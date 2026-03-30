L’Indonesian Ministry of Defense sceglie il PC-24 con un ordine per dodici velivoli

L’Indonesian Ministry of Defense ha scelto il PC-24 per supportare le Indonesian Air Force transport pilot training, air transport and liaison missions.

“È stato firmato un contratto per dodici PC-24 con PT E-System Solutions Indonesia, l’authorized defense contractor del Ministry of Defense. Il contratto include un’opzione per ulteriori velivoli, ground support equipment, tools, spare parts, training and technical support dalla sede centrale di Pilatus a Stans, in Svizzera.

Il PC-24 è stato sviluppato per un’eccezionale flessibilità operativa ed è certificato per single-pilot operation. È dotato di standard cargo door ed è omologato per l’utilizzo su unpaved runways. Queste caratteristiche rendono il velivolo ideale per una varietà di missioni governative, tra cui instrument flight rules (IFR) pilot training, transport and liaison duties. Pilatus fornirà il suo integrated support program per garantire la massima disponibilità della flotta e una manutenzione efficiente.

Con la selezione da parte dell’Indonesian Ministry of Defense, Pilatus ha ulteriormente rafforzato la sua presenza nel Sud-est asiatico. L’impiego previsto dimostra la grande versatilità del PC-24. Soprattutto, però, la sua capacità di decollare e atterrare su short airfields e di operare su unpaved runways, che aumenta l’accessibilità alle isole più remote di questa nazione di 17.000 isole, è stata un criterio di selezione decisivo”, afferma Pilatus Aircraft.

Markus Bucher, CEO di Pilatus, ha commentato: “Apprezziamo la fiducia riposta in Pilatus dall’ Indonesian Ministry of Defense. Questo programma segna l’inizio di una collaborazione a lungo termine e la nostra priorità è supportare l’Indonesia nell’entrata in servizio della flotta senza intoppi”.

Ioannis Papachristofilou, Vice President of Government Aviation at Pilatus, ha aggiunto: “La selezione da parte dell’Indonesian Air Force sottolinea il crescente interesse degli operatori governativi per il nostro PC-24 Super Versatile Jet. Rimaniamo concentrati sulla fornitura di soluzioni per agevolare diverse missioni, dall’addestramento al trasporto”.

“Contemporaneamente, è stata firmata tra le parti una Lettera d’Intenti (LOI) per la fornitura di 24 PC-21 trainers. Questo pacchetto comprende anche Ground Based Training Equipment, spare parts, ground support equipment and technical support”, conclude Pilatus Aircraft.

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