Un anno con l’Airbus A350 per Edelweiss

Esattamente un anno fa, un Airbus A350 di Edelweiss è decollato per la prima volta da Zurigo, diretto a Tenerife. Ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo per Edelweiss e per l’aviazione svizzera. Dodici mesi dopo, l’Airbus A350 non solo ha dimostrato il suo valore nelle operazioni quotidiane, ma è anche diventato un elemento centrale della flotta.

“Il primo aeromobile di questo tipo, HB-IHF, ha percorso circa 3,98 milioni di chilometri. L’equivalente di oltre dieci viaggi sulla Luna. Con questo aeromobile sono stati effettuati complessivamente 845 voli, trasportando 211.745 passeggeri, tra cui 14.001 bambini e 2.307 neonati.

Dal punto di vista operativo, l’Airbus A350 si è distinto anche per la sua elevata affidabilità. L’aeromobile ha totalizzato circa 4.722 ore di volo, equivalenti a quasi 200 giorni, durante i quali ha raggiunto 26 destinazioni diverse.

L’aeromobile è stato utilizzato con particolare frequenza sulle rotte per Pristina, Vancouver e Las Vegas. Sulla rotta Zurigo-Pristina sono stati effettuati 71 voli, trasportando oltre 15.000 passeggeri. Anche destinazioni turistiche popolari come Ibiza ed Edimburgo, così come le rotte a lungo raggio verso il Nord America, sono state tra le sue principali aree operative.

Le prestazioni dell’aeromobile si riflettono anche nel volume di merci trasportate. Negli ultimi 12 mesi, l’Airbus A350 HB-IHF ha trasportato oltre 178.000 bagagli, per un totale di 2.784 tonnellate, e 1.289 tonnellate di merci”, afferma Edelweiss.

“L’espansione della Airbus A350 fleet procede secondo i piani. Dopo il primo aeromobile nell’aprile 2025, altri tre Airbus A350 si sono aggiunti alla flotta a luglio e ottobre 2025 e a gennaio 2026. Attualmente Edelweiss opera con quattro aeromobili di questo tipo e li impiega con successo sulle rotte a lungo raggio.

Un importante passo successivo è l’introduzione della nuova cabina per i voli a lungo raggio. Con il motto “More space to feel good”, Edelweiss combina un design moderno con materiali di alta qualità, una rilassante palette di colori e tecnologie all’avanguardia. I passeggeri di tutte le classi di viaggio beneficiano di un comfort superiore, mentre la Business Class offre ora anche suite con porte richiudibili per una maggiore privacy. L’esperienza di viaggio è ulteriormente migliorata da tecnologie moderne come schermi ad alta risoluzione, audio Bluetooth e internet ad alta velocità gratuito offerto da Starlink per tutti i passeggeri.

Il primo aeromobile con la nuova cabina dovrebbe entrare in servizio a dicembre 2026, con voli prenotabili a partire dall’estate 2026. Ulteriori Airbus A350 convertiti seguiranno gradualmente fino all’estate 2027, momento in cui l’intera flotta Airbus A350 di Edelweiss sarà completamente equipaggiata con il nuovo concept di cabina. In totale, la flotta Airbus A350 di Edelweiss sarà composta da sei aeromobili”, conclude Edelweiss

(Ufficio Stampa Edelweiss – Photo Credits: Edelweiss)