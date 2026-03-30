La nuova premium on-board experience di Lufthansa, FOX, debutta in First Class

La nuova premium on-board experience di Lufthansa, FOX (Future Onboard Experience), è stata lanciata con successo in First Class il 29 marzo.

“FOX rappresenta uno dei maggiori investimenti nella onboard customer experience nella storia di Lufthansa. FOX è stata sviluppata in un periodo di due anni, con oltre 110 voli di prova e integrando il feedback di oltre 500 membri dell’equipaggio e più di 9.000 passeggeri. Con il suo nuovo service concept, Lufthansa sta rinnovando tutti gli elementi e i processi di servizio a bordo, su tutti i voli a lungo raggio e in tutte le classi di viaggio. La First Class è in prima linea in questa trasformazione”, afferma Lufthansa.

“Per celebrare il nostro centenario, con FOX stiamo ridefinendo il servizio a bordo, in tutte le classi e su tutti i voli a lungo raggio. Stiamo investendo oltre 70 milioni di euro nel nostro servizio a lungo raggio e, di conseguenza, nella customer experience. La nostra nuova offerta combina un comfort eccezionale con il massimo grado di personalizzazione, creando momenti davvero unici. Ogni dettaglio della nostra nuova esperienza a bordo è stato progettato con l’obiettivo di stabilire nuovi standard in premium travel, non solo in First Class, ma in tutte e quattro le classi di viaggio”, afferma Jens Ritter, CEO di Lufthansa Airlines.

“Oltre alle nuove stoviglie, a una ricca colazione gourmet – con caviale su richiesta – e a un menu bevande ampliato con nuovi cocktail, long drink e mocktail, i First Class menus in particolare promettono un’esperienza memorabile: propongono una cucina raffinata, moderna e leggera, ideata dallo chef stellato Michelin Christoph Kunz. Con il suo ristorante Komu a Monaco, è una delle voci più autorevoli dell’alta cucina moderna e creativa. Con FOX, i passeggeri di First Class possono gustare una selezione curata di smaller courses, composte da trilogie per l’amuse-bouche, l’appetizer e il dessert. Per il main course, gli ospiti possono scegliere tra un singolo piatto e un menu degustazione. Insieme, Christoph Kunz e Lufthansa hanno creato un concept di alta qualità e al tempo stesso sorprendente.

Oltre ai nuovi menu FOX, i First Class travelers di Lufthansa continueranno a godere del rinomato caviar service, uno dei “Lufthansa Signature Moments” sin dall’introduzione della First Class. Oltre all’eccellente caviale servito con i tradizionali contorni di limone, uovo, scalogno e crème fraîche, ora vengono serviti anche i blinis, tradizionalmente su un cucchiaino di madreperla, anch’esso una novità a bordo.

Lufthansa offre inoltre ai passeggeri di First Class una selezione di champagne ancora più esclusiva: per la prima volta, la compagnia aerea serve la squisita cuvée Prestige La Grande Dame della rinomata Veuve Clicquot. Oltre alla selezione a rotazione di champagne premium, che continuerà a essere offerta come in precedenza, i passeggeri di First Class potranno ora gustare l’eccezionale qualità de La Grande Dame su ogni volo.

L’innovativo amenity kit BABOR completa l’esperienza di viaggio premium in FOX First Class. Grazie all’amenity menu, i passeggeri possono selezionare individualmente cosmetici e prodotti per la cura della pelle perfettamente adatti alle proprie esigenze. L’equipaggio porterà poi i prodotti scelti direttamente al posto.

Il nuovo FOX Premium Service è disponibile su tutti i voli a lungo raggio”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)