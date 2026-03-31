dnata completa l’integrazione delle attività di assistenza aeroportuale e consolida la propria presenza in Italia

dnata, uno dei principali fornitori mondiali di servizi aeroportuali e di viaggio, ha completato l’integrazione delle proprie attività di assistenza a terra in Italia all’interno della struttura globale del Gruppo. Ad oggi, tutte le operazioni sono ufficialmente riunite sotto il marchio dnata.

“L’annuncio arriva dopo l’acquisizione completa della controllata italiana Airport Handling, frutto di un progressivo aumento della partecipazione societaria negli ultimi anni.

L’integrazione rappresenta un passo significativo nella strategia di lungo periodo di dnata nel mercato italiano. Nel 2025 Airport Handling ha avviato le proprie attività presso l’Aeroporto di Roma Fiumicino (FCO), ampliando la presenza di dnata oltre agli aeroporti milanesi di Malpensa (MXP) e Linate (LIN) e quasi raddoppiando le proprie attività nel Paese.

A conferma dell’impegno nel Paese, dnata ha recentemente annunciato un investimento di 25 milioni di euro per sviluppare una nuova struttura cargo all’avanguardia presso l’Aeroporto di Milano Malpensa. Il progetto incrementerà la capacità disponibile per i clienti e sosterrà la crescita dell’ecosistema logistico italiano”, afferma dnata.

“Questo traguardo riflette la nostra fiducia di lungo periodo nel settore dell’aviazione italiano”, ha dichiarato Clive Sauvé-Hopkins, CEO Airport Operations di dnata. “Dai nostri inizi a Dubai alla nostra crescente presenza in Europa, abbiamo sempre perseguito standard globali accompagnati da un forte radicamento locale. Con la domanda in continuo aumento, stiamo investendo in capacità, tecnologia e talenti per continuare a essere il partner di riferimento per le compagnie aeree che operano a Milano, Roma e oltre”.

“dnata è entrata nel mercato italiano attraverso un primo investimento strategico in Airport Handling S.p.A., aumentando progressivamente la propria partecipazione fino al 70% e acquisendone la piena proprietà nel 2025. Il completamento dell’integrazione rafforza il ruolo dell’Italia all’interno del network dnata, favorendo un maggiore allineamento con i sistemi globali, i modelli di governance e i processi operativi del Gruppo.

Le attività di assistenza aeroportuale di dnata in Italia rappresentano una delle presenze più significative del Gruppo nel continente europeo. Il team gestisce circa 150.000 voli all’anno, fornendo servizi a oltre 60 compagnie aeree.

Anche la divisione Catering & Retail di dnata ricopre un ruolo rilevante nel Paese, producendo oltre 7 milioni di pasti ogni anno in 11 aeroporti italiani.

Complessivamente, dnata impiega oggi 5.000 professionisti in Italia, contribuendo allo sviluppo economico delle aree in cui opera. La nuova infrastruttura cargo di Milano creerà inoltre oltre 150 nuovi posti di lavoro.

Fondata a Dubai nel 1959, dnata si è trasformata da realtà locale a uno dei più importanti operatori globali di servizi aeroportuali e di viaggio, presente oggi in oltre 120 aeroporti nel mondo. In Europa, dnata continua a rafforzare la propria presenza attraverso investimenti mirati nei principali hub dell’aviazione. Tra i progetti più recenti figurano le nuove infrastrutture cargo di Amsterdam e Zurigo, sviluppate per rispondere alla crescente domanda e aumentare la capacità operativa. Insieme alla crescita in Italia, queste iniziative riflettono una strategia coordinata volta a sviluppare scala, resilienza e uniformità dei servizi nei principali gateway europei.

L’espansione in Italia rappresenta un tassello fondamentale di questa strategia, confermando il ruolo del Paese come mercato ad alto potenziale e la capacità di dnata di trasferire competenze ed eccellenza operativa su scala globale”, conclude dnata.

(Ufficio Stampa dnata – Photo Credits: dnata)