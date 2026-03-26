EASA ed EUROCONTROL pubblicano un joint Action Plan per garantire operazioni sicure durante GNSS interference events

L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ed EUROCONTROL hanno pubblicato un joint Action Plan volto a rafforzare la sicurezza e la resilienza delle European aviation operations di fronte alla crescente sfida delle Global Navigation Satellite System (GNSS) interference.

“Il GNSS fornisce agli aeromobili informazioni precise di posizionamento, navigazione e temporizzazione, essenziali per un’ampia gamma di funzioni. Le interferenze con i segnali sono diventate un evento frequente, in particolare ai margini delle zone di conflitto, e rappresentano una minaccia per la sicurezza. Il piano d’azione si concentra sul mantenimento della sicurezza nel breve termine, limitando al contempo l’impatto sulla airspace capacity e contenendo la minaccia delle interferenze GNSS. Il piano definisce misure a breve, medio e lungo termine per mitigare la minaccia attraverso procedure operative e fraseologie armonizzate e per rafforzare la robustezza delle operazioni basate sul GNSS, definendo chiaramente chi deve intervenire e entro quando”, afferma l’EASA.

“Sebbene la potenziale minaccia alla aviation safety derivante dalle interferenze GNSS sia stata finora mitigata da azioni a breve termine come la sensibilizzazione dei piloti, è chiaro che occorre fare di più”, ha dichiarato Florian Guillermet, EASA Executive Director. “Questo Action Plan definisce e stabilisce le priorità per le azioni a breve, medio e lungo termine e, soprattutto, assegna i ruoli ai vari attori del settore aeronautico. Lavorando insieme a EUROCONTROL e mettendo in comune le nostre competenze, siamo stati in grado di creare un piano solido che consentirà all’intero settore di collaborare per contrastare questa minaccia”.

“Le interferenze GNSS rimangono una sfida significativa e in continua evoluzione per l’aviazione europea, e l’Action Plan odierno rappresenta un importante passo avanti nella nostra risposta collettiva”, ha affermato Raúl Medina, Director-General, EUROCONTROL. “L’Action Plan supporta concretamente i nostri Stati membri e i partner del settore aeronautico nel nostro impegno congiunto per garantire l’evoluzione e la resilienza delle infrastrutture critiche dell’aviazione, uno degli obiettivi principali della Trajectory2030 strategy di EUROCONTROL. Accolgo con favore la forte cooperazione e lo stretto coordinamento con l’EASA e tutti i nostri partner del settore aeronautico su questo Piano, che dimostra il nostro comune impegno per la sicurezza e mira a fornire vantaggi tangibili per la rete, gli operatori e i passeggeri, rendendo più robuste le operazioni basate sul GNSS”.

“L’Action Plan si basa su diversi pilastri fondamentali, progettati per rafforzare la capacità dell’Europa di rilevare, gestire e mitigare le interferenze GNSS.

Attraverso il monitoraggio congiunto e la condivisione dei dati, EASA e EUROCONTROL mirano a stabilire un quadro operativo comune e validato degli eventi di interferenza GNSS in tutta Europa, consentendo un rilevamento, una segnalazione e una situational awareness più accurati. Mettendo in comune competenze e dati operativi, le due organizzazioni approfondiranno la loro comprensione dei modelli di interferenza, degli impatti operativi e dei rischi per la sicurezza associati, con l’obiettivo di fornire linee guida coerenti e armonizzate a air navigation service providers (ANSPs), airlines and national authorities, al fine di garantire risposte rapide e coordinate.

In stretta collaborazione, EASA ed EUROCONTROL svilupperanno updated operational guidance per flight crews and air traffic controllers, per aiutarli a gestire efficacemente le interruzioni e a mantenere operazioni sicure in ambienti di navigazione degradati, e uniranno forze e competenze per le indagini sulle interferenze GNSS in corso.

Le due organizzazioni promuoveranno inoltre meccanismi migliorati per lo scambio tempestivo di informazioni tra gli Stati membri, garantendo che gli eventi con dimensioni sia civili che militari siano affrontati in modo coordinato e trasparente per ridurre al minimo le interruzioni e preservare la airspace capacity.

L’Action Plan prevede una stretta collaborazione con i produttori di aeromobili e l’industria avionica per supportare lo sviluppo, a lungo termine, di soluzioni avioniche più robuste e resistenti alle interferenze”, conclude l’EASA.

(Ufficio Stampa EASA)