Iberia aumenta la capacità verso il Brasile

Iberia ha già programmato la prossima stagione invernale 2026/27, che vedrà un ulteriore aumento di capacità per il Brasile, questa volta del 18%, collegando il Paese con l’Europa.

“Questo “ponte aereo” offrirà un totale di 322.000 posti tra la fine di ottobre e marzo. L’aumento in Brasile è dovuto principalmente all’incremento di capacità delle due nuove rotte inaugurate a dicembre e gennaio, che aggiungeranno rispettivamente 29.000 e 26.000 posti durante la prossima stagione invernale.

Nel caso di Recife, la rotta nel nord-est del Brasile passerà dagli attuali 3 voli settimanali a un numero compreso tra 5 e 7, il che significa che per gran parte della prossima stagione invernale la città sarà collegata a Madrid con un volo giornaliero. Rispetto alla capacità dello scorso anno, si tratta di un aumento del 190%.

Anche Fortaleza vedrà un aumento di capacità, passando dagli attuali 3 voli settimanali a un numero compreso tra 4 e 5, il che incrementerà notevolmente i collegamenti con l’Europa. In questo caso, l’aumento dei posti rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso ammonta al 161%.

È importante sottolineare che entrambe le rotte sono operate con l’Airbus A321XLR, il velivolo più recente sul mercato, dotato di un solo corridoio ma in grado di coprire lunghe distanze. Ha una capacità di 182 passeggeri, suddivisi tra le cabine Business ed Economy”, afferma Iberia.

“Questi incrementi di frequenza si aggiungono alla capacità che Iberia già offre a San Paolo, con due voli giornalieri, e a Rio de Janeiro, destinazione attualmente servita da cinque voli settimanali.

A testimonianza dell’ottimo andamento della rotta nei primi mesi di operatività, Iberia ha deciso di aumentare la frequenza dei voli per Recife e Fortaleza durante il mese di maggio, offrendo così una capacità maggiore rispetto a quanto inizialmente previsto e consentendo ai clienti di entrambe le città del nord-est del Brasile di incrementare i collegamenti con l’Europa. In questo modo, entrambe le rotte avranno 4 frequenze settimanali nel mese di maggio”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)