IATA: la air cargo demand è in aumento dell’11,2% a febbraio 2026

IATA ha pubblicato i dati relativi ai global air cargo markets per febbraio 2026.

La domanda totale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è aumentata dell’11,2% rispetto ai livelli di febbraio 2025 (+11,6% per le operazioni internazionali).

La capacità, misurata in available cargo tonne-kilometers (ACTK), è aumentata dell’8,5% rispetto a febbraio 2025 (+9,8% per le operazioni internazionali).

“La air cargo demand è cresciuta dell’11,2% a febbraio. Anche considerando l’impulso dato a febbraio dal movimento di merci in vista del Capodanno lunare, il mese ha mostrato una forte crescita. Tuttavia, lo scoppio della guerra in Medio Oriente alla fine del mese rende difficile prevedere l’andamento dell’intero anno. L’aumento vertiginoso dei costi del carburante, la scarsità di carburante in alcune parti del mondo e le gravi interruzioni ai principali hub cargo del Golfo rappresentano cambiamenti significativi. Sebbene l’air cargo abbia ripetutamente dimostrato la sua resilienza di fronte alle difficoltà, una rapida risoluzione della guerra, unitamente a una normalizzazione dell’offerta e dei costi del carburante, sarebbe nell’interesse di tutti”, ha dichiarato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Le compagnie aeree europee hanno registrato un aumento del 6,9% su base annua della domanda per l’air cargo a febbraio. La capacità è aumentata del 6,1% su base annua.

(Ufficio Stampa IATA)