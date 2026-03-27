Safran crea un aircraft engine compressor components plant in partnership con le autorità del Belgio e della Vallonia

François Lepot, Chief Executive Officer of Safran Aero Boosters, ha annunciato la creazione di una nuova società controllata: Safran Booster Components, con sede in Vallonia, a Welkenraedt. L’annuncio è stato dato con la presenza di Pierre-Yves Jeholet, Vice-President of the Walloon Government and Minister for the Economy, Industry and Employment.

“Il nuovo sito industriale produrrà aircraft engine compressor components, rafforzando così la posizione di Safran Aero Boosters nel suo settore di eccellenza e nella sua regione. Il progetto, che rappresenta un investimento di 125 milioni di euro, è stato reso possibile grazie a una solida partnership con le autorità pubbliche federali valloni e belghe, Wallonie Entreprendre (33%) e la Belgian Federal Holding and Investment Company – SFPIM (11%), entrambe azioniste insieme a Safran Aero Boosters (56%).

Questa decisione giunge in un momento di forte accelerazione della domanda globale per diversi civil aircraft programs. I ritmi di produzione dei motori LEAP (Boeing 737 MAX, Airbus A320neo e COMAC C919), GEnx (Boeing 787) e GE9X (Boeing 777X) sono destinati ad aumentare significativamente nei prossimi anni. Per supportare questa accelerazione, Safran sta rafforzando la propria capacità industriale, in particolare duplicando le fonti di produzione per prevenire eventuali interruzioni di fornitura e soddisfare così le aspettative dei suoi principali clienti, Safran Aircraft Engines e GE Aerospace.

Questo nuovo stabilimento va a completare l’ecosistema industriale esistente di Safran Aero Boosters. Insieme, i siti di Milmort, Liers, Marchin e Welkenraedt supporteranno la crescita sostenibile di Safran, garantendo al contempo la sua supply chain globale”, afferma Safran.

“Questa attività, che sarà operativa nel 2028, avrà sede in un edificio di 18.000 m2 precedentemente occupato da Copeland, che sta attualmente procedendo alla graduale cessazione delle proprie attività in questo sito. Questa scelta consente il riutilizzo delle infrastrutture esistenti, senza alcun ulteriore esproprio.

Il futuro stabilimento integrerà le migliori tecnologie industriali di Safran in termini di produzione, digitalizzazione e robotica, al fine di soddisfare i più elevati standard globali. Contribuirà inoltre alla creazione di circa 100 posti di lavoro”, prosegue Safran.

“Con questo nuovo stabilimento in Vallonia, Safran Aero Boosters si dota delle capacità necessarie a supportare l’incremento della produzione annunciato per diversi strategic engine programs. Questo impianto ci consentirà di garantire le nostre forniture e di anticipare le esigenze dei nostri clienti. Con questo investimento, sostenuto da partner pubblici impegnati, rafforziamo in modo sostenibile la nostra leadership globale”, afferma Francois Lepot, Chief Executive Officer of Safran Aero Boosters.

“La Vallonia sostiene pienamente questo progetto in un settore chiave della nostra politica industriale. Creerà circa cento posti di lavoro e promuoverà lo sviluppo economico. Questo investimento rafforza la nostra sovranità industriale e dimostra chiaramente il potenziale di reindustrializzazione della nostra regione. In un contesto internazionale esigente, Safran Aero Boosters illustra perfettamente l’importanza dell’innovazione e della ricerca per rimanere competitivi in un mondo in continua evoluzione. Infine, questo nuovo impianto darà nuova vita anche a un sito industriale già esistente, precedentemente occupato da Copeland, contribuendo a rivitalizzare l’ecosistema locale”, afferma Pierre-Yves Jeholet, Vice-President of the Walloon Government and Minister for the Economy, Industry and Employment.

(Ufficio Stampa Safran)