Boeing metterà in evidenza la sua crescente presenza in America Latina al FIDAE 2026

Con la crescente domanda di aeromobili in America Latina per supportare l’aumento del traffico passeggeri e merci, Boeing metterà in evidenza il suo portafoglio di aerei commerciali e servizi al FIDAE, Cile, dal 7 al 12 aprile. L’evento rappresenterà un’opportunità per l’azienda di entrare in contatto con i clienti e di sottolineare gli oltre 90 anni di partnership nella regione.

“Siamo ottimisti riguardo alla crescita economica regionale a lungo termine, trainata principalmente dall’espansione della classe media e dal conseguente aumento dei viaggi e del traffico merci all’interno dell’America Latina e oltre”, ha dichiarato José Sicilia, Boeing vice president of Commercial Sales & Marketing for Latin America and the Caribbean. “I nostri rapporti con gli operatori sono solidi e riscontriamo una forte domanda di modernizzazione della flotta, di servizi di eccellenza continua e di innovazione in materia di sostenibilità”.

“Con oltre 730 aerei commerciali in servizio nella regione, Boeing offre una gamma di prodotti e servizi per collegare l’area, garantendo flessibilità, affidabilità ed efficienza. Boeing prevede che il traffico aereo passeggeri in America Latina aumenterà a un tasso annuo del 4,3%, con le compagnie aeree della regione che necessiteranno di 2.365 nuovi aeromobili entro il 2044 per soddisfare la domanda. L’America Latina avrà inoltre bisogno di 134.000 nuovi addetti al settore aeronautico, tra cui piloti, personale di cabina e tecnici, per pilotare e mantenere la flotta aerea regionale nei prossimi 20 anni.

Tutti gli in-production and modified models della flotta Boeing sono in servizio in America Latina e nei Caraibi, inclusi il 737 MAX, il 737 Boeing Converted Freighter, il 777, il 787 Dreamliner e il 767 nelle configurazioni passeggeri e cargo.

Nel mercato della difesa, Boeing è presente nella regione dal 1932, anno in cui consegnò il primo F4B-4 alle Forze Armate brasiliane. Da allora, Boeing ha fornito velivoli, sistemi di difesa e satelliti a diversi paesi della regione.

Inoltre, Boeing investe nell’istruzione per incoraggiare la scelta di carriere STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) attraverso il supporto a vari programmi. In America Latina, l’azienda collabora con la Pan American Development Foundation (PADF), con un impatto diretto sul rendimento scolastico degli studenti e sulla formazione degli insegnanti nella regione”, afferma Boeing.

“Durante l’evento, il 7 aprile, Simone Souza, Regional Director for Sustainability Strategy & Policy (LATAM & Caribbean), parteciperà al panel “From strategy to action: enablers for more sustainable aviation”, nell’ambito dell’International Seminar on Air Sustainability”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)