dei propri azionisti esistenti, tra cui Aegean Airlines e PAR Capital, Volotea ha compiuto ulteriori progressi portando il totale raccolto a 56 milioni di euro. Oggi, questo ultimo aumento di capitale da 15 milioni di euro rafforza ulteriormente il loro impegno e il ruolo di partner chiave nello sviluppo futuro della compagnia e nel suo posizionamento in Europa. Quindi, complessivamente, Volotea ha raccolto 71 milioni di euro, riflettendo un fabbisogno finanziario ridotto grazie al miglioramento delle proprie performance operative”, afferma Volotea.

Carlos Muñoz, fondatore e CEO di Volotea, ha dichiarato: “Si tratta di un traguardo molto importante per Volotea, soprattutto considerando l’attuale instabilità in Medio Oriente. Questa iniezione di capitale rappresenta una tappa finanziaria fondamentale e rafforza la nostra posizione mentre entriamo con fiducia nella prossima fase di crescita della compagnia. Con questa operazione, completiamo con successo l’aumento di capitale avviato nel 2024 e consolidiamo la nostra struttura azionaria con partner di primo livello pienamente allineati alla nostra visione di lungo termine. Questo ci consente di concentrarci sull’esecuzione della nostra strategia, migliorando ulteriormente la connettività in Europa e continuando a offrire ai nostri clienti non solo più opzioni di viaggio ma anche di qualità superiore”.

“La compagnia ha chiuso il 2025 con solide performance operative su tutto il network, trasportando 11,2 milioni di passeggeri. A questo si aggiunge un miglioramento della puntualità (OTP15), che ha raggiunto il 79%, e un tasso di completamento dei voli del 99,7%, secondo Cirium, posizionando Volotea – per il secondo anno consecutivo – come la compagnia low-cost più affidabile in Europa.

Guardando al 2026, Volotea prevede di continuare a crescere attraverso un aumento della capacità, raggiungendo i 14 milioni di posti (+12% rispetto al 2025), ampliando il network a circa 430 rotte, aprendo nuove basi in Francia e rafforzando ulteriormente la connettività in Europa”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)