Emirates, Qatar Airways e Etihad Airways proseguono nel ripristino dei loro flight network

Emirates, Etihad Airways e Qatar Airways proseguono le loro operazioni con uno schedule ridotto, che copre comunque diverse destinazioni nei vari continenti.

Emirates informa: “A seguito della parziale riapertura dello spazio aereo regionale, Emirates opera con orario dei voli ridotto.

Si può consultare l’orario aggiornato dei prossimi voli e prenotare i posti a questo link: https://www.emirates.com/it/italian/book/current-schedule/.

Continuiamo a monitorare la situazione e svilupperemo il nostro programma operativo di conseguenza. La sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio è la nostra massima priorità e non sarà compromessa.

Si prega di continuare a seguire lo stato del volo, anche dopo aver effettuato il check-in. Si possono consultare gli ultimi aggiornamenti operativi su emirates.com. Assicurarsi che i dati siano aggiornati per ricevere notifiche e controllare l’e-mail per eventuali modifiche o cancellazioni dei voli prima di recarsi in aeroporto.

Se i vostri programmi di viaggio sono stati interessati dall’interruzione, faremo del nostro meglio per riprenotarvi sul prossimo volo Emirates disponibile. Ciò si applica alla maggior parte dei biglietti dei voli interrotti, compresi i viaggi in coincidenza oltre Dubai

Tutti i city check-in points a Dubai sono temporaneamente chiusi fino a nuovo avviso. La sicurezza rimane la nostra priorità assoluta”.

Qatar Airways informa: “Qatar Airways ha pubblicato il suo ultimo revised schedule, che riflette il graduale aumento dei voli da e per Doha. L’ultimo aggiornamento, valido fino al 15 aprile 2026, prevede frequenze aggiuntive per oltre 90 destinazioni nell’ambito del network globale di Qatar Airways.

Tutti i voli da e per Doha continuano a operare attraverso corridoi di volo dedicati. Queste rotte sono state stabilite in stretta collaborazione con l’Autorità per l’Aviazione Civile del Qatar.

I passeggeri che attualmente dispongono di una prenotazione confermata per un volo verso una delle destinazioni elencate nel nuovo orario saranno contattati con le nuove informazioni sul volo. Si prega di consultare il sito web o l’app di Qatar Airways e di verificare che i propri dati di contatto siano corretti e aggiornati. Si prega gentilmente i passeggeri di non presentarsi all’aeroporto di partenza se non in possesso di un biglietto di viaggio valido e confermato.

Gli orari dei voli sono soggetti a modifiche o cancellazioni a causa di circostanze operative, normative, di sicurezza o di altro tipo al di fuori del nostro controllo. I nostri team stanno facendo tutto il possibile, nei limiti delle attuali possibilità, per garantire che i nostri passeggeri raggiungano le loro destinazioni. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati da questo periodo di interruzione e ringraziamo i passeggeri per la pazienza e la comprensione. La sicurezza e il benessere dei nostri passeggeri e degli equipaggi rimangono la nostra massima priorità”.

Etihad Airways informa: “Etihad Airways opera attualmente voli tra Abu Dhabi e circa 80 destinazioni in Medio Oriente, Africa, Asia, Australia, Europa e Nord America.

I biglietti sono disponibili per l’acquisto su etihad.com o tramite agenzie di viaggio. Le informazioni più aggiornate e l’orario dei voli sono disponibili su etihad.com.

I passeggeri che hanno prenotato tramite un’agenzia di viaggi sono pregati di contattare direttamente l’agenzia per informazioni su rimborsi e riprenotazioni.

È possibile effettuare la riprenotazione in autonomia su etihad.com/manage o tramite l’app Etihad.

La sicurezza rimane la nostra priorità assoluta”.

(Redazione Md80.it)