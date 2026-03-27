Wizz Air annuncia una nuova fase di espansione a Napoli

Wizz Air annuncia una nuova fase di espansione per la sua base di Napoli Capodichino. Per la stagione estiva 2026, la compagnia mette in campo una crescita della capacità senza precedenti, confermando l’impegno verso il territorio partenopeo e il Sud Italia.

“I numeri riflettono un investimento massiccio: Wizz Air segna una crescita della capacità del 73% anno su anno su Napoli, con un balzo straordinario del 121% per la stagione Summer 2026 rispetto all’anno precedente. La capacità complessiva passerà infatti da oltre 880mila posti nel 2025 a oltre 1.5 milioni nel 2026. In particolare, durante la stagione estiva, i posti disponibili cresceranno dai 471mila della scorsa Summer 2025 a più di 1 milione prossima stagione estiva, più che raddoppiando l’offerta. Quest’estate, lo scalo di Capodichino vedrà operare ben 3.260 frequenze, offrendo ai viaggiatori campani una flessibilità di viaggio senza precedenti.

L’investimento su Napoli si inserisce in una strategia di crescita nazionale che vede il lancio di ben 39 nuove direttrici da e per l’Italia per la stagione estiva 2026. Oltre al massiccio potenziamento su Milano Malpensa, con nuove rotte verso destinazioni come Valencia, Malaga e Corfù, e il consolidamento della propria presenza negli scali di Venezia, Catania e Palermo, Wizz Air espande significativamente i collegamenti da Roma Fiumicino, con l’annuncio dell’arrivo del 17esimo aereo nella base romana e l’introduzione di mete come Chania, Rodi e Tallinn. Questo piano di sviluppo porterà il network complessivo a 291 rotte, collegando capillarmente la penisola a 33 paesi e confermando Wizz Air come il principale motore di connettività a tariffe convenienti per il mercato italiano”, afferma Wizz Air.

“A Napoli, la crescita si concretizza con il lancio di collegamenti strategici, tra cui l’attesissima rotta domestica verso Milano Malpensa, che opererà con una frequenza di due voli al giorno (14 a settimana), garantendo una connessione capillare tra le due principali aree metropolitane del Paese. Sempre sul fronte domestico, Wizz Air rafforza ulteriormente il network anticipando significativamente l’avvio della rotta Napoli – Venezia, inizialmente prevista per il 1° dicembre: il collegamento sarà operativo già dal 1° luglio 2026, con una frequenza di 7 voli settimanali fino a fine ottobre, che saliranno a 11 voli settimanali a partire da dicembre. L’anticipo del lancio conferma la forte domanda su questa direttrice e l’impegno della compagnia nel potenziare la connettività tra due città chiave del Paese. Sul fronte leisure, Wizz Air risponde alla domanda dei passeggeri napoletani introducendo il volo diretto per Palma di Maiorca, una delle mete più ambite del Mediterraneo, il giovedì, martedì e sabato.

Come per tutto il network italiano, anche i voli per le nuove rotte saranno operati con l’Airbus A321neo, dotato della tecnologia più avanzata oggi disponibile per garantire efficienza nei consumi, riduzione delle emissioni di CO2 e un’esperienza di bordo silenziosa e confortevole”, prosegue Wizz Air.

Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Napoli rappresenta un pilastro importantissimo della nostra strategia in Italia e i numeri di quest’anno lo dimostrano chiaramente. Una crescita della capacità del 121% per l’estate è un segnale inequivocabile del nostro amore per questa città e della nostra solida partnership con GESAC. Non stiamo solo aggiungendo posti, stiamo democratizzando la mobilità sia nazionale che internazionale: la nuova rotta bi-giornaliera per Milano Malpensa e il nuovo volo per Palma di Maiorca sono solo l’inizio di una stagione che vedrà Napoli sempre più connessa con l’Europa e non solo. Vogliamo che viaggiare da e per Capodichino sia un’opportunità accessibile a tutti, mantenendo i più alti standard di efficienza”.

“Accogliamo con grande soddisfazione l’ulteriore espansione di Wizz Air a Napoli”, ha dichiarato Margherita Chiaramonte, Commercial Director Aviation di GESAC. “Le nuove rotte e il significativo incremento delle frequenze si inseriscono in un network già solido e strutturato, che oggi conta 19 destinazioni e rafforza il ruolo di Napoli come uno dei principali gateway del Sud Italia verso l’Europa. L’offerta di Wizz Air da Napoli si distingue per una spiccata vocazione internazionale e per una presenza capillare nell’Europa Centro-Orientale, area in cui la compagnia si conferma il vettore con il maggior numero di collegamenti. Un network strategico che genera valore sia sul piano turistico, sia su quello economico e commerciale, favorendo gli scambi e la mobilità tra territori sempre più interconnessi”.

“L’espansione verso Napoli si inserisce sempre nella più ampia strategia di crescita di Wizz Air in Italia. Nel 2026, la compagnia offrirà 29 milioni di posti nel Paese, operando con una flotta di 38 aeromobili basati nelle sei basi italiane di Catania, Napoli, Roma, Palermo, Milano e Venezia, confermando il ruolo della compagnia come uno dei principali motori della connettività internazionale dell’Italia”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)