LTCS espande la sua presenza nelle Americhe con la nuova Tulsa facility

Lufthansa Technik Component Services (LTCS) ha celebrato l’inaugurazione ufficiale della sua nuova struttura all’avanguardia a Tulsa, Oklahoma, USA. L’edificio di 25.000 piedi quadrati rappresenta la prima importante tappa di un programma di espansione in due fasi e introduce 90 nuove postazioni di lavoro, un upgraded avionics workshop e aree amministrative ampliate per supportare la crescente domanda di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) dei componenti in tutte le Americhe.

“Il nuovo edificio è il terzo nel campus LTCS di Tulsa. Insieme ai lavori di ristrutturazione in corso nei due edifici preesistenti, l’espansione comporterà un significativo aumento dello spazio produttivo. Tra le nuove capacità di rilievo, spicca la riparazione e la revisione degli Integrated Drive Generators (IDG) utilizzati sugli aeromobili Airbus A320ceo e A320neo, nonché sui Boeing 737NG e MAX.

La Tulsa facility dispone di un’ampia gamma di component workshops, tra cui avionics, galley components, emergency equipment, hydraulics, pneumatics, fuel systems, garantendo un supporto completo per tutti i principali tipi di aeromobili commerciali. I clienti di tutto il continente americano beneficiano inoltre della LTCS extensive customer service organization, di material management services, warehousing capabilities, 24/7 component availability, grazie a magazzini strategicamente dislocati in tutta la regione.

Tutti i servizi sono completamente integrati nel network globale di Lufthansa Technik, con importanti centri di distribuzione di componenti ad Amburgo e Francoforte, in Germania, e a Shenzhen, in Cina. Questo allineamento consente a Tulsa di fungere da punto di accesso fondamentale per le component support solutions nel continente americano, in particolare per gli operatori che cercano maggiore affidabilità, una più profonda integrazione tecnica e un supporto a lungo termine per l’intero ciclo di vita.

Nell’ambito del piano di crescita strategica di Lufthansa Technik per la regione, LTCS ha annunciato l’intenzione di triplicare le dimensioni del nuovo edificio. Questa seconda fase aumenterà ulteriormente la capacità produttiva e consentirà di sviluppare nuove competenze, principalmente in pneumatics and complex avionics, nonché innovazioni di servizio su misura per le esigenze degli operatori nelle Americhe”, afferma Lufthansa Technik.

“Con questo significativo investimento strategico, stiamo ampliando le nostre capacità nell’hub aeronautico di Tulsa, per essere presenti nella regione e al servizio della regione. Ciò rafforza la nostra presenza come partner di prim’ordine e sottolinea il nostro impegno a essere un datore di lavoro attraente nella zona. Siamo grati per la solida collaborazione con lo Stato dell’Oklahoma e la nostra comunità di Tulsa”, ha dichiarato Tobias Baumgart, Managing Director LTCS.

“Le Americhe rappresentano un mercato chiave per i servizi MRO a livello mondiale. Con questa espansione, consolidiamo la nostra presenza di lunga data nel continente e riaffermiamo ulteriormente il nostro impegno a fornire servizi tecnici di livello mondiale vicino ai nostri clienti. Questo è un altro traguardo che evidenzia la nostra dedizione a soddisfare le esigenze in continua evoluzione e rafforza la nostra posizione di leader globale nel settore MRO”, ha affermato Harald Gloy, COO di Lufthansa Technik.

“La nuova sede di Lufthansa Technik Component Services a Tulsa rappresenta una pietra miliare per l’industria aerospaziale dell’Oklahoma, rafforzando la nostra posizione di hub leader per i servizi di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) nelle Americhe”, ha dichiarato John Budd, CEO of the Oklahoma Department of Commerce, presente alla cerimonia di inaugurazione insieme ai principali partner.

“Questa espansione rappresenta molto più di un nuovo edificio. Rappresenta nuove opportunità per i professionisti del settore aeronautico nella nostra comunità e capacità ampliate che rafforzano la reputazione di Tulsa per i servizi aeronautici di livello mondiale”, ha affermato Alexis Higgins, Chief Executive Officer at Tulsa International Airport. “Siamo orgogliosi di avere Lufthansa Technik come partner di lunga data presso l’aeroporto di Tulsa e siamo entusiasti di celebrare un’altra tappa importante nella sua continua crescita qui”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)