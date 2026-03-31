IATA: a febbraio la air passenger demand cresce del 6,1%

IATA ha pubblicato i dati relativi alla global passenger demand per febbraio 2026.

La domanda totale, misurata in revenue passenger kilometers (RPK), è aumentata del 6,1% rispetto a febbraio 2025. La capacità totale, misurata in available seat kilometers (ASK), è aumentata del 5,6% su base annua. Il load factor è stato pari all’81,4% (+0,3 punti percentuali rispetto a febbraio 2025), il valore più alto mai registrato per febbraio.

La domanda internazionale è aumentata del 5,9% rispetto a febbraio 2025. La capacità è aumentata del 5,3% su base annua e il load factor è stato pari all’80,5% (+0,5 punti percentuali rispetto a febbraio 2025).

La domanda domestica è aumentata del 6,3% rispetto a febbraio 2025. La capacità è aumentata del 6,2% su base annua. Il load factor si è attestato all’82,8% (+0,1 punti percentuali rispetto a febbraio 2025).

“Con un aumento del 6,1% degli RPK, febbraio è stato un mese positivo, a dimostrazione che le basi per una crescita della domanda sono solide e promettono un anno positivo. Tuttavia, senza conoscere la durata e l’intensità della guerra in Medio Oriente, è impossibile quantificare appieno l’impatto che avrà sulle prospettive delle compagnie aeree. Alcuni aspetti sono già chiari. I costi del carburante sono aumentati vertiginosamente. Con una capacità limitata e margini ridotti, le tariffe aeree sono già in aumento. Anche l’allocazione della capacità si sta adeguando, in particolare per il traffico da, verso o attraverso il Medio Oriente, o nelle aree in cui l’approvvigionamento di carburante è problematico. La crescita della capacità prevista per marzo, ad esempio, è stata ridotta al 3,3% rispetto alle precedenti previsioni di oltre il 5%”, ha dichiarato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

La crescita dell’international RPK ha raggiunto il 5,9% a febbraio rispetto all’anno precedente, con una crescita particolarmente forte in America Latina. Il traffico asiatico ha beneficiato della domanda di viaggi legata al Capodanno lunare. Il traffico tra Europa e Asia è stato particolarmente robusto (+14%), soprattutto tra Asia e Spagna e Italia.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento della domanda dell’8,6% su base annua. La capacità è aumentata del 7,3% su base annua e il load factor si è attestato all’86,6% (+1,0 ppt rispetto a febbraio 2025).

Le compagnie aeree europee hanno registrato un aumento della domanda del 5,0% su base annua. La capacità è aumentata del 4,5% su base annua e il load factor si è attestato al 75,6% (+0,4 punti percentuali rispetto a febbraio 2025).

Le compagnie aeree nordamericane hanno visto un aumento della domanda del 5,0% su base annua. La capacità è aumentata del 2,4% su base annua e il load factor si è attestato all’80,9% (+2,0 punti percentuali rispetto a febbraio 2025).

Le compagnie aeree mediorientali hanno registrato un aumento della domanda dello 0,9% su base annua. La capacità è aumentata del 3,8% su base annua e il load factor si è attestato al 79,6% (-2,2 punti percentuali rispetto a febbraio 2025).

Le compagnie aeree latinoamericane hanno visto un aumento della domanda del 13,5% su base annua. La capacità è cresciuta del 9,3% su base annua. Il load factor si è attestato all’85,0% (+3,1 punti percentuali rispetto a febbraio 2025).

Le compagnie aeree africane hanno registrato un aumento della domanda del 4,8% su base annua. La capacità è cresciuta del 6,6% su base annua. Il load factor è stato pari al 74,5% (-1,3 punti percentuali rispetto a febbraio 2025).

Domestic Passenger Markets

Il domestic RPK è aumentato del 6,3%, trainato dalla forte domanda in Brasile e Cina. L’aumento della capacità (+6,2%) è stato pressoché pari alla domanda e il load factor è rimasto sostanzialmente stabile all’82,8%.

(Ufficio Stampa IATA)