easyJet celebra i 20 anni della base di Milano Malpensa

easyJet ha celebrato ieri il 20° anniversario dall’apertura della base di Milano Malpensa, un traguardo che consolida il ruolo strategico dello scalo lombardo come principale hub di easyJet nell’Europa continentale.

All’evento erano presenti Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia, Armando Brunini, CEO di SEA Milan Airports, oltre a rappresentanti delle istituzioni, tra cui il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’assessora alla mobilità del Comune di Milano Arianna Censi, il presidente di ENAC Pierluigi Di Palma e in video collegamento il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Nell’occasione, easyJet ha annunciato che nell’estate 2026 la propria flotta basata a Malpensa accoglierà ancora piú Airbus A321neo, aerei di nuova generazione, che andranno a sostituire altrettanti aeromobili della generazione precedente. Entro il picco estivo la base conterà quindi un totale di 10 aeromobili basati della famiglia Airbus A320neo, quindi circa la metà della capacità basata sarà operata da aeroplani di nuova generazione. L’arrivo dei nuovi aeromobili comporterà anche un aumento significativo dei sedili disponibili grazie a una configurazione da 235 posti rispetto ai 186 disponibili sull’Airbus A320.

Nel dettaglio, 3 nuovi Airbus A321neo sostituiranno A320 di generazione precedente. Il numero di aerei di nuova generazione basati questa estate salirà quindi fino a 10, con 7 Airbus A321neo e 3 A320neo su un totale di 22 aeromobili.

easyJet atterrò per la prima volta a Malpensa con un volo proveniente da Londra Stansted nel 1998, quasi 30 anni fa. La compagnia compì un passo in avanti nel 2006, con la decisione di aprire una base nello scalo lombardo, con una base operativa dotata di 3 aeromobili e un centinaio di dipendenti. Dall’apertura della base, quando erano appena 11 le rotte e meno di 6.000 i voli annuali operati da Malpensa, easyJet ha sempre continuato a investire nello scalo contribuendo significativamente alla connettività della Lombardia e del paese.

Oggi, con 22 aeromobili basati, 76 rotte attive e una capacità di 8,7 milioni di posti disponibili su quasi 50.000 voli annuali, easyJet è il primo vettore a Milano Malpensa, con una presenza esclusiva nel Terminal 2 e un Centro di Addestramento che forma ogni anno oltre 8.000 piloti e assistenti di volo di tutta Europa, con nove simulatori di volo e tecnologie all’avanguardia. Solo per la prossima stagione estiva sono disponibili 5,7 milioni di posti per volare da e per Malpensa su un network che raggiunge 16 Paesi e diverse destinazioni iconiche tra cui le spiagge caraibiche di Capo Verde, i fiordi delle Isole Lofoten in Norvegia, i paesaggi unici dell’Islanda, le montagne del Caucaso.

La storia della compagnia non si ferma a Malpensa: easyJet festeggia infatti anche il primo anniversario di attività della base di Milano Linate, dove la prossima estate opererà 23 rotte con 1,7 milioni di posti disponibili, 5 aeromobili basati e oltre 180 dipendenti. Con questi numeri easyJet si conferma il primo vettore per capacità offerta sui due scali milanesi, Malpensa e Linate, con circa 12 milioni di posti disponibili nel 2026.

I vent’anni della base easyJet a Malpensa non sono solo una storia di crescita della compagnia, ma anche di valore aggiunto per l’economia della Lombardia. Secondo un report di impatto elaborato da Assolombarda Servizi, il valore aggiunto prodotto da easyJet in Lombardia dal 2006, anno di apertura della base di Malpensa, è cresciuto da 72,6 milioni di euro a 892,4 milioni di euro nel 2024. Complessivamente, l’impatto economico cumulato dal 2006 ha superato gli 8,5 miliardi di euro. Anche l’impatto occupazionale è rilevante. Ad oggi la compagnia conta circa 1200 dipendenti diretti in Lombardia, ma l’impatto occupazionale complessivo è dieci volte superiore, con circa 12.000 posti di lavoro generati sul territorio..

L’investimento di easyJet negli scali milanesi di Malpensa e Linate è cresciuto costantemente nel tempo, e le rotte totali operate dalla compagnia in Lombardia sono passate da 15 nel 2006 alle 100 attuali. Circa 8,8 milioni di persone possono raggiungere una delle basi easyJet in Lombardia in meno di 60 minuti e questi numeri evidenziano il ruolo della compagnia per la mobilità e la connettività del territorio.

”Celebrare i 20 anni della nostra base a Milano Malpensa è un’occasione speciale che ci permette di riflettere su una storia di crescita, investimenti e collaborazione. In questi due decenni, Malpensa è diventata il cuore della nostra presenza in Europa continentale, una base strategica che ci ha permesso di contribuire significativamente allo sviluppo economico e sociale del territorio”, ha dichiarato Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia. “Con l’apertura della base di Linate lo scorso anno, oggi easyJet è il primo vettore per capacità offerta sui due scali milanesi, un risultato che testimonia il nostro impegno nei confronti della Lombardia e che ci stimola a continuare a investire e a collaborare con partner e istituzioni per creare valore per il territorio e per i milioni di passeggeri che ogni anno scelgono di volare con noi”.

“Il ventennale della base di easyJet presso Aeroporto di Milano Malpensa rappresenta una tappa significativa per l’intero sistema aeroportuale lombardo. La scelta della compagnia di investire in aeromobili di ultima generazione e di consolidare la propria presenza sullo scalo conferma la solidità di un percorso condiviso e il valore di una collaborazione orientata alla crescita e alla sostenibilità”, ha dichiarato Armando Brunini, CEO di SEA Milan Airports. “Il nostro impegno è quello di proseguire nel rafforzamento della connettività e della qualità dei servizi, accompagnando lo sviluppo dell’aeroporto e contribuendo a rendere Milano sempre più accessibile e competitiva a livello internazionale”.

Tutte le foto dell’evento sulla nostra pagina Facebook ufficiale a questo link.

(Redazione Md80.it – Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)