Lombardia Aerospace Cluster: incontro “Aerospazio e STEM: un’opportunità per i giovani nel futuro”

Accompagnare le nuove generazioni alla scoperta delle opportunità offerte dal settore aerospaziale, un comparto strategico, ad alto contenuto tecnologico e innovativo, che richiede competenze STEM sempre più qualificate e trasversali. Questo lo scopo dell’incontro “Aerospazio e STEM: un’opportunità per i giovani nel futuro”, organizzato dal Lombardia Aerospace Cluster (LAC), in collaborazione con Regione Lombardia che si è svolto questa mattina a Palazzo Lombardia a Milano.

“L’iniziativa ha coinvolto oltre 200 studenti e studentesse delle scuole superiori lombarde e rappresenta il primo appuntamento di un percorso pluriennale di formazione e orientamento. Obiettivo: offrire una visione concreta del settore aerospaziale, illustrandone le prospettive occupazionali e i diversi percorsi di studio collegati.

L’aerospazio è, infatti, una filiera industriale complessa, in cui operano numerose professionalità differenti. Accanto agli ingegneri aerospaziali, meccanici, elettronici e informatici, trovano spazio tecnici di produzione, specialisti della qualità, esperti di supply chain, project manager, figure HR, professionisti della finanza e dell’innovazione. Un ecosistema articolato in cui le competenze richieste sono sempre più orientate alle discipline STEM, ma includono anche abilità trasversali come capacità digitali, lavoro interdisciplinare, gestione di progetti complessi, problem solving e adattabilità”, afferma il Lombardia Aerospace Cluster.

“Attraverso le testimonianze dirette di manager ed esperti del comparto, tra cui rappresentanti di Leonardo, Thales Alenia Space Italia e Logic, l’incontro ha offerto ai giovani partecipanti un’occasione concreta di confronto con il mondo del lavoro, contribuendo a orientare in modo più consapevole le loro future scelte formative e professionali.

L’Ufficio Scolastico Regionale (USR), emanazione territoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), ha diffuso l’iniziativa alle scuole lombarde, favorendone la partecipazione. L’USR promuove da tempo le discipline STEM attraverso progetti e iniziative di filiera: un impegno che trova in questo evento un ulteriore rafforzamento del dialogo tra Lombardia Aerospace Cluster e mondo scolastico”, prosegue il Lombardia Aerospace Cluster.

Paolo Cerabolini, Presidente Lombardia Aerospace Cluster: “Questa iniziativa nasce dalla volontà del Lombardia Aerospace Cluster di avvicinare le nuove generazioni a un settore che rappresenta una delle frontiere più avanzate dell’innovazione tecnologica a livello globale. Con questo primo incontro abbiamo voluto offrire a studenti e studentesse una panoramica concreta e accessibile delle molteplici competenze e professionalità che caratterizzano la filiera aerospaziale, anche grazie al contributo diretto di manager ed esperti. È stata un’occasione per raccontare cosa c’è davvero dietro ai grandi progetti dell’aerospazio: il lavoro integrato di figure diverse, accomunate da solide basi scientifiche e tecnologiche e da competenze sempre più interdisciplinari. Stimolare curiosità e interesse verso questi ambiti significa anche aiutare i giovani a orientarsi in modo più consapevole verso percorsi di studio STEM, oggi sempre più centrali per lo sviluppo futuro dell’industria, dell’innovazione e del territorio”.

Alessandro Fermi, Assessore Università, Ricerca e Innovazione Regione Lombardia: “Chi non ha sognato, da bambino, di diventare astronauta e poter guardare la Terra dallo Spazio? Poi si diventa grandi e si vede questo mondo come un mondo lontano e irraggiungibile. Per questo credo che un evento come quello organizzato dal Lombardia Aerospace Cluster sia lungimirante. L’obiettivo dichiarato è quello di avvicinare studentesse e studenti al comparto aerospazio e difesa, un settore strategico per il Paese e per la Lombardia, caratterizzato da un’elevata innovazione, da tecnologie d’avanguardia e dalla crescente richiesta di competenze STEM interdisciplinari. Far capire ai giovani studenti che questo non è un mondo così lontano e irraggiungibile credo sia bellissimo: le opportunità concrete a livello professionale sono davvero tante per tutti. Ed è giusto che questi ragazzi sappiano che il loro sogno di bambini non è più solo un sogno”.

Luciana Volta, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale: “L’Ufficio Scolastico Regionale conferma l’impegno a investire nelle STEM e nel settore aerospaziale, nella convinzione che la scuola debba rappresentare il luogo elettivo in cui il talento incontra l’opportunità. Lo Spazio non è una frontiera remota, ma un ambito concreto in cui esercitare intelligenza e creatività, fare scelte consapevoli e proiettate verso il futuro. L’invito è a cogliere gli stimoli di questa giornata con profonda curiosità, per trasformarli in basi solide per il proprio percorso di crescita”.

(Ufficio Stampa Lombardia Aerospace Cluster)