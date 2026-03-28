Al via le celebrazioni per il 103° Anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare

L’Aeronautica Militare informa: “Oggi, 28 marzo 2026, giorno della ricorrenza della costituzione dell’Aeronautica Militare, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, è stato inaugurato in Piazza del Plebiscito, a Napoli, uno spazio espositivo e divulgativo – aperto al pubblico fino al 1° aprile – dove i cittadini potranno conoscere più da vicino la storia, le attività e le capacità della Forza Armata e dove potranno trovare in mostra diversi assetti, tra cui una replica del velivolo MB-339PAN delle Frecce Tricolori, postazioni con simulatori ludici e visori oculus, punti informativi dedicati e un corner predisposto in collaborazione con l’Associazione Arma Aeronautica della Campania a favore del progetto solidale benefico “Un Dono dal Cielo”, promosso in tutta Italia per il 2026 dall’Aeronautica Militare.

Sabato 28 marzo e domenica 29 marzo, presso l’area espositiva di Piazza del Plebiscito, si esibirà anche la Banda Musicale dell’Aeronautica Militare“.

“Con l’inaugurazione di oggi, l’Aeronautica Militare apre le celebrazioni per il 103° Anniversario della propria costituzione che culmineranno il 1° aprile con una cerimonia solenne, in programma alle ore 11 presso la Rotonda Diaz sul lungomare Caracciolo, per celebrare l’anniversario della Forza Armata e il Giuramento e Battesimo del Corso Grifo VI dell’Accademia Aeronautica.

La cerimonia sarà caratterizzata da momenti altamente simbolici della tradizione aeronautica, tra cui la rassegna dello schieramento, il giuramento solenne degli allievi alla Repubblica Italiana, il battesimo del Corso e la consegna di riconoscimenti a personale della Forza Armata che si è distinto nel servizio al Paese. A suggellare la solennità dell’evento è previsto il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori“, prosegue l’Aeronautica Militare.

“Inoltre, sabato 28 marzo e domenica 29 marzo 2026, in occasione del 103° anniversario della fondazione dell’Aeronautica Militare, il Comando Scuole dell’AM/3^ Regione Aerea di Bari apre le porte della propria casa.

Con la partecipazione a questo evento, l’Aeronautica Militare, oltre a rendere omaggio al proprio sito istituzionale, vuole trasmettere ai cittadini la sua identità, il suo glorioso passato e la volontà di conservarlo e preservarlo.

Il Palazzo del Comando è un edificio suggestivo che mette in evidenza il progresso dell’ultimo secolo; un luogo in grado di suscitare emozioni importanti non solo agli estimatori dell’arte e dell’architettura ma soprattutto a coloro i quali amano o vogliono semplicemente avvicinarsi al mondo e alla cultura aeronautica e spaziale. La visita si svolgerà attraverso un percorso guidato, accompagnati da personale della Forza Armata”, continua l’Aeronautica Militare.

“Le celebrazioni del 103° anniversario rappresentano un momento di incontro tra l’Aeronautica Militare e il Paese, volto a condividere con i cittadini valori, tradizione e impegno quotidiano delle donne e degli uomini dell’Arma Azzurra al servizio della collettività e della sicurezza nazionale”, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)