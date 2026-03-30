News Brevi – 30.03.2026

LOT POLISH AIRLINES LANCIA VOLI DIRETTI TRA ROMA E CRACOVIA – LOT Polish Airlines e ADR informano: “Il nuovo volo diretto da Roma consente di raggiungere Cracovia, una delle destinazioni più affascinanti d’Europa, ideale per un city break, in poco più di due ore. LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance e partner integrato di Miles & More, ha inaugurato un nuovo collegamento, operativo tutto l’anno, tra l’aeroporto di Roma Fiumicino e la nota città nel sud della Polonia. Il programma prevede voli di metà giornata lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica”. “Siamo lieti di poter ampliare la nostra operatività da Roma Fiumicino con nuovi voli per Cracovia. Significa offrire più opzioni e più possibilità di viaggio ai passeggeri del bacino di utenza di Roma”, afferma Amit Ray, Director for Italy, DACH Markets, Malta and India, e Head of Global Corporate and Strategic Sales di LOT Polish Airlines. “Per noi l’Italia è un mercato d’importanza strategica dalla crescita significativa. Con l’aggiunta di questa nuova rotta, soddisfiamo le richieste degli operatori del settore turistico e rispondiamo alla crescente domanda dei turisti e di chi viaggia per affari”. “Celebriamo l’espansione di LOT Polish Airlines a Roma con il nuovo collegamento diretto per Cracovia”, dichiara Claudio Faustini, Head of Route Development di Aeroporti di Roma. “La Polonia rappresenta un mercato di primaria rilevanza, con oltre 1,6 milioni di passeggeri da e per Roma nel 2025. L’introduzione di questa nuova rotta amplia l’offerta a disposizione dei passeggeri e rafforza ulteriormente l’accessibilità tra i due Paesi, contribuendo al consolidamento dei rapporti economici, culturali e turistici e sostenendo la crescita del traffico internazionale della Capitale, in linea con la strategia di sviluppo del network di Aeroporti di Roma”. Oltre ai nuovi voli tra Roma e Cracovia, LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance, opera anche due voli giornalieri non-stop tra l’Aeroporto di Fiumicino e Varsavia, hub globale della compagnia di bandiera polacca. A Varsavia, grazie ai numerosi voli in coincidenza, i passeggeri possono comodamente proseguire verso le altre destinazioni della rete di LOT, con collegamenti per tutta l’Europa, l’Asia centrale e meridionale, l’Estremo Oriente e il Nord America. I nuovi voli da Roma a Cracovia sono prenotabili su tutti i canali di vendita”, conclude il comunicato.

IL BOARD DI AIR CANADA ANNUNCIA IL RITIRO DEL PRESIDNET AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER – Air Canada informa: “Il Board of Directors of Air Canada ha annunciato oggi che Michael Rousseau ha comunicato al Board la sua intenzione di ritirarsi entro la fine del terzo trimestre del 2026, dopo quasi vent’anni di leadership forte e dedicata che ha consolidato la posizione di Air Canada come leader nel settore del trasporto aereo a livello nazionale e globale. Mr. Rousseau continuerà a guidare la compagnia e a far parte del Board fino a tale data. Il Board si è concentrato a lungo sulla pianificazione della successione del CEO. In linea con questa priorità, da oltre due anni è in corso un programma completo di sviluppo interno per dirigenti ad alto potenziale. A gennaio 2026 è stata inoltre avviata una ricerca esterna a livello globale per individuare potenziali candidati con le competenze e l’esperienza necessarie per guidare la compagnia aerea canadese, con sede a Montréal, Québec. Il Board prenderà in considerazione una serie di criteri di valutazione dei candidati, tra cui la capacità di comunicare in francese. Il signor Rousseau ha accettato di rimanere a disposizione, se necessario, per garantire una transizione senza intoppi”. “A nome dell’intero Board, desidero ringraziare Mike per i suoi numerosi contributi ad Air Canada, nel suo percorso professionale che lo ha portato da Chief Financial Officer a Deputy CEO e CEO and Board member. Siamo grati per la leadership determinata che ha dimostrato non solo nel guidare la nostra compagnia attraverso la crisi finanziaria 2007-2008, la pandemia di COVID e altre sfide, ma anche nel cogliere opportunità come l’acquisizione di Aeroplan, nel ripristinare la solvibilità dei nostri piani pensionistici e nel promuovere le priorità incentrate sul cliente e sul benessere dei dipendenti”, ha dichiarato Vagn Sorensen, Chair of the Board of Directors. “Il nostro prossimo AGM ci permetterà di riconoscere ulteriormente i suoi successi, tra cui un’eredità di solidità finanziaria”. “È stato per me un grande onore lavorare con le persone dedicate e talentuose di Air Canada e rappresentare la nostra eccellente organizzazione, anche in qualità di membro dello Star Alliance chief executive board e del board of directors of the International Air Transport Association”, afferma Mr. Rousseau. “Non vedo l’ora di supportare la nostra compagnia durante questo importante periodo di transizione”.

AERONAUTICA MILITARE, UN DONO DAL CIELO 2026: LA FANFARE DELLA 1a REGIONE AEREA IN CONCERTO PER LA FONDAZIONE BUZZI – Venerdì 20 marzo, la suggestiva cornice della Basilica Santa Maria di Lourdes a Milano ha ospitato il concerto di beneficenza della Fanfara della 1ª Regione Aerea. L’iniziativa prosegue il percorso solidale del progetto “Un Dono dal Cielo”, che per tutto il 2026 vedrà l’Aeronautica Militare in prima linea per offrire un aiuto concreto ai piccoli pazienti che affrontano le sfide più difficili. Il progetto quest’anno vede come cuore pulsante tre eccellenze pediatriche: la Fondazione Buzzi di Milano, l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma e l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari. L’obiettivo è comune: migliorare la qualità delle cure e della vita dei bambini. I fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di strumentazioni d’avanguardia. In particolare, per l’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi”, il contributo permetterà l’acquisizione del sistema robotico APOTECAped. Si tratta di un braccio meccanico di precisione progettato per la preparazione di farmaci sterili, capace di ridurre quasi a zero il margine di errore umano, garantendo la massima sicurezza nelle terapie pediatriche. La serata, moderata dalla giornalista Sonia Bedeschi, ha visto come protagonista la Fanfara della 1ª Regione Aerea, diretta dal Maestro Primo Maresciallo Orchestrale Massimiliano Picca. Il programma ha spaziato dai brani sinfonici alle colonne sonore di film e cartoni animati, unendo tradizione e messaggi di speranza in un’atmosfera magica per il pubblico di ogni età. Fondata nel 1984 e composta da musicisti professionisti in servizio permanente, la Fanfara ha sede a Milano. Nel 2017 è stata insignita dell’Ambrogino d’Oro, massima benemerenza del Comune di Milano, per il suo costante impegno nelle attività sociali e benefiche sul territorio. L’Aeronautica Militare, oltre al compito primario di difesa dello spazio aereo, continua a operare al servizio della collettività. Iniziative come “Un Dono dal Cielo” testimoniano la vocazione della Forza Armata verso il supporto concreto ai cittadini più vulnerabili (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: IL 17° STORMO INCURSORI ACCREDITATO AFSOC PER LE GLOBAL ACCESS OPERATIONS – Un risultato di assoluto rilievo per la componente Operazioni Speciali dell’Aeronautica Militare: il 17° Stormo Incursori ha ottenuto l’accreditamento ufficiale da parte dell’Air Force Special Operations Command (AFSOC) statunitense, certificazione che attesta la piena interoperabilità con le Forze Armate degli Stati Uniti nelle strategiche attività di Global Access Operations (GAO). Con tale riconoscimento, l’Italia diventa la prima nazione della NATO a conseguire questa qualificazione, proiettando gli Incursori – qualificati Combat Controller – nel ristretto novero delle unità in grado di operare congiuntamente allo United States Air Force Special Operations Command (USAFSOC) in scenari complessi, dinamici e caratterizzati da minaccia multidominio. L’accreditamento AFSOC rappresenta l’esito di un processo valutativo lungo e strutturato, avviato nel luglio 2023, articolato in verifiche documentali, procedurali e tecnico–operative e prove sul terreno condotte sotto la supervisione diretta di istruttori e valutatori statunitensi. Il ciclo si è concluso con la validazione del corso qualificante Combat Controller Skill Level 1 (CCSL-1), che nell’ultima edizione ha coinvolto gli allievi del 9° Corso BIAM (Brevetto Incursore dell’Aeronautica Militare). Le attività addestrative hanno incluso operazioni in ambienti impervi, scenari notturni e contesti semi-permissivi, riproducendo condizioni operative coerenti con le missioni di proiezione avanzata. Il 17° Stormo Incursori è l’unico reparto della Difesa italiana a esprimere la capacità Combat Control, assetto che consente alla Forza Armata di garantire la possibilità di proiettare la propria forza in modo rapido, preciso e interoperabile. Il risultato rappresenta un traguardo di prestigio non solo per il 17° Stormo, ma per l’intera Difesa italiana, che conferma la capacità di esprimere personale altamente qualificato, dotato di competenze tecnico-militari avanzate e resilienza. Un passo decisivo, dunque, che rafforza la postura aerospaziale nazionale e accresce il peso operativo dell’Italia negli scenari globali caratterizzati da minaccia multidominio e da esigenze di risposta rapida, precisa e integrata (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ITA AIRWAYS: SITUAZIONE VOLI IN MEDIO ORIENTE – ITA Airways informa: “Alla luce della situazione di instabilità in Medio Oriente, ITA Airways ha sospeso fino al 30 aprile i voli da e per Riyadh e Tel Aviv (incluso il volo AZ809 del 1° maggio). La Compagnia ha inoltre esteso fino al 31 maggio la sospensione dei voli da e per Dubai. I passeggeri possono richiedere la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto. Si prega di controllare lo stato del volo nella sezione Stato del volo sul nostro sito web prima di recarsi in aeroporto. Ci scusiamo per il disagio causato ai nostri passeggeri. La Compagnia monitora e valuta costantemente la situazione della sicurezza in Medio Oriente ed è in stretto contatto con le autorità”.

SITA: NON BASTA PIÙ L’INFRASTRUTTURA, CONTA IL COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI – SITA informa: “Le prestazioni aeroportuali sono sempre più limitate non da piste, gate o terminal, ma da quanto bene le operazioni sono coordinate e ottimizzate. Con la crescita dei volumi di passeggeri e l’aumento della complessità degli ecosistemi aeroportuali, il processo decisionale frammentato tra team e sistemi differenti sta diventando il vero collo di bottiglia operativo. Un nuovo White Paper di SITA spiega perché ottimizzare i singoli processi non è più sufficiente e illustra come gli aeroporti possano sbloccare capacità nascoste allineando le decisioni operative in tempo reale. Collegando dati, team e partner lungo tutto l’ecosistema aeroportuale, e applicando analisi predittiva e ottimizzazione, il Total Airport Management consente una gestione più tempestiva delle interruzioni, migliori performance di puntualità e un utilizzo più efficiente delle infrastrutture esistenti. Questo approccio è già in fase di applicazione. Ad Abu Dhabi, una piattaforma condivisa di dati operativi integra compagnie aeree, operatori di assistenza a terra, controllo del traffico aereo, enti governativi e sistemi aeroportuali. Allineando in anticipo le decisioni tra gli stakeholder, l’aeroporto rafforza la resilienza e costruisce basi più solide per una crescita sostenibile, permettendo al contempo un’ottimizzazione delle decisioni operative basata sui dati”. “Si tratta di aiutare gli aeroporti a crescere mantenendo il controllo”, ha dichiarato Nathalie Altwegg, Senior Vice President della Airports Business Unit di SITA. “Gli investimenti infrastrutturali restano fondamentali ma da soli non garantiscono le performance. Gli aeroporti operano come sistemi interconnessi. Quando le operazioni sono supportate da insight predittivi e ottimizzazione, i team possono individuare le criticità in anticipo e intervenire prima che le interruzioni si diffondano. Questo cambiamento rafforza la puntualità, migliora l’uso delle risorse e offre un’esperienza migliore ai passeggeri”.

SAS DIVENTA PARTNER DI STORA DAG IN SVEZIA – SAS informa: “SAS diventa partner principale dell’organizzazione benefica Min Stora Dag grazie a una nuova collaborazione a lungo termine. In qualità di partner principale, SAS e Min Stora Dag svilupperanno iniziative incentrate sui viaggi aerei e sulle esperienze, offrendo così a un numero maggiore di bambini affetti da gravi malattie o diagnosi la possibilità di concedersi una pausa gioiosa dalla vita di tutti i giorni. Attualmente in Svezia ci sono circa 200.000 bambini con gravi malattie, ed è per loro che esiste Min Stora Dag. L’organizzazione realizza i desideri e crea esperienze gioiose, le cosiddette Stora Dagar. Esistono diverse tipologie di Stora Dagar, pensate per singoli bambini, gruppi e intere famiglie. Nell’ambito della nuova partnership, SAS e Min Stora Dag svilupperanno iniziative incentrate su viaggi ed esperienze. Quando SAS rende possibile il viaggio, vengono sbloccati i fondi necessari affinché più bambini possano vivere queste esperienze. Allo stesso tempo, SAS contribuisce a rendere il viaggio il più agevole, flessibile e confortevole possibile per i bambini e le loro famiglie”. “Siamo molto orgogliosi di diventare il nuovo partner principale di Min Stora Dag. Per noi, le partnership significano fare la differenza, e questo ci dà ancora più significato quando possiamo contribuire con ciò che sappiamo fare meglio. La Svezia è un elemento centrale della nostra attività e ogni giorno mettiamo in contatto persone in tutto il paese e nel resto del mondo. In questa collaborazione, il viaggio assume un significato più profondo di un semplice movimento. Speriamo che diventi un ricordo che infonda forza e gioia”, afferma Paul Verhagen, Chief Commercial Officer, SAS.

ANA: IL CONSORZIO GUIDATO DA AXELSPACE E’ STATO SELEZIONATO PER IL JAXA SPACE STRATEGY FUND PROJECT – ANA informa: “Axelspace Corporation, Meisei Electric Co., Ltd., ANA HOLDINGS INC.e JIJ Inc. annunciano che il loro technology development project è stato selezionato per il Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) Space Strategy Fund nell’ambito del tema “Technology to Enhance Capability of Next Generation Earth Observation Satellites”. Affrontare il cambiamento climatico, una delle sfide globali più urgenti, ha accelerato gli sforzi in tutto il mondo per ridurre le emissioni di anidride carbonica (CO2) e raggiungere gli obiettivi di zero emissioni nette. Governi, aziende e municipalità in Giappone e nel resto del mondo stanno promuovendo l’innovazione tecnologica, rafforzando al contempo le proprie iniziative di riduzione delle emissioni. Tuttavia, una valutazione equa e obiettiva delle emissioni e degli sforzi di mitigazione richiede metodologie quantitative riconosciute a livello internazionale, supportate da dati solidi e dettagliati sulle emissioni e sulle riduzioni. Le principali agenzie spaziali mondiali, tra cui la JAXA, hanno condotto monitoraggi globali delle concentrazioni di CO2 atmosferica. Guardando al futuro, una volta completato lo sviluppo di questa tecnologia, prevediamo di realizzare una nuova costellazione satellitare in coordinamento con aerei e sensori a terra. Questo sistema integrato mira a effettuare osservazioni simultanee e multipunto in diversi momenti della giornata, in particolare nelle regioni con grandi aree urbane. Sfruttando questi dati, analizzeremo e forniremo informazioni sulle emissioni e sull’assorbimento di CO2 per settore, ora e luogo. Sfruttando i risultati di questo progetto, promuoveremo le attività di commercializzazione, andando oltre la semplice stima delle emissioni e dell’assorbimento di CO2 a livello del singolo operatore”.

AIR FRANCE-KLM GORUP PARTECIPA A TOP AFEP E TOP JEUNES – Air France-KLM informa: “Il 27 e 28 marzo, Air France-KLM ha partecipato agli eventi Top Jeunes e Top Afep, organizzati da Afep presso il Palais d’Iéna di Parigi. Top Jeunes ha offerto a oltre 300 studenti della regione Île-de-France l’opportunità di scoprire il mondo del lavoro, mentre Top Afep ha riunito i leader di 40 grandi aziende e 300 imprenditori per discutere di opportunità di crescita e partnership. Entrambe le giornate sono state caratterizzate da un aperto scambio di idee e dalla condivisione di esperienze. Sostenuta dal Ministry of National Education, l’iniziativa Top Jeunes ha permesso a 200 studenti delle scuole superiori, provenienti principalmente da aree di istruzione prioritarie, di esplorare l’ampia gamma di opportunità di carriera offerte da Air France. Presso il proprio stand, meccanici, assistenti di volo e responsabili delle risorse umane di Air France hanno condiviso le proprie esperienze, evidenziando la varietà di percorsi di carriera e opportunità all’interno della compagnia. Particolare enfasi è stata posta sull’aumento della rappresentanza femminile nelle carriere aeronautiche, ribadendo che ruoli come pilota, tecnico aeronautico o ingegnere sono ugualmente accessibili alle donne. Questo scambio diretto ha fornito ai giovani, soprattutto alle ragazze, un orientamento professionale concreto e opportunità, promuovendo al contempo la diversità e le pari opportunità nel settore. In quanto maggiore datore di lavoro privato nell’Île-de-France, con oltre 3.000 assunzioni previste per il 2025, il Gruppo svolge un ruolo di primo piano nella crescita economica sia regionale che nazionale. Air France-KLM contribuisce in modo significativo alle comunità locali e genera oltre 550.000 posti di lavoro diretti e indiretti in tutta la Francia. Il 28 marzo Air France-KLM ha partecipato anche a Top Afep, l’evento di punta che riunisce grandi aziende, PMI, medie imprese e start-up per concentrarsi sull’occupazione e sullo sviluppo economico locale. L’evento ha offerto al Gruppo preziose opportunità di entrare in contatto e interagire con diverse aziende, aprendo nuove prospettive per progetti e partnership. Durante la giornata è stata anche trasmessa un’intervista ad Anne Brachet, Executive Vice President Engineering & Maintenance at Air France-KLM, sul BFM Business channel. Anne Brachet ha parlato della strategia di decarbonizzazione del Gruppo, incentrata sul rinnovo della flotta, sui SAF e su misure operative. Ha inoltre sottolineato il ruolo centrale dell’innovazione, valore fondamentale del settore industriale di Air France-KLM, alimentata dall’impegno e dalla creatività dei suoi dipendenti. Attraverso la sua partecipazione a Top Jeunes e Top Afep, Air France-KLM continua a rafforzare il legame tra i giovani e il mondo aziendale, e a promuovere un settore dell’aviazione più responsabile”.

AIR CANADA ANNUNCIA IL 2026 ANNUAL MEETING – Air Canada annuncia la convocazione del 2026 annual meeting e la circolare informativa per la delega di voto. “Come ogni anno, io e i miei colleghi del Board non vediamo l’ora di presentare agli azionisti i risultati raggiunti da Air Canada dall’ultima volta che ci siamo riuniti e di ascoltare le loro opinioni”, ha dichiarato Vagn Sorensen, Chair of the Board. “Quest’anno, lo faremo solo poche settimane dopo il tragico incidente che ha coinvolto il volo AC8646 di Air Canada Express durante l’atterraggio all’aeroporto LaGuardia di New York il 22 marzo 2026. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici del comandante e del primo ufficiale di Jazz che hanno perso la vita. Siamo tutti profondamente grati per le azioni che hanno intrapreso per salvare la vita degli altri. Infine, esprimiamo le nostre più sincere condoglianze e il nostro rammarico per il dolore e le lesioni fisiche subite dai passeggeri, dai membri dell’equipaggio e dai vigili del fuoco coinvolti in questo terribile incidente”. “La circolare contiene informazioni importanti sulle questioni che saranno sottoposte al voto dell’assemblea. La nostra circolare descrive anche le pratiche di governance del nostro Board, che includono Il nostro approccio e la nostra pianificazione in merito al rinnovo del Board of Direvtors e alla successione del CEO, che sono stati una priorità costante. Infine, la nostra circolare esamina i progressi compiuti sulle priorità che sappiamo essere importanti per i nostri azionisti, così come lo sono per noi. L’Assemblea annuale si terrà venerdì 1° maggio 2026, in formato ibrido che consentirà la partecipazione di persona. Ulteriori dettagli sull’assemblea sono disponibili sul sito web di Air Canada all’indirizzo aircanada.com/shareholder-meetings”, conclude Air Canada.

DELTA PUBBLICA IL NUOVO REPORT “CONNECTION INDEX: WHY WE FLY” – Delta informa: “Dalla trasformazione delle scoperte digitali in avventure reali, alla creazione di legami più profondi durante i viaggi, viaggiare sta assumendo un nuovo significato. Un nuovo report sulle tendenze globali di Delta Air Lines, “Connection Index: Why We Fly”, esplora le ragioni per cui scegliamo di volare e, di conseguenza, le emozioni che questo ci suscita. Il report offre uno sguardo approfondito sul perché i viaggiatori di oggi diano priorità alle esperienze autentiche in un’epoca di crescente ossessione digitale e sul perché il desiderio di immergersi nel mondo reale non sia mai stato così forte. Con una parte sempre maggiore della vita quotidiana che si svolge attraverso gli schermi, i viaggiatori affermano che uscire e vivere il mondo in prima persona è diventato sempre più importante. La ricerca mostra anche che il desiderio di esplorare e connettersi di persona con gli altri rimane estremamente forte. L’84% dei viaggiatori a livello globale afferma di sentire un forte desiderio di viaggiare e di entrare in contatto con nuovi luoghi e persone, indipendentemente da ciò che accade nel mondo, un sentimento particolarmente forte tra la Generazione Z e i Millennials. Il 79% dei viaggiatori a livello globale afferma che, quando così tanti contenuti possono essere generati o modificati dall’intelligenza artificiale, vivere un’esperienza di persona risulta più significativo. L’80% afferma che viaggiare li aiuta a entrare in contatto con nuove persone e a combattere la solitudine, un dato particolarmente vero per gli uomini (82%). Il 73% afferma di aver intrapreso un viaggio specificamente per vedere dal vivo qualcosa che aveva scoperto online. Il 38% afferma che viaggiare li aiuta a essere più presenti nelle proprie relazioni. Nel complesso, i risultati evidenziano come il viaggio continui a svolgere un ruolo fondamentale nell’aiutare le persone a connettersi con luoghi, persone e prospettive al di là dello schermo”.