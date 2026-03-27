Aeroporto Milano Bergamo: il CdA di SACBO approva il bilancio di esercizio 2025

Il Consiglio di amministrazione di Sacbo ha approvato il progetto di bilancio relativo all’esercizio 2025, che sarà sottoposto alla prossima Assemblea degli azionisti prevista in prima convocazione il 29 aprile 2026 e in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2026.

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il bilancio di esercizio di Sacbo S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo che include il bilancio d’esercizio di Sacbo S.p.A. e quello della società interamente controllata BGY International Services S.R.L.

“L’annualità 2025 si è particolarmente distinta per la rilevanza dei programmi di sviluppo infrastrutturale e tecnologico a supporto dei servizi resi ai passeggeri. Il rispetto del cronoprogramma dei lavori pianificati, e approvati da Enac, ha consentito di fruire dell’ampliamento delle sale check-in già a partire dal mese di maggio e dell’apertura a fine novembre della nuova area partenze, raddoppiandone complessivamente la superficie, rilocando e potenziando i controlli di sicurezza con apparecchiature di controllo radiogeno di ultima generazione.

Il 2025, si è chiuso con una quota 17 milioni di passeggeri, al di sopra dei dati previsti dal budget. Nello specifico, 16.937.976 passeggeri e 24.531 tonnellate di merci (+6.8%), consolidano la competitività dell’aeroporto di Bergamo, sia a livello nazionale – stabilmente al terzo posto dopo Fiumicino e Malpensa – che a livello europeo, dove occupa la 41esima posizione nella graduatoria pubblicata da ACI Europe”, afferma SACBO.

“Il Gruppo SACBO ha confermato la propria capacità di adempiere agli impegni assunti, nel rispetto del Piano di Sviluppo Aeroportuale 2030, portando a termine nei tempi previsti opere essenziali per garantire capacità e standard operativi elevati con il concorso delle tecnologie più avanzate”, ha sottolineato il presidente di SACBO, Giovanni Sanga. “Gli investimenti di gruppo per oltre 53 milioni effettuati nel 2025, finalizzati al potenziamento delle infrastrutture aeroportuali, vanno considerati come volano per la competitività del nostro scalo nel panorama del trasporto aereo internazionale e leva per la sostenibilità economica e ambientale. Gli interventi di ampliamento realizzati nel terminal partenze hanno portato immediati benefici a passeggeri e operatori, assicurando efficienza e sicurezza. Siamo stati confortati dal mantenimento sostanziale dei livelli di traffico che si è snodato in un network di collegamenti sempre più esteso”.

“Con riferimento alla Capogruppo Sacbo SpA, l’esercizio si è chiuso con un importo complessivo di investimenti effettuate nel corso del 2025 complessivamente pari a circa 48,1 milioni di euro, mentre la società controllata BGY International Services Srl ha effettuato acquisizioni per 4,7 milioni di euro.

Il Gruppo SACBO ha investito notevolmente per la sostenibilità dello scalo, mettendo a disposizione circa 10 milioni di euro. Sono state realizzate opere di mitigazione e compensazione e di miglioramento dell’accessibilità/intermodalità, postazioni di ricarica per veicoli elettrici in area airside. Inoltre, sono stati acquistati nuovi Ground Services Equipment elettrici per le attività di handling ed effettuati interventi finalizzati all’efficientamento energetico delle infrastrutture. È entrato pienamente a regime l’impianto fotovoltaico che produce oltre il 10% del fabbisogno elettrico dello scalo (in aggiunta all’approvvigionamento di energia rinnovabile per il 60% del proprio fabbisogno).

Assume particolare valenza anche l’investimento per 2,8 milioni di euro per il processo di trasformazione digitale, che rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo dello scalo. Alla luce degli investimenti realizzati negli ultimi anni l’importo degli ammortamenti iscritti a bilancio è passato dai 15 milioni di euro del 2020 ai 26,1 del 2025.

Il personale del Gruppo SACBO in forza al 31 dicembre 2025 è pari a 717 addetti ed è in crescita di 41 unità rispetto al 31 dicembre 2024. La variazione è imputabile principalmente ai maggiori impieghi di personale operativo da parte della controllata BGY International Services (+35 addetti al 31.12.2025) per fronteggiare la crescita del traffico passeggeri registrata nei mesi finali dell’anno e per gestire le attività courier”, prosegue SACBO.

“Il Valore della produzione di Gruppo è risultato di poco inferiore ai 165 milioni di euro (-0,3% rispetto al 2024).

Il Valore della produzione è ripartito nel seguente modo:

• ricavi aviation del gestore pari a 53,0 milioni di euro (-4,7%);

• ricavi commerciali pari a 72,8 milioni di euro (+3,2%).;

• ricavi per assistenza passeggeri, merci e vettori aerei pari a 33,4 milioni di euro (-4,1%).

• altri ricavi e proventi, pari a euro 5,3 milioni di euro.

Il risultato operativo (EBIT) di fine esercizio è pari a 20,6 milioni di euro, mentre il risultato netto di Gruppo ammonta a 8,6 milioni di euro”, conclude SACBO.

(Ufficio Stampa SACBO)