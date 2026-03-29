ITA Airways torna a Heathrow: partito oggi il primo volo per Roma Fiumicino

È partito stamattina il primo volo di ITA Airways per Roma Fiumicino da London Heathrow.

“Per la compagnia aerea si tratta di un ritorno nel principale hub Regno Unito, che sarà da oggi collegato con Roma Fiumicino e che arricchisce ulteriormente la connettività di ITA Airways.

Per l’occasione si è svolta una cerimonia di taglio del nastro alla presenza di Carla Catuogno, Head of Europe Sales Region di ITA Airways, Ben Crowley, Head of Aviation – Airline Partnerships and Engagement di Heathrow e Jonas Badde, Primo Segretario dell’Ambasciata d’Italia a Londra.

Il collegamento da e verso la capitale britannica sarà operato con due frequenze giornaliere, pensate per garantire ai passeggeri massima flessibilità e comodità negli spostamenti, con i seguenti orari (espressi in ora locale):

– da Roma Fiumicino a Londra Heathrow, primo volo con partenza alle 7:50 e arrivo alle 9:40, secondo volo con partenza dalle 13:50 e arrivo alle 15:40;

– da Londra Heathrow a Roma Fiumicino, primo volo con partenza alle 10:30 e arrivo alle 14:10, secondo volo con partenza alle 16:30 e arrivo alle 20:10.

La ripresa dei voli dall’aeroporto più trafficato d’Europa nonché più connesso al mondo è stata possibile grazie alla collaborazione con Lufthansa, che ha reso disponibili per ITA Airways i necessari slot aeroportuali.

I collegamenti tra la capitale britannica e Milano Linate continueranno ad essere operati sull’aeroporto di London city.

Con questi collegamenti, volare tra l’Italia e Londra sarà ancora più semplice e comodo, sia per chi viaggia per lavoro, per piacere o semplicemente per scoprire tutto ciò che la City ha da offrire”, afferma ITA Airways.

“Oggi celebriamo un grande traguardo: la nostra Compagnia torna a Heathrow, l’unico aeroporto hub del Regno Unito e uno dei più importanti al mondo. È un’ulteriore dimostrazione dell’importanza delle sinergie con il Gruppo Lufthansa, che ci ha consentito di avere gli slot necessari per operare”, ha affermato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways. “Tornare a Heathrow porterà molti vantaggi: grazie alle caratteristiche dell’aeroporto, potremo operare voli con aeromobili più grandi e con maggiore capacità, incrementando passeggeri e ricavi.”.

Ben Crowley, Head of Aviation – Airline Partnerships & Engagement ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere nuovamente ITA Airways a Heathrow e di collaborare con loro per rafforzare i collegamenti tra il Regno Unito e l’Italia. Questo traguardo riflette lo spirito di collaborazione che ha contribuito a rendere Heathrow l’aeroporto più connesso al mondo e ci supporta nel continuare ad ampliare il nostro network. La nostra partnership con ITA Airways offrirà a passeggeri e aziende ancora più scelta e comodità nei viaggi verso l’Europa e siamo impazienti di sviluppare ulteriormente questa collaborazione nei prossimi mesi”.

Riguardo all’evento di oggi, l’Ambasciatore d’Italia in Regno Unito, Inigo Lambertini, ha voluto esprimere così il suo apprezzamento: “Sono lieto di accogliere il potenziamento dell’offerta di ITA Airways nel Regno Unito. La nuova tratta Londra Heathrow-Roma Fiumicino risponde a una domanda crescente di connettività tra i nostri Paesi e rafforza la posizione dell’Italia in un mercato chiave per il turismo e gli affari come quello britannico. Si tratta di un volano importante per rafforzare ulteriormente il solidissimo interscambio economico e culturale, offrendo ai passeggeri un’esperienza di volo all’insegna dello stile italiano”.

“Il ritorno a Heathrow costituisce una delle novità più importanti della Summer 2026, in cui ITA Airways opererà un totale di 72 destinazioni di cui 19 nazionali, 36 internazionali e 17 intercontinentali, incluse 12 destinazioni stagionali (3 nazionali e 9 internazionali) verso le isole italiane, greche e spagnole.

Dal 1° maggio 2026 inoltre prenderà il via il nuovo volo intercontinentale per Houston, negli Stati Uniti. Si tratta del primo collegamento diretto nella storia tra Roma Fiumicino e la città texana, operato con tre voli settimanali, che saliranno a cinque dal mese di giugno.

Il pacchetto di novità estive comprende anche i nuovi voli diretti da Roma Fiumicino verso Malaga, Valencia e Marsiglia e l’incremento di sette voli a settimana da Roma Fiumicino a Tunisi nel periodo compreso tra giugno e settembre. Per la Summer 2026 tra i collegamenti stagionali ci saranno anche Olbia-Torino e Olbia-Genova, operativi nel mese di agosto, entrambi con una frequenza settimanale il sabato”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)