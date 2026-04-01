Condor celebra il volo inaugurale della nuova rotta Francoforte – London Gatwick

Condor ha inaugurato oggi la sua nuova city connection tra Francoforte sul Meno (FRA) e London Gatwick (LGW).

“Con il volo inaugurale, la capitale britannica entra ufficialmente a far parte del network di Condor. La rotta sarà operata tre volte al giorno con un orario studiato per soddisfare sia i viaggiatori d’affari che i turisti. I voli sono operati con aeromobili Airbus A320 di Condor, che offrono una capacità di 180 passeggeri in configurazione a due classi, Business Class ed Economy Class con la classica disposizione dei posti 3-3. Inoltre, Condor collabora con compagnie aeree partner su questa rotta.

Con questo nuovo collegamento, Condor amplia il suo city network includendo uno dei più importanti hub metropolitani d’Europa, rafforzando così strategicamente la sua presenza sul mercato europeo”, afferma Condor.

David Carlisle, Director Network and Partnerships at Condor, ha dichiarato: “Il volo inaugurale odierno per Londra Gatwick rappresenta un’altra importante pietra miliare nell’espansione della nostra rete di rotte europee. Londra è una delle destinazioni più ambite in Europa, sia per i viaggiatori d’affari che per brevi soggiorni in città. Siamo lieti di offrire ai nostri passeggeri fino a tre frequenze giornaliere, garantendo la massima flessibilità e un comodo accesso alla nostra rete a lungo raggio verso l’Africa e l’Asia”.

Jonny Macneal, Head of Aviation Development at London Gatwick, ha aggiunto: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Condor a London Gatwick e di offrire ai nostri passeggeri una scelta ancora più ampia con questo nuovo servizio frequente per Francoforte. Che si viaggi per affari, per piacere o per visitare amici e parenti, la rotta offre un’eccellente flessibilità e connettività. L’arrivo di Condor rappresenta un’altra importante tappa in un periodo di significativa crescita per l’aeroporto”.

“Oltre all’inaugurazione del collegamento con London Gatwick, Condor continua ad espandere il proprio network. A partire da maggio, Barcellona, Budapest e Venezia saranno aggiunte come nuove destinazioni, portando a 13 il numero totale di città servite dal network di Condor. Con queste nuove aggiunte, Condor rafforza ulteriormente la propria presenza nei mercati in forte crescita e continua ad ampliare il proprio European route network”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)